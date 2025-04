Forbes Professionals 2025: le immagini della sesta edizione al Duomo Space

Di Antonio Ravenna

Nell’innovativa cornice del Duomo Space, il nuovo esclusivo spazio eventi di Forbes Italia, si è tenuta la sesta edizione del Forbes Professionals.

L’evento è dedicato all’allegato speciale di aprile di Forbes Italia in cui vengono celebrate, raccontate e valorizzate le società e gli studi professionali del mondo legale, fisale e della consulenza tra i più influenti e prestigiosi del mercato italiano.

Durante la serata, condotta da Antonio Ravenna, autore e conduttore di Forbes Italia, sono stati esplorati i cambiamenti che stanno ridisegnando il mercato legale: nuove tecnologie, evoluzioni normative e la forza trasformativa dell’intelligenza artificiale, che portano a ripensare profondamente la professione.

Dopo i saluti del direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi – che ha sottolineato come l’evento rappresenti solo il punto di partenza di una nuova stagione editoriale dedicata al settore legale e fiscale – si sono avvicendati sul palco alcuni tra i protagonisti delle storie raccolte nell’allegato Forbes Professionals.

La copertina: Gianluca Spolverato e il lavoro che evolve

Protagonista della storia di copertina di questa edizione è Gianluca Spolverato, socio fondatore dello studio WI Legal, realtà di avvocati e consulenti legali esperti di mercato del lavoro, di organizzazione e gestione del personale, e di contenzioso del lavoro.

Così, la sua intervista ha rappresentato un vero e proprio viaggio nella trasformazione del mondo del lavoro.

Parole chiave come welfare aziendale, smart working e parità di genere sono state al centro del dialogo. Risalta una visione di Spolverato fatta di attenzione per la costruzione di ambienti professionali in cui le persone stiano bene e possono dare il meglio: un paradigma culturale prima ancora che organizzativo.

WI Legal ha mostrato come sia possibile coniugare verticalità giuridica e visione trasversale, operando in settori diversificati come GDO, retail, turismo, sport, logistica e innovazione.

Lo studio non si limita a fornire assistenza legale, ma accompagna le aziende in un vero processo di crescita culturale e operativa, come dimostra l’attenzione alla trasformazione digitale e alle evoluzioni del linguaggio giuridico, con la creazione di progetti innovativi e ad alto impatto come laborability, media e tech company nata come ponte tra chi lavora e le imprese.

Tavola rotonda: AI, dati e trasformazione legale

Il cuore tematico della serata è stato affidato a una tavola rotonda dedicata al ruolo dell’intelligenza artificiale e dei dati nel futuro della professione legale.

A confrontarsi, tre figure di primo piano:

Carlo Gagliardi , managing partner di Deloitte Legal, North & South Europe

, managing partner di Deloitte Legal, North & South Europe Maurizio Basile , senior manager di Brother

, senior manager di Brother Gabriele Scafati, data protection senior manager di Sky Italia

Il dibattito ha toccato i temi della governance dei dati, della compliance normativa, dell’evoluzione delle tecnologie di stampa e dell’integrazione dell’AI nei processi aziendali.

Gagliardi ha portato una profonda analisi sulle trasformazioni dettate dall’intelligenza artificiale che attendono i protagonisti del mercato legale, fiscale e consulenziale. Scafati ha offerto uno spaccato pratico sulla gestione della privacy e della compliance in un contesto dinamico come quello dei media digitali, mentre Basile ha raccontato l’evoluzione silenziosa – ma strategica – della stampa documentale in chiave intelligente e sicura.

Brother, multinazionale attiva in Italia dal 1989 che offre soluzioni di stampa, etichettatura e gestione documentale per aziende e professionisti, è infatti in prima linea nell’attenzione alla protezione dei dati e alla compliance normativa.

In un contesto dove la documentazione cartacea continua ad avere un ruolo di supporto operativo alla realtà digitale, Brother ha sviluppato soluzioni in grado di rispondere a esigenze avanzate di sicurezza, tracciabilità e privacy.

Un’attenzione alla data protection che va oltre la teoria: Brother ha rimosso i dischi fissi dai dispositivi per prevenire l’hackeraggio dei dati memorizzati, e ha integrato protocolli crittografici avanzati (TLS/SSL), sistemi di filtraggio IP, e funzioni di timeout intelligenti che limitano l’accesso o la permanenza dei documenti in coda.

In un mondo in cui ogni documento è anche un potenziale dato sensibile, l’innovazione passa anche da qui.

Iargajolli Vittorio - LP Roma Magi Pietro Antonio - Contact Italia Spolverato Gianluca - Wi Legal Scardeoni Marco - Marco Scardeoni & Partners Bignotti Giulio - Daniele Pescara Consultancy Cucinotta Enrico Salvatore - Daniele Pescara Consultancy Zaia Beatrice - Daniele Pescara Consultancy Di Lorenzi Giordano - Daniele Pescara Consultancy Basile Cosuelo - Studio Legale Basile and Partners Renzi Diletta - Studio Legale Sabrina Ciarocchi Muzi Amabile - Studio Legale Marchionniromagnoli Marchionni Paola - Studio Legale Marchionni Romagnoli Romagnoli Massimiliano - Studio Legale Marchionni Romagnoli Pardini Andrea - Studio Pardini Dalla Verità Piergiulio - Studio Legale Dalla Verità - Associazione Professionale Necchio Alessandro - Studio Necchio Michelis Alberto - BCFM Società tra Avvocati Corrente Alberto - BCFM Società tra Avvocati Domina Luca Bufano Donato - Studio Legale Mennuni & Bufano Mennuni Rosantonia - Studio Legale Mennuni & Bufano Allievi Tiziana - MFLaw StapA Santaniello Orlando - Studio Legale Santaniello Bergamo Guido - BM Law Partners Montanari Martina - BM Law Partners Carrara Marcello - Studio Professionale Carrara Cecatiello Armando - Studio Legale Cecatiello Garbelli Barbara - Studio Garbelli Comini Alessandro - Studio B-HSE Cusumano Lilli - Studio Legale Arrabito Cusumano Matteoni Lorenzo - Brother Italia Melone Angelo - Studio Legale Angelo Melone Sica Salvatore - Studio Legale Sica Associato Sica Tommaso - Studio Legale Sica Associato Sica Giorgio - Studio Legale Sica Associato Arrabito Andrea - Studio Legale Arrabito Cusumano Basile Maurizio - Brother Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .