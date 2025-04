Le 10 città con più miliardari al mondo

I 3.028 miliardari del mondo sono distribuiti in oltre 800 città in tutto il mondo, da Feldmeilen, in Svizzera, a Ezulwini, una piccola città nella parte occidentale di Eswatini – meglio conosciuta con il suo vecchio nome, Swaziland, nell’Africa meridionale.

Eppure, quasi un quarto di loro, con un patrimonio complessivo di 3.300 miliardi di dollari, ha scelto di stabilire la propria residenza principale in una delle sole dieci città situate in sei paesi, secondo l’ultima lista dei miliardari stilata da Forbes.

LEGGI ANCHE: “La classifica Forbes 2025 delle donne più ricche del mondo”

New York è la città con più miliardari al mondo

Ancora una volta, New York è la città con il maggior numero di miliardari, con 123 residenti ultra-ricchi, per un valore complessivo di 759 miliardi di dollari. New York City ha occupato il primo posto in questa classifica per 11 degli ultimi 12 anni. (L’unica eccezione è stata Pechino, che è stata al primo posto nel 2021.) Tra i miliardari newyorkesi, 68 operano nel settore finanziario e degli investimenti, 13 sono magnati del settore immobiliare e 12 lavorano nella moda e nel commercio al dettaglio.

Mosca si piazza al secondo posto, con 90 miliardari – 16 in più rispetto all’anno scorso. La crescita del numero di miliardari residenti ha permesso alla capitale russa di superare Hong Kong, che nel 2024 condivideva la seconda posizione con Mosca. I miliardari moscoviti hanno un patrimonio complessivo di 409 miliardi di dollari.

Hong Kong, una delle tre città cinesi presenti nella top ten, si trova al terzo posto con 72 miliardari.

Dopo essere scesa di una posizione ogni anno dal 2022, Londra sta riconquistando miliardari. La città ha registrato un guadagno netto di nove miliardari nell’ultimo anno, facendo risalire la capitale britannica al quarto posto. Nel frattempo, Mumbai è scesa dal quarto al sesto posto con 67 miliardari, per un valore complessivo di 349 miliardi di dollari – due persone in meno rispetto all’anno scorso.

Forbes non è riuscita a determinare la residenza principale di 40 dei 3.028 miliardari presenti nella classifica di quest’anno.

Le 10 città con il maggior numero di miliardari nel 2025

(Dati aggiornati al 7 marzo 2025)

10. Los Angeles

Totale miliardari: 56 | Rispetto all’anno scorso: +3

Patrimonio totale: 243 miliardi di dollari

Residente più ricco: Peter Thiel (patrimonio stimato: 16,3 miliardi di dollari)

Los Angeles chiude la classifica due posizioni più in basso rispetto all’anno scorso, con 56 miliardari che possiedono un patrimonio complessivo di 243 miliardi di dollari. Tra i residenti con fortune a nove zeri ci sono Rihanna (1,4 miliardi di dollari), LeBron James (1,3 miliardi di dollari) e il nuovo arrivato Arnold Schwarzenegger (1,1 miliardi di dollari). Come fatto da Forbes l’anno scorso, nell’elenco dei miliardari di Los Angeles sono inclusi anche coloro che risiedono nelle città della contea di L.A., tra cui Santa Monica e Hidden Hills (dove vive Kim Kardashian, 1,7 miliardi di dollari).

8. (ex aequo) San Francisco

Totale miliardari: 58 | Rispetto all’anno scorso: +8

Patrimonio totale: 217 miliardi di dollari

Residente più ricco: Dustin Moskovitz (17 miliardi di dollari)

I 58 miliardari di San Francisco possiedono un patrimonio complessivo di 217 miliardi di dollari, con una media di 3,7 miliardi a testa. La città californiana ha guadagnato otto miliardari rispetto all’anno scorso, contribuendo a farla salire all’ottava posizione ex aequo. Sette dei nove nuovi miliardari di San Francisco sono cofondatori dell’azienda di intelligenza artificiale generativa Anthropic, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei (ognuno con un patrimonio stimato di 1,2 miliardi di dollari). Gli altri due nuovi miliardari sono Alexandr Wang, fondatore di Scale AI (2 miliardi di dollari), e Vasily Shikin, cto di AppLovin (1,7 miliardi di dollari).

