“Non abbiamo costi nascosti e costruiamo prodotti finanziari innovativi”: Revolut Bank sbarca in Italia

Revolut Bank sbarca in Italia. L’app finanziaria globale con oltre 16 milioni di clienti in tutto il mondo, ha reso operativa la sua licenza bancaria europea specializzata in Italia. I depositi dei clienti italiani che passano a Revolut Bank saranno protetti dal sistema di garanzia dei depositi.

I clienti possono passare da subito a Revolut Bank per ottenere servizi aggiuntivi dall’interno dell’app. Il processo di aggiornamento richiederà solo pochi minuti.

Lo sviluppo

Ad oggi, Revolut ha conquistato più di 650.000 clienti in Italia e l’azienda è fiduciosa che la protezione sui depositi,insieme all’ampia gamma di prodotti e servizi di Revolut, assicurerà ai clienti in Italia più controllo, valore e sicurezza rispetto alle banche tradizionali.

“Revolut è l’azienda fintech che cresce più rapidamente in Europa perché mettiamo il cliente al centro di tutto ciò che facciamo. Il design del nostro prodotto non è secondo a nessuno, non abbiamo costi nascosti e costruiamo costantemente prodotti finanziari nuovi e innovativi”, afferma Joe Heneghan, Chief Executive Officer di Revolut Bank. “Il lancio della banca in Italia fornirà un maggiore livello di sicurezza e fiducia per i nostri clienti e ci consentirà di lanciare una serie di nuovi prodotti e servizi nel prossimo futuro”.

In soli sei anni, Revolut ha attratto più di 16 milioni di clienti in tutto il mondo. L’anno scorso, Revolut ha lanciato la sua banca specializzata in Polonia e Lituania e ha iniziato a offrire prodotti di credito altamente competitivi in entrambi i paesi. Con l’ingresso in Italia, Revolut Bank opera attualmente in 18 mercati Ue. La licenza bancaria specializzata consente a Revolut Bank di fornire servizi bancari limitati tramite l’app Revolut insieme a una serie di servizi finanziari e prodotti offerti da altre società del Gruppo Revolut.

Come funziona l’app

Utilizzando l’app Revolut, i clienti possono vedere esattamente quanto spendono ogni mese per categorie di spesa come ristoranti o shopping, possono impostare budget di spesa mensili, inviare e richiedere denaro agli amici e riceverlo istantaneamente, arrotondare i pagamenti con carta e mettere da parte il resto. I clienti Revolut possono anche spendere e trasferire denaro nel mondo senza costi nascosti, detenere e scambiare 29 valute nell’app e inviare denaro ad amici e familiari in modo istantaneo.