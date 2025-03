La spesa per la difesa nei Paesi Nato crescerà tra il 53% e il 65% nei prossimi anni

In Europa la spesa militare è destinata a crescere tra il 53% e il 65% nei prossimi anni. La spesa militare dei Paesi europei è scesa dal 4% del 1960 all’1,5% del 2020. Lo rivela uno studio di PwC , che evidenzia la costante diminuzione della spesa militare in percentuale al Pil che si è registrata dal secondo dopo guerra a oggi.

Cosa succede in Europa

La situazione geopolitica ha sollevato preoccupazione per la sicurezza globale e ha evidenziato la fragilità e l’impreparazione dell’industria della difesa europea. Gli Stati Uniti di Donald Trump chiedono all’Europa un maggiore impegno nella sicurezza. Trump fin dal momento della sua elezione ha posto l’attenzione sulla Nato, chiedendo maggiori contributi finanziari da parte dei membri dell’alleanza. “Chiederò anche a tutte le nazioni della Nato di aumentare la spesa per la difesa al 5% del Pil, che è quello che avrebbe dovuto essere anni fa”, ha detto.

La sicurezza è diventata una priorità per i governi europei. La Germania ha stanziato un fondo straordinario per il riarmo da 100 miliardi di euro. La Francia prevede un incremento del 40% del budget militare tra il 2024 e il 2030. Complessivamente, in Europa, la spesa per la difesa nei Paesi Nato è destinata a crescere tra il 53% e il 65% nei prossimi anni. Tuttavia, l’Unione Europea rimane fortemente dipendente dagli Stati Uniti, che coprono oggi il 70% della spesa totale della Nato.

Rearm Europe

L’Unione Europea ha lanciato il programma Rearm Europe, con un investimento complessivo di 650 miliardi di euro. “Il quadro globale è in rapida evoluzione. Le alleanze si stanno ridefinendo e gli Stati Uniti non hanno più lo stesso interesse strategico a garantire la sicurezza dell’Europa con investimenti e sovvenzioni come in passato”, ha detto Cesare Battaglia, partner PwC Italia, aerospace defense & security leader. “Di fronte a queste nuove sfide, l’Europa deve ripensare in modo strategico la propria spesa per la difesa, adottando misure straordinarie che abbiano un impatto immediato e promuovano un incremento degli investimenti da parte dei singoli Stati membri e delle istituzioni europee. Ma non basta aumentare i budget: è fondamentale adottare un approccio più integrato e innovativo nell’utilizzo delle risorse, superando inefficienze e frammentazioni che oggi indeboliscono la capacità di risposta comune”.

