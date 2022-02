Anche Scarlett Johansson lancia il suo brand di prodotti per la cura della pelle

Scarlett Johansson si unisce al gran numero di personaggi del mondo dello spettacolo che hanno fondato marchi per la cura della pelle. Lo scorso giugno, l’attrice due volte candidata all’Oscar ha annunciato che sarebbe entrata nel mercato della beauty con la sua linea e martedì la star 37enne ha lanciato un account Instagram e un sito web che svelano un’anteprima del suo marchio, The Outset.

L’1 marzo il lancio ufficiale della società di Scarlett Johansson

“Sono stata il volto di diversi marchi di lusso nel corso della mia carriera e tutte queste esperienze sono state davvero meravigliose”, ha scritto Johansson in un post riferendosi ai suoi anni con L’Oréal, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana e altri. “Ma immagino di essermi sempre sentita come se stessi interpretando un personaggio in quelle campagne e, man mano che mi evolvevo, volevo creare e rappresentare un marchio che fosse fedele a me”. Utilizzando l’hashtag #TheStartOfYou, l’anteprima di The Outset suggerisce una linea di prodotti incentrata su ingredienti ecologici e di origine vegetale.

Johansson sarà presidente della nuova società, che dovrebbe essere lanciata ufficialmente il 1 marzo. La co-fondatrice, Kate Foster, sarà l’amministratore delegato. Foster è stata in precedenza fondatrice e ceo di SwearBy, un sito digitale di prodotti incentrato sul passaparola.

The Outset ha ricevuto finanziamenti dalla Najafi Companies, una società di investimento privata con sede a Phoenix fondata da Jahm Najafi, che è anche in parte proprietario dei Phoenix Suns. Oltre a sostenere la squadra NBA e altre iniziative sportive come StubHub e BodyBuilding.com, Najafi ha un notevole portafoglio di marchi di lifestyle fondati da celebrities tra cui Pattern Beauty di Tracee Ellis Ross e l’azienda di borse di Shay Mitchell, Beis.

WWD ha riferito l’anno scorso che Najafi avrebbe investito tra i 5 e i 10 milioni di dollari per finanziare il lancio di The Outset. Quando Johansson ha annunciato che la beauty company era in lavorazione, ha detto di aver fatto un passo indietro rispetto ai suoi accordi di sponsorizzazione esistenti per concentrarsi sulla propria impresa.

Le altre star che hanno lanciato i propri marchi di cosmetici

Johansson si unisce a una lunga lista di star con marchi di cosmetici. Rihanna, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow e Jennifer Lopez hanno già le loro linee di bellezza, che si sono focalizzate tutte su ingredienti green, semplicità, accessibilità e inclusività. Ma l’affollato mercato non sta dissuadendo Johansson dall’entrare nel settore della cura della pelle, il che ha contribuito a rendere Rihanna una miliardaria l’anno scorso.

Mentre The Outset è una seria impresa commerciale, il marito di Johansson, la star del Saturday Night Live, Colin Jost, non ha potuto resistere a fare battute nei commenti del nuovo account Instagram: “È questo il modo migliore per contattarti?”, ha detto Jost. “Sto avviando un marchio simile chiamato ‘Part of a Face’ e mi piacerebbe usare questa foto. Grazie”.

