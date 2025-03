Phononic Vibes acquisisce lo storico brand Matis Insonorizzazioni

Phononic Vibes, azienda deeptech che sviluppa soluzioni innovative per la riduzione del rumore e delle vibrazioni, ha annunciato l’acquisizione di Matis Insonorizzazioni, brand nato nel 1979 dalla famiglia Barabaschi e affermatosi negli anni per soluzioni su misura nell’abbattimento acustico architettonico, di cantiere e industriale. Il valore dell’operazione è nell’ordine del mezzo milione di euro.

Com’è nata Phononic Vibes

Phononic Vibes è nata nel 2018 come spin-off del Politecnico di Milano, per iniziativa di un gruppo di ricercatori desiderosi di valorizzare le conoscenze tecniche sviluppate al PoliMi e al MIT di Boston nel campo dei metamateriali, ovvero materiali avanzati per controllo acustico e delle vibrazioni, le cui prestazioni sono definite dalla forma e dalla topologia della cella unitaria e quindi indipendenti dalla materia prima stessa. La crescita di Phononic è stata accompagnata dai fondi di investimento Eureka! Venture sgr, 360 Capital e CDP Venture Capital.

Sulla base di questa tecnologia innovativa e di 13 brevetti proprietari, Phononic Vibes sviluppa e commercializza soluzioni per la protezione da rumore e vibrazioni che, rispetto alle soluzioni tradizionali comunemente utilizzate sul mercato, “consentono”, ha dichiarato Luca D’Alessandro, ceo e co-fondatore di Phononic Vibes, “il risparmio di oltre il 30% di materia prima a pari prestazioni acustiche, o prestazioni decisamente superiori a pari materia prima utilizzata”.

Il settore applicativo

Il settore applicativo principale è quello delle infrastrutture. “Phononic Vibes”, ha proseguito D’Alessandro, “ha sviluppato con Deutsche Bahn la MetaWindow, il primo pannello trasparente e altamente fonoassorbente al mondo, oltre al pannello lato binario dalle elevate prestazioni in termini di riduzione delle vibrazioni in soli 1 m di profondità”.

Inoltre, come spiegano dall’azienda deeptech, nel settore automotive, Phononic Vibes ha creato partnership commerciali con aziende come Mercedes per l’applicazione dei metamateriali all’interno dei veicoli, introducendo un pannello fonoisolante che mantiene le prestazioni e ha il 30% in meno di peso rispetto alle soluzioni standard. Nel settore degli elettrodomestici, ha collaborato con attori chiave come Elica per ridurre il fastidioso rumore delle ventole cosi come altri brand per la parte compressori, pompe e meccatronica in generale per le quali ha collaborazioni in atto nel settore Navale e Medicale; nel settore delle costruzioni, sta sviluppando in partnership con i principali appaltatori edili un pannello innovativo per ridurre il disturbo del rumore nei cantieri.

La storia di Matis Insonorizzazioni

La Matis nasce negli anni ’70 dall’idea del fondatore Claudio Barabaschi. Matis è un brand di riferimento storico per le insonorizzazioni architettoniche, industriali e infrastrutturali. “Nel 2022”, ha proseguito D’Alessandro, “Matis era in difficoltà finanziaria pur mantenendo un’eccellente qualità di produzione e installazione. Phononic Vibes, d’altra parte, stava vivendo una rapida espansione nel settore infrastrutturale internazionale, rendendo insostenibile il lavoro con una catena di fornitura esterna. Dopo due anni di affitto di ramo d’azienda, Phononic Vibes ha deciso di procedere con l’acquisto”.

Come spiega D’Alessandro, con l’acquisizione di Matis, Phononic Vibes consolida e rafforza la propria posizione sul mercato grazie a due pilastri fondamentali. Il primo, la sinergia tra l’innovazione tecnologica di Phononic Vibes e l’esperienza storica di Matis, che consente di mantenere e sviluppare il valore di un brand di riferimento, portandone avanti i valori e i clienti storici. Il secondo, il rafforzamento delle capacità produttive e commerciali, con un portafoglio clienti ampliato e il potenziamento delle facilities e del team, sia per quanto riguarda la produzione che la distribuzione delle soluzioni acustiche e antivibranti.

“Phononic Vibes è nata come spin-off del Politecnico di Milano con l’obiettivo di portare l’innovazione tecnologica derivante dalla ricerca scientifica nel mondo industriale, creando soluzioni che potessero fare davvero la differenza”, ha concluso D’Alessandro. “Abbiamo sempre creduto che l’entusiasmo e la visione di giovani professionisti con esperienze internazionali siano fondamentali per affrontare le sfide globali. Con l’acquisizione di Matis Insonorizzazioni, vogliamo dimostrare che la tecnologia e la tradizione possono camminare insieme, combinando il nostro know-how nel controllo acustico e nelle vibrazioni con l’esperienza di un marchio storico. Questa operazione non è solo una crescita per Phononic Vibes, ma un’opportunità per rilanciare l’industria italiana, creando una sinergia capace di generare valore duraturo e competitivo per il futuro”.

La società è stata assistita dal consulente strategico Andrea Boeri, dallo studio legale ALMA-LED, con un team di professionisti composto dal Partner Roberto Nigro e dall’associate Leonardo Sicco e dagli storici advisor legale e fiscale Studio Legale Garbagnati e Studio Guatri. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò, co-founder dello studio Milano Notai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .