Come Sidea Group migliora la struttura di un’impresa mettendo al centro il benessere dei dipendenti

Con le persone, per le persone: è la frase che rappresenta al meglio Sidea Group, azienda che opera in mercati competitivi con un approccio sia consulenziale che operativo. L’attività è nata nel 2015 a Fasano, in provincia di Brindisi, su iniziativa di quattro giovani imprenditori desiderosi di sfruttare i vantaggi della tecnologia per far crescere le aziende.

Dalle relazioni con i clienti alla strategia dei contenuti

La visione è stata da subito quella di cercare di avere un impatto non solo nel miglioramento della struttura di un’impresa, ma anche sulle persone che lavorano all’interno di Sidea Group. L’azienda è composta da tre divisioni: high-impact It solutions, con un team che fornisce soluzioni e piattaforme integrate per il customer relationship management (crm, la gestione delle relazioni con i clienti) e la gestione omnicanale dei processi; Digital Factory, che si occupa della strategia dei contenuti; Consulting and Strategy, formata da consulenti che raccolgono le esigenze delle imprese e le trasferiscono al team di lavoro.

Tra i partner aziendali figurano Salesforce, cloud company nota soprattutto per il software di Crm, e Zuora, che si occupa di fatturazione e sistemi di pagamento in subscription. Nonostante la pandemia abbia messo in ginocchio diverse aziende del settore, Sidea Group ha proseguito con decisione la sua attività traendo vantaggio dalle nuove abitudini lavorative, come lo smart working, in un rapporto di fiducia reciproca con ogni dipendente.

Business e benessere dei dipendenti

L’azienda rivolge grande attenzione a tutte le sue risorse, cresciute nel tempo fino ad arrivare nel 2022 a 160 tra dipendenti e collaboratori. Il benessere dei lavoratori è al centro della filosofia aziendale. Non di rado vengono organizzati incontri con il responsabile del team per attuare piani di crescita individuali, oltre a una serie di corsi mirati per soddisfare gli obiettivi personali di ognuno. Iniziative che diventano un valore aggiunto non solo per la risorsa, che può sfruttare le conoscenze apprese con il cliente, ma anche per l’azienda.

“Vogliamo che gli obiettivi di business e il benessere delle persone coinvolte nelle attività vadano di pari passo. Per noi un’attività economica è davvero di successo quando riesce a contribuire al benessere della

società: questo è il nostro credo”, dice il ceo di Sidea Group, Vittorio Grassi. Un benessere che si costruisce con azioni mirate, nate dall’ascolto delle persone. Va in questa direzione anche l’introduzione in azienda del congedo rosa, uno dei primi casi in Europa, che permette a dipendenti e collaboratrici di usufruire di un giorno di congedo retribuito in caso di mestruazioni dolorose.

I riconoscimenti di Sidea Group

L’impegno nella creazione di un ambiente di lavoro diversificato ha portato Sidea Group a ottenere numerosi riconoscimenti, tra cui il Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion, che premia le imprese che si distinguono per una cultura equa e inclusiva, e l’ingresso nella classifica Best Workplaces for Women, di cui fanno parte le migliori aziende per cui lavorare secondo le donne. Tra il 2017 e il 2020, Sidea Group ha registrato un tasso di crescita annuale del 64% e ha triplicato il fatturato, arrivato a due milioni e mezzo di euro.

L’azienda mira ad accrescere i guadagni e le risorse a disposizione, consapevole che l’idea di profitto non può prescindere dal benessere aziendale. “Il piano industriale per i prossimi anni è ambizioso e punta ancora alla crescita”, dice Grassi. “Per il 2023 vogliamo generare ricavi superiori a dieci milioni e superare le 200 risorse”.

