Gli inizi, la rivoluzione IA e la nuova avventura a teatro: Marco Montemagno si racconta a Forbes

Marco “Monty” Montemagno è un imprenditore, divulgatore esperto di digitale e personaggio mediatico con oltre 3,5 milioni di follower sui social. Oltre a essere autore di tre bestseller – Codice Montemagno, Lavorability e Tutto Montemagno – è un punto di riferimento per le tecnologie emergenti: al suo recente corso gratuito su come utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare nel lavoro si sono iscritte oltre 300mila persone. Fondatore di startup come Blogosfere (acquistata da Il Sole24Ore) e 4books, ha portato in Italia eventi di rilievo come la Social media week e creato la prima Startup school.

Insomma, la tecnologia è il suo pane quotidiano, ma negli ultimi 20 anni ha moderato e partecipato come speaker anche a un’infinità di eventi. Ecco perché il nuovo progetto di portare la comunicazione digitale in uno spettacolo teatrale, Montemagno Live 2025, è una sfida sì originale nell’era della rivoluzione digitale, ma anche una sorta di ritorno alle origini. “Avevo in mente da tempo un tour di questo tipo, perché manca un anello di congiunzione per divulgare le opportunità e i problemi di questo mondo al grande pubblico” ha rivelato in un’intervista a Forbes Italia. “Amo gli eventi fisici perché è presente il pubblico con il quale si instaura un rapporto speciale. E a teatro quell’unione tra analogico e digitale crea un’alchimia unica”.

Marco toccherà i principali teatri d’Italia partendo dagli Arcimboldi di Milano il 5 maggio, per poi sbarcare a Torino, Firenze, Bologna e Roma. Sul palco porterà un monologo ricco di idee, humor e provocazione, che esplorerà le sfide del futuro da un punto di vista inaspettato. Con uno sguardo acuto, Monty guiderà il pubblico attraverso i cambiamenti imminenti del lavoro e della società, approfondendo anche il ruolo dell’intelligenza artificiale e le sue implicazioni nella vita di tutti i giorni. Gli stessi temi – nuove tecnologie, IA e robotica – che sono al centro anche della videointervista.

