L’86% delle donne vuole fare carriera. Ma conciliarla con la vita privata resta un problema

Le donne hanno un forte desiderio di crescere nel lavoro e di vedere valorizzate le loro competenze. Allo stesso tempo, resta però molto sentita la difficoltà di conciliare la vita privata e quella professionale. È quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio AxL di AxL – Agenzia per il lavoro su preferenze e aspettative professionali delle donne.

Secondo la rilevazione – condotta su un campione di 2.504 persone, di cui il 59% donne e per il 76% nella fascia di età 25-54 anni -, il 68% delle donne cerca un impiego a tempo pieno, preferibilmente nel settore dei servizi, commerciale e marketing. L’86% si dichiara interessato a crescere a livello professionale, ma per il 44% l’ascesa nel lavoro deve rispettare l’equilibrio con la vita privata. Per gli uomini i dati sono, rispettivamente, 92% e 35%.

L’equilibrio casa-lavoro

Per quanto riguarda le dinamiche familiari, la rilevazione dimostra che finalmente, almeno tra i più giovani, crescono le coppie in cui c’è una divisione dei carichi di lavoro tra i partner: sono il 59% tra i 18 e i 24 anni, il 49% tra i 25 e i 34, il 39% tra i 35 e i 44 e il 34% tra i 45 e i 54.

L’indagine ha riguardato anche l’incidenza del lavoro sulla propria autostima. L’87% delle donne dice che la sfera professionale costituisce una parte importante del proprio benessere, mentre per gli uomini è l’85%. La quota di chi lo definisce una componente ‘fondamentale’ per l’autostima è invece del 41% tra le donne e del 43% tra gli uomini.

Benessere e motivazione

Quanto agli aspetti più significativi per raggiungere il benessere lavorativo, l’aspetto più citato dalle donne è quello del riconoscimento e della valorizzazione delle proprie competenze (33%), davanti ad autonomia e responsabilità (che è in testa tra gli uomini, con il 38%). Seguono l’equilibrio tra vita privata e lavoro, un ambiente stimolante e le opportunità di crescita personale.

Quanto ai fattori che motivano di più le persone sul lavoro, sia per gli uomini (55%) che per le donne (50%) è decisivo uno stipendio adeguato. Il 34% delle donne e il 30% degli uomini citano un ambiente di lavoro positivo. Le opportunità di crescita professionale sono citate dal 10% delle donne e dal 12% degli uomini, la flessibilità oraria dal 6% delle donne e dal 3% degli uomini.

Formazione e inclusione

Per crescere nel lavoro otto donne su dieci si formano attraverso corsi specifici (57%) o auto-apprendimento (24%). Il 49% delle intervistate ha seguito corsi nell’ultimo anno e mezzo. Tra loro, il 67% ha svolto corsi focalizzati sulle competenze tecniche inerenti le sue mansioni, il 19% percorsi su crescita e motivazione personale e il 9% sulle soft skill.

Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro, per il 96% è importante che le aziende adottino politiche inclusive, mentre per il 64% è essenziale l’impegno per la sostenibilità.

“Le aziende devono rispondere a queste esigenze”

“Grazie al lavoro svolto dal nostro Osservatorio possiamo ricavare un dato molto importante per la aziende: le donne vogliono essere protagoniste del loro futuro nel mondo del lavoro, vogliono crescere e distinguersi, mettono al promo posto l’equilibrio tra vita privata e lavoro e sono attente alla flessibilità e alle politiche inclusive”, ha commentato Lucio Oliveri, direttore generale di AxL – Agenzia per il Lavoro. “Per attrarre e trattenere queste risorse, le imprese devono riconoscere e rispondere a queste esigenze evidenti. Come agenzia per il lavoro facciamo la nostra parte promuovendo da sempre il valore delle donne, le loro capacità e competenze, offrendo formazione specifica e opportunità di crescita in ambienti lavorativi inclusivi e sostenibili”.

