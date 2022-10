Anche Busquets e Sergi Roberto investono nella carne vegetale della spagnola Heura

Marc Coloma and Bernat Ananos

Heura, startup spagnola specializzata nella produzione di carne 100% vegetale, ha annunciato un nuovo round di finanziamento da 20 milioni di euro, che prevede l’emissione di convertible notes. Questi ultimi porteranno a una partecipazione azionaria in quello che si annuncia essere uno dei più grandi round di serie B del 2023 in Europa nel settore delle proteine alternative.

“Avere il sostegno di investitori motivati dalla nostra stessa missione e con la voglia di intraprendere azioni coraggiose per accelerare la transizione verso le proteine vegetali, ci fornisce le risorse per continuare a guidare la crescita della categoria in tutta Europa”, ha dichiarato Marc Coloma, ceo e co-fondatore di Heura Foods.

“La nostra visione è chiara: questo nuovo finanziamento ci permetterà di maturare e diventare un’azienda food-tech capace di guidare la transizione proteica in Europa. Questo percorso di crescita è concepito per condurci, nel 2023, a chiudere il più grande round di Serie B del settore e di inaugurare un futuro migliore per le persone, il pianeta e gli animali”.

La campagna di crowdfunding

Il round di investimento ha visto il contributo della star dell’Nba Ricky Rubio, i calciatori Sergio Busquets e Sergi Roberto, il comico David Broncano e di Unovis Asset Management, che si aggiungono a quelli di oltre 5mila Good Rebels in uno dei round di crowd equity di maggior successo in Europa.

Heura ha raccolto all’inizio di quest’anno oltre 4 milioni di euro in sole 12 ore, attraverso la campagna, che ha coinvolto persone provenienti da tutto il mondo. Circa la metà dei partecipanti aveva un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e il 42% era costituito da donne, numeri che hanno ribaltato le regole tradizionali degli investimenti.

Con i nuovi finanziamenti, la startup mira a diventare leader europeo dei prodotti a base vegetale entro il 2027. L’azienda espanderà i suoi “successori della carne” nei Paesi in cui è presente, come Francia, Italia e Regno Unito, e in nuove regioni europee, tra cui Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi e altri ancora.

Heura ha in programma di lanciare nuove tecnologie e innovazioni in nuovi segmenti, con l’obiettivo di fornire nel 2023 nuovi alimenti che siano rispettosi della natura, ricchi di sostanze nutritive e che garantiscano l’eccellenza culinaria.

L’impatto positivo sull’ambiente e il benessere degli animali

Durante il primo semestre di maggior successo nei suoi cinque anni di storia, Heura ha fatto il suo ingresso presso importanti rivenditori, tra cui Carrefour in Italia, Ocado nel Regno Unito, Migros in Svizzera, E.Leclerc, Intermarché e Super U in Francia. Nel corso dell’anno verranno annunciate nuove partnership con i principali rivenditori europei e verranno forniti dettagli sulla crescita a tre cifre dell’azienda.

Heura esercita un impatto positivo sia sull’ambiente che per il benessere degli animali. Solo nella prima metà dell’anno, rispetto alle proteine tradizionali, l’azienda stima di aver risparmiato circa 55,9 milioni di litri d’acqua e 3,6 milioni di kg di CO2, oltre ad aver salvato 509mila vite di polli, maiali e mucche. L’azienda punta a ridefinire l’intero sistema alimentare e apportare cambiamenti lungo l’intera catena del valore, per poter passare dall’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica a un clima positivo.

Lo sviluppo di Heura non si ferma. L’azienda ha quasi raddoppiato il suo fatturato nel primo semestre del 2022, raggiungendo i 14,7 milioni di euro, cifra quasi raddoppiata rispetto ai 7,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.