Lorenzo Suraci (Gruppo RTL102.5) eletto vicepresidente di Confindustria Radio – TV

Lorenzo Suraci, editore del Gruppo RTL 102.5, è stato eletto questa mattina vicepresidente di Confindustria radio tv, l’associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani. Costituita nel giugno 2013, comprende fra gli Associati i maggiori operatori radiotelevisivi nazionali.

Questa nomina testimonia l’impegno di Suraci nella promozione e nello sviluppo del settore, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità del digitale e delle nuove tecnologie.

“Sono onorato di questa nomina, che accolgo con determinazione e senso di responsabilità in un momento di grande cambiamento ed evoluzione tecnologica per il mondo della radiofonia, mettendo a beneficio di tutti la mia lunga esperienza. Sono onorato di questa nomina che accolgo con determinazione e senso di responsabilità. Quello che stiamo attraversando è un momento di grande cambiamento ed evoluzione tecnologica per il mondo della radiofonia. Proprio a questo mondo continuerò a dedicare la mia lunga esperienza. Sono molto fiducioso nel futuro della Radio, che da tempo ha raccolto con professionalità e lungimiranza la sfida della multimedialità della comunicazione, senza mai tradire la sua natura e i suoi valori “, così Lorenzo Suraci – editore del Gruppo RTL 102.5, vicepresidente di Confindustria Radio-Tv.

