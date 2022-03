Ritorna Empower The Future: in diretta dal 22 al 24 marzo

BFC Media presenta la seconda edizione di Empower The Future, l’evento ibrido dedicato all’innovazione e alla sostenibilità.

In un’economia che sta cambiando, complice indesiderato il Covid 19, il sistema impone riflessioni profonde e azioni decise per coniugare la salvaguardia del pianeta e la tecnologia digitale che sta rivoluzionando tempi e modi della relazione fra umani e fra umani e macchine. Le città, i mercati, la finanza, l’energia, la mobilità, il sociale stanno vivendo la stagione della transizione e l’evento di Forbes racconta tutto questo.

Empower the Future: i dettagli dell’evento

Empower the Future vedrà la partecipazione di 46 relatori selezionati tra i massimi esperti istituzionali e d’impresa che affronteranno i sei nodi cardine di questa transizione nell’agenda curata dal giornalista di Forbes Enzo Argante: transizione digitale, transizione energetica, smart mobility, circular economy, smartfood, sostenibilità sociale.

Nella prima giornata della rassegna (22 marzo) verranno trattate le tematiche della Trasformazione Digitale (ore 10:00), con una particolare attenzione alle nuove possibilità offerte dall’intelligenza artificiale e dal metaverso, e della Transizione Energetica (ore 15:00) che analizzerà il ruolo fondamentale di tutte le imprese nel passaggio da un’economia compulsiva a una sostenibile.

Il summit continuerà nella seconda giornata (23 marzo) con i panel sulla Smart Mobility (ore 10:00) che comprenderà tutte le sfaccettature della mobilità delle persone e delle merci e sulla Circular Economy (ore 15:00) ovvero la nuova ideologia delle aziende per generare e rigenerare risorse, prodotti e servizi.

L’evento si concluderà nell’ultima giornata (24 marzo) con le tematiche relative all’innovazione nella filiera agroalimentare e alla lotta allo spreco riassunte nel panel Smart Food (ore 10:00) e con quelle relative alla Sostenibilità Sociale (ore 15:00) che sta cercando di contribuire al contrasto della povertà e abbattere le barriere spazio-temporali.

L’interesse per la manifestazione è dato anche dalla partecipazione delle Aziende: sono già oltre 40 quelle che hanno deciso di partecipare come partner all’evento Empower the Future ed essere protagoniste del mercato.