8. (ex aequo) Shanghai

Totale miliardari: 58 | Rispetto all’anno scorso: +4

Patrimonio totale: 198 miliardi di dollari

Residente più ricco: Colin Huang (42,3 miliardi di dollari)

Shanghai è scesa di una posizione rispetto all’anno scorso, ma rimane all’ottavo posto ex aequo con 58 miliardari – quattro in più rispetto ai 54 dell’anno scorso. Colin Huang, cofondatore di Pdd Holdings (società madre di Temu), rimane il residente più ricco della città con un patrimonio di 42,3 miliardi di dollari. Cinque nuovi miliardari a Shanghai possiedono complessivamente 7,7 miliardi di dollari. Tra questi figurano Du Jinhao (1,9 miliardi di dollari), cofondatore e presidente di Shanghai Allist Pharmaceuticals, e Zhu Weisong (1,7 miliardi di dollari), ceo del produttore di giocattoli Bloks Group.

7. Singapore

Totale miliardari: 60 | Rispetto all’anno scorso: +8

Patrimonio totale: 259 miliardi di dollari

Residente più ricco: Zhang Yiming (65,5 miliardi di dollari)

La città-stato è salita di due posizioni rispetto all’anno scorso. Singapore ospita 60 miliardari con un patrimonio complessivo di 259 miliardi di dollari – oltre 100 miliardi in più rispetto all’anno scorso. Un solo individuo rappresenta più di un quarto della ricchezza totale: Zhang Yiming (65,5 miliardi di dollari), cittadino cinese, è il principale cofondatore ed ex presidente di ByteDance, meglio conosciuta per la sua app TikTok. Il suo patrimonio è cresciuto di oltre 20 miliardi di dollari nell’ultimo anno, rendendolo la persona più ricca della Cina.

6. Mumbai

Totale miliardari: 67 | Rispetto all’anno scorso: -2

Patrimonio totale: 349 miliardi di dollari

Residente più ricco: Mukesh Ambani (92,5 miliardi di dollari)

Mumbai scende di due posizioni rispetto all’anno scorso, piazzandosi al sesto posto, in parte a causa della perdita netta di due miliardari e in parte perché è stata superata da Londra e Pechino. Mukesh Ambani (92,5 miliardi di dollari), presidente di Reliance Industries, rimane la persona più ricca dell’Asia, nonostante un calo di oltre 20 miliardi di dollari nel suo patrimonio nell’ultimo anno. Mumbai ha sei nuovi miliardari, tra cui quattro membri della famiglia Doshi: i fratelli Viren (1,4 miliardi di dollari), Kirit (1 miliardo di dollari), Pankaj (1,2 miliardi di dollari) e Hitesh (1,2 miliardi di dollari), la cui azienda di produzione Waaree Industries è stata quotata in borsa nell’ottobre scorso.

5. Pechino

Totale miliardari: 68 | Rispetto all’anno scorso: +5

Patrimonio totale: 273 miliardi di dollari

Residente più ricco: Lei Jun (43,5 miliardi di dollari)

Pechino mantiene il suo quinto posto, invariato rispetto all’anno scorso. La capitale cinese ha guadagnato cinque miliardari in più rispetto all’anno precedente, ma rimane lontana dal suo picco di 100 miliardari registrato nel 2021. Tra i 68 miliardari di Pechino c’è Lei Jun (43,5 miliardi di dollari), cofondatore e ceo del produttore di smartphone Xiaomi. I nuovi ingressi di quest’anno includono due miliardari della società di gioielli quotata in borsa Laopu Gold: il fondatore Xu Gaoming (8,2 miliardi di dollari) e l’investitore Chen Guodong (1,2 miliardi di dollari). Si aggiunge anche Yu Kai (2 miliardi di dollari), ceo della società di componenti per auto autonome Horizon Robotics.

4. Londra

Totale miliardari: 71 | Rispetto all’anno scorso: +9

Patrimonio totale: 355 miliardi di dollar

Residente più ricco: Len Blavatnik (29,9 miliardi di dollari)

Londra guadagna due posizioni rispetto all’anno scorso, passando dal sesto al quarto posto. La capitale britannica è ora sede di 71 miliardari, con sette nuovi ingressi. Uno dei nuovi miliardari londinesi è Peter Preben Wilhelmsen (2,7 miliardi di dollari), erede di Royal Caribbean, che ancora possiede una quota nella seconda più grande compagnia di crociere al mondo, fondata da suo padre. Len Blavatnik rimane il residente più ricco di Londra. Quasi la metà del suo patrimonio di 29,9 miliardi di dollari proviene da Warner Music, che ha acquistato nel 2011 per 3,3 miliardi di dollari e portato in borsa nove anni dopo, quadruplicandone il valore.

3. Hong Kong

Totale miliardari: 72 | Rispetto all’anno scorso: -2

Patrimonio totale: 309 miliardi di dollari

Residente più ricco: Li Ka-shing (38,9 miliardi di dollari)

Dopo aver condiviso la seconda posizione con Mosca nel 2024, Hong Kong è scesa al terzo posto nella classifica di quest’anno, con 72 miliardari. Il loro patrimonio combinato è diminuito di 17 miliardi di dollari rispetto all’anno scorso. Nonostante la perdita netta di due miliardari, Hong Kong ha accolto due nuovi ingressi: l’imprenditore nel settore delle criptovalute Justin Sun (8,5 miliardi di dollari) e Yang Qiumei (1,6 miliardi di dollari), che ha ereditato una quota nella gigante cinese dell’intelligenza artificiale SenseTime dopo la morte del marito, Tang Xiao’ou, cofondatore della società, avvenuta nel 2023.

2. Mosca

Totale miliardari: 90 | Rispetto all’anno scorso: +16

Patrimonio totale: 409 miliardi di dollari

Residente più ricco: Vagit Alekperov (28,7 miliardi di dollari)

Mosca ha aggiunto il maggior numero di miliardari quest’anno, passando da 74 a 90, inclusi 11 nuovi ingressi. Insieme, questi miliardari possiedono un patrimonio totale di 409 miliardi di dollari, con un aumento di 31 miliardi rispetto all’anno scorso. Il magnate del petrolio Vagit Alekperov è la persona più ricca che vive nella capitale russa; più della metà del suo patrimonio stimato di 28,7 miliardi di dollari proviene dalla sua partecipazione nella compagnia petrolifera Lukoil.

1. New York City

Totale miliardari: 123 | Rispetto all’anno scorso: +13

Patrimonio totale: 759 miliardi di dollari

Residente più ricco: Michael Bloomberg (105 miliardi di dollari)

New York mantiene la sua corona come città più popolare tra gli ultra-ricchi per il quarto anno consecutivo, con 123 miliardari, 13 in più rispetto all’anno scorso. Quindici di loro sono nuovi nella lista, tra cui il cfo di Blackstone Michael Chae (patrimonio stimato di 1,1 miliardi di dollari), il comico Jerry Seinfeld (1,1 miliardi di dollari), il fondatore di Chipotle Steve Ells (1 miliardo di dollari) e il fondatore di Wonder Marc Lore (2,8 miliardi di dollari). L’ex sindaco e magnate dei dati finanziari Michael Bloomberg (105 miliardi di dollari) rimane il residente più ricco della città, seguito dall’erede di Koch Industries, Julia Koch (74,2 miliardi di dollari).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .