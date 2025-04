Collecto raccoglie 2,8 milioni di euro per rivoluzionare il mercato dei beni da collezione

Collecto, piattaforma che consente di acquistare quote di beni da collezione tramite la propria app mobile, ha chiuso un seed round di finanziamento da 2,8 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto anche gli utenti della piattaforma che in sole 36 ore hanno sottoscritto in crowdfunding i 400mila euro a loro riservati.

Il round

“Con questo secondo round vogliamo consolidare la nostra posizione come prima piattaforma italiana per la proprietà frazionata di beni da collezione e accelerare la crescita già strabiliante di quest’anno (da 60K a 1,2M al mese di transato) verso l’obiettivo di diventare il player di riferimento europeo”, spiega Giovanni Camisasca, ceo e co-founder di Collecto. “La domanda di accesso semplificato e

sicuro al collezionismo di alto livello è in forte crescita, confermando l’interesse di acquisto di questa tipologia di beni sulle piattaforme digitali”.

I fondi raccolti saranno destinati a sostenere l’espansione della base utenti e a finanziare investimenti in marketing digitale e tradizionale. Inoltre, contribuiranno al rafforzamento tecnologico della piattaforma e all’ampliamento del team, che conta già 12 professionisti.

Il round ha visto la partecipazione di business angels di alto profilo, tra cui Marcello Albergoni, ceo di LinkedIn Italia, Alessandro Zanotti, managing director di Accenture Song, Andrea Travasoni e Guido Frisiani, senior partner di McKinsey, Gianluca Corti, co-ceo di Wind Tre Italia, Marco Bragadin, senior advisor di BCG ed ex ceo di ING Italia, Giacomo Lorusso, ceo di Jakala Civitas, e Fabio Peloso, ceo di BizPal, oltre a un importante follow-on da parte degli investitori pre-seed.

I traguardi di Collecto