Maurizio Leo: “Sui dazi dobbiamo restare calmi e aprire una trattativa Europa-Usa”

Il sottosegretario Maurizio Leo ha partecipato al Vinitaly. Un’occasione importante per confrontarsi con le aziende agricole in un momento di particolare apprensione. Forbes lo ha intervistato.

Qual è l’importanza di eventi come il Vinitaly per l’economia italiana?

Il settore del vino è un settore strategico per la nostra economia. Come sappiamo l’1,1% del prodotto interno lordo è rappresentato dal comparto del vino.

Lei è sottosegretario alle Finanze. Cosa state facendo per le aziende agricole?

Sul versante fiscale abbiamo introdotto tutta una serie di misure che vengono incontro al settore agricolo e anche al settore del vino riducendo un po’ il carico fiscale e poi facendo in modo di venire incontro a tutte quelle che sono le esigenze dei produttori.

A proposito di dazi, quale sarà secondo lei l’impatto sul settore e in generale sull’economia italiana?

Penso che le interlocuzioni che stiamo avendo adesso con l’Unione Europea e poi il buon rapporto che l’Italia ha, in particolare il presidente Meloni con l’amministrazione americana potrà apportare dei risultati. È chiaro che è un momento particolare, i risparmiatori sono preoccupati di quello che è anche l’andamento dei mercati ma penso che si possa raggiungere anche attraverso queste interlocuzioni un buon risultato.

Dall’Europa che messaggi arrivano?

Basti pensare a quello che è venuto, uno stimolo da parte dell’Unione Europea a non applicare dazi sul versante oppure contenere i dazi sul versante del whisky e questo avrà un effetto di rimbalzo anche sul settore del vino. Quindi se tutti ci mettiamo a lavorare con una buona collaborazione Europa-Stati Uniti si supererà questo momento un po’ difficile.

Quali interventi del governo ha a supporto delle imprese italiane in questo momento?

Intanto avere le interlocuzioni con il mondo delle imprese. Proprio oggi c’è un tavolo con gli imprenditori che rappresenteranno a Palazzo Chigi quali sono le loro preoccupazioni, si farà tesoro delle loro indicazioni e poi sicuramente si adotteranno delle misure.

Che atteggiamento si deve tenere in momenti come questo?

Bisogna mantenere la serenità, la tranquillità perché altrimenti si vengono a creare dei contraccolpi che non sono positivi per il mondo imprenditoriale. Quindi se tutti lavoriamo per questo obiettivo, quello di rasserenare i rapporti penso che sicuramente supereremo questo momento difficile.

