La nautica di lusso crescerà ancora. E si conferma un’eccellenza italiana

Il settore della nautica di lusso si dimostra solido e in espansione, con una crescita costante anche dopo la crisi pandemica. Grazie a miglioramenti operativi e un’efficace gestione della produzione, i principali cantieri hanno incrementato la capacità e le consegne negli anni cruciali 2021-2023, consolidando i margini di settore.

Domanda in crescita e mercato trainato dall’offerta

L’industria della nautica di lusso continua a essere fortemente trainata dalla domanda, che supera l’offerta e contribuisce a un costante aumento dei prezzi, sostenendo così la marginalità del settore. Questo trend è alimentato da diversi fattori chiave. Da un lato, cresce la richiesta di personalizzazione e soluzioni su misura, un elemento che conferma il consolidamento della premiumizzazione del mercato. Dall’altro, si registra una sempre maggiore preferenza per yacht di grandi dimensioni e a motore, posizionati nella fascia più alta del settore.

A questi elementi si aggiunge una prospettiva di crescita decisamente positiva: le previsioni indicano un incremento annuo del 6% nel periodo 2024-2030, spinto dall’espansione della base di clienti ultra-high-net-worth individuals (Uhnwi), il cui numero dovrebbe aumentare del 9% Cagr tra il 2022 e il 2026, un’accelerazione rispetto al +4% Cagr registrato tra il 2017 e il 2022.

“L’industria della nautica di lusso sta vivendo una fase di espansione senza precedenti, con una domanda che continua a superare l’offerta. I player del settore devono investire in innovazione e capacità produttiva per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più sofisticata e attenta alla personalizzazione”, commenta Claudia D’Arpizio, global head of fashion & luxury di Bain & Company.

Leadership italiana nella produzione di super yacht

L’Italia si conferma leader globale nella produzione di super yacht, con i tre principali cantieri italiani – Azimut-Benetti, Ferretti Group e Sanlorenzo – ai vertici per numero di progetti e dimensioni delle imbarcazioni. Accanto a questi si distinguono player taiwanesi, olandesi e britannici, riconosciuti per la loro capacità manifatturiera, il design e l’affidabilità. In particolare, il 50% della lunghezza totale delle imbarcazioni prodotte nel 2023 a livello globale proviene dall’Italia, che è leader indiscussa nel segmento dei super yacht; i player nord-europei come Feadship, Damen, Lürssen e Oceanco si affermano come leader mondiali nella costruzione di yacht di grandi dimensioni (giga-yacht); nuove tendenze, come gli yacht a propulsione green e solare, potrebbero ridefinire il mercato e favorire sia il consolidamento dei player affermati sia l’ingresso di nuove realtà emergenti.

Un settore in evoluzione con margini in crescita

L’industria della nautica di lusso ha dimostrato una forte capacità di adattamento, registrando un’accelerazione degli ordini e delle consegne nel 2022-2023. Grazie all’ottimizzazione dei processi e alla stabilizzazione dei cicli produttivi, i principali cantieri prevedono di mantenere un portafoglio ordini ampio per i prossimi anni. Tuttavia, la crescita del settore sarà trainata principalmente dall’aumento dei prezzi più che dall’ulteriore espansione della capacità produttiva, con un focus su: maggiore incidenza di yacht personalizzati e di fascia premium; predilezione per imbarcazioni più lunghe e a motore, con un incremento della domanda per i segmenti >60metri; crescente interesse verso il Chartering, sia lato domanda che offerta

Tra i rischi: possibili impatti derivanti da fattori geopolitici, interruzioni della supply chain e sanzioni internazionali. Anche in caso di recessione, il mercato della nautica di lusso risulterà più resiliente rispetto ad altri comparti, grazie alla clientela Uhnwi meno sensibile alle fluttuazioni economiche. Tuttavia, i player focalizzati su imbarcazioni di fascia medio-bassa potrebbero risentire maggiormente di eventuali turbolenze economiche.

“Per rimanere competitivi in un mercato sempre più selettivo, i cantieri dovranno focalizzarsi su strategie di differenziazione e sul rafforzamento della customer experience. La capacità di offrire soluzioni personalizzate e tecnologicamente avanzate sarà un elemento chiave di successo nei prossimi anni”, aggiunge Pierluigi Serlenga, managing partner Italia di Bain & Company.

Refitting e mercato secondario: opportunità di crescita

Oltre alla produzione di nuove unità, il settore del refitting sta vivendo una crescita significativa, con investimenti in nuove strutture da parte dei principali player europei. Questo comparto beneficia dell’incremento del parco yacht globale (+2-3% CAGR), che alimenta la domanda di ristrutturazioni e aggiornamenti tecnologici.

Parallelamente, il mercato dell’usato si conferma un importante driver per il settore, favorendo il rinnovamento della flotta e incentivando la sostituzione di yacht con modelli più recenti e performanti.

Conclusione

“La nautica di lusso continua a registrare una crescita sostenuta, trainata da un portafoglio ordini solido, un’espansione della base clienti e una domanda sempre più orientata alla personalizzazione e all’innovazione tecnologica. L’Italia, con la sua lunga tradizione e leadership nel settore, si conferma il principale hub globale per la produzione di super yacht, , destinata a mantenere il proprio primato nei prossimi anni”, conclude Andrea Alori, Partner di Bain & Company.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .