Sam Bankman-Fried, Elizabeth Holmes e altri 9 epici fallimenti miliardari

Dalla crisi finanziaria al carcere, ecco i grandi fallimenti miliardari che fanno a gara con il tracollo da 17 miliardi di dollari di FTX di Sam Bankman-Fried.

La scorsa settimana il mondo ha assistito scioccato al capitombolo di Sam Bankman-Fried. Nel giro di pochi giorni, il trentenne fondatore ed ex ceo della borsa di criptovalute Ftx è passato dall’essere una delle 50 persone più ricche d’America e una delle figure più influenti nel mondo delle criptovalute a protagonista del più grande crollo mai avvenuto nel settore delle stesse criptovalute.

Il capitombolo di Sam Bankman-Fried

Un reportage critico di Coindesk sulla situazione finanziaria della società consorella di Ftx, Alameda Research, ha dato il via al declino. La rivelazione che almeno 5,8 miliardi di dollari delle attività di Alameda fossero legati a Ftt, il token nativo di Ftx, ha spinto gli investitori a ritirare freneticamente i propri capitali dalla borsa. In seguito, il Wall Street Journal e altre testate hanno rivelato che Alameda Research avrebbe utilizzato fino a 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti di Ftx per fare le sue scommesse, attività altamente illegale.

In uno scambio con un giornalista di Vox, Bankman-Fried ha sostanzialmente ammesso di aver fatto trading utilizzando i fondi dei clienti di Ftx. Il patrimonio stimato di Bankman-Fried è passato in pochi giorni da 17 miliardi di dollari a meno di 1 miliardo. Secondo Forbes, ora potrebbe essere più vicino allo zero. Alameda Research, Ftx e Ftx U.S. hanno presentato istanza di fallimento venerdì 11 novembre e Bankman-Fried si è dimesso dalla carica di ceo nello stesso giorno (SBF potrebbe aver occultato un po’ di denaro grazie a una partecipazione che avrebbe venduto agli investitori o tramite i 2,7 miliardi di dollari di prestiti che avrebbe ottenuto da Alameda Research).

Gli altri fallimenti miliardari

Sebbene le conseguenze dell’implosione di Ftx siano ancora in corso di accertamento, una cosa è certa: pochi altri miliardari sono caduti così in basso e così velocemente come Bankman-Fried. Tra coloro che hanno perso quasi tutte le loro fortune nel giro di pochi giorni o settimane figurano l’investitore Adolf Merckle, un tempo una delle persone più ricche della Germania, distrutto dalla crisi finanziaria del 2008, e Kanye West, il cui antisemitismo si è rivelato la sua rovina.

Due magnati super-ricchi che non sono mai entrati nell’elenco dei miliardari di Forbes, ma che hanno subito enormi tracolli: Bernie Madoff (morto nel 2021), il famigerato truffatore che ha gestito il più grande schema Ponzi della storia, e Bill Hwang di Archegos Capital Management, la cui società di investimento è crollata quasi da un giorno all’altro l’anno scorso, causando perdite stimate in 10 miliardi di dollari per alcune delle più grandi banche del mondo.

Negli ultimi 20 anni, altri patrimoni sono crollati per i motivi più disparati. Molti di questi fallimenti hanno portato a procedimenti legali e persino al carcere. Tra questi c’è quello di Elizabeth Holmes, la fondatrice dell’ormai defunta società di analisi del sangue Theranos, che è stata condannata a più di 11 anni di detenzione per aver frodato gli investitori. Altre tre persone sono ora dietro le sbarre, una è agli arresti domiciliari e un’altra è in attesa di giudizio.

Mentre il mondo attende di vedere quale destino toccherà a Bankman-Fried e a Ftx, ecco una panoramica dei più grandi fallimenti di personaggi miliardari della storia recente e di come costoro se la passano oggi. (In ordine decrescente dal più recente):

I 10 più grandi fallimenti miliardari della storia recente

1. Kanye West: Un impero di scarpe distrutto dall’antisemitismo

Patrimonio netto massimo: 2 miliardi di dollari nell’aprile 2022

Patrimonio netto attuale: 400 milioni di dollari

Data del fallimento: Ottobre 2022

Dopo aver fatto una serie di commenti antisemiti e di teorie cospirative, oltre ad aver messo in atto altri comportamenti controversi, Kanye West, il rapper e stilista ora noto come Ye, è stato abbandonato a ottobre da Adidas, partner commerciale chiave di Yeezy. Ciò ha fatto seguito alla risoluzione, avvenuta il mese prima, di quello che avrebbe dovuto essere un contratto decennale con il rivenditore al dettaglio di abbigliamento Gap. E hanno tagliato i ponti con Ye anche la casa di moda francese Balenciaga, il rivenditore al dettaglio Foot Locker, la sua agenzia di talenti CAA e la sua banca d’affari JPMorgan. Nonostante il crollo del proprio impero commerciale, Ye ha ancora un patrimonio del valore stimato di circa 400 milioni di dollari, che deriva dal valore delle sue proprietà immobiliari personali, dal suo catalogo musicale, dal suo patrimonio in contanti e da una quota del 5% in Skims, il marchio di intimo da 3,2 miliardi di dollari fondato dall’ex moglie, la miliardaria Kim Kardashian.

2. Nirav Modi: Gioielliere latitante

Patrimonio netto massimo: 1,8 miliardi di dollari nel 2015

Patrimonio netto attuale: non conosciuto

Data del fallimento: 2018

L’ex gioielliere delle star, i cui costosi gioielli sono stati indossati da star del calibro di Kate Winslet, Dakota Johnson e Priyanka Chopra-Jonas, si trova ora nel carcere di Wandsworth, nel sud-ovest di Londra, e sta lottando per evitare l’estradizione in India che è stata disposta all’inizio del mese dall’Alta Corte di Londra. Il diamantaio di origine indiana, che aspirava a diventare il nuovo Harry Winston con negozi in tutto il mondo, è stato accusato di aver frodato la Punjab National Bank per 1,8 miliardi di dollari per finanziare l’espansione della propria azienda Firestar International, ora fallita. Modi è fuggito dall’India nel 2018, poco prima che scoppiasse lo scandalo, e un anno dopo è stato avvistato per le strade di Londra con baffi a manubrio. Poco dopo è stato arrestato. Le autorità indiane sono riuscite a recuperare i crediti di Modi sequestrando e vendendo i suoi beni, compresa la sua preziosa collezione d’arte. L’ex studente della Wharton School è nato in una famiglia di commercianti di diamanti ed è cresciuto in Belgio. Si è trasferito in India per imparare il mestiere di famiglia sotto la guida dello zio e si è messo in proprio nel 1999.

3. Rishi Shah: accusato di frode, in attesa di processo

Patrimonio netto massimo: 3,6 miliardi di dollari nel 2017

Valore netto attuale: 0 dollari

Data del fallimento: 2018

Rishi Shah, dopo essere uscito dal college, ha fatto parlare di sé come giovane fondatore della startup di media sanitari Outcome Health, che nel maggio 2017 ha raccolto 600 milioni di dollari arrivando a una valutazione di 5,6 miliardi di dollari. A due anni dall’ingresso di Shah nella lista dei miliardari, tuttavia, lui e due dirigenti di Outcome sono stati accusati di frode per aver presumibilmente sottratto circa 1 miliardo di dollari a clienti, finanziatori e investitori, falsificando le performance finanziarie dell’azienda e il successo dei suoi prodotti. Tutti e tre si sono dichiarati non colpevoli dopo essere stati accusati nel 2019 e saranno processati nel 2023.

4. John Kapoor: Farmacista in disgrazia in carcere

Patrimonio netto massimo: 3,3 miliardi di dollari nel 2015

Patrimonio netto attuale: non conosciuto

Data del fallimento: 2017

L’imprenditore e investitore del settore farmaceutico John Kapoor è stato fondatore, ceo e presidente del produttore di oppioidi Insys Therapeutics. Nell’ottobre 2017, Kapoor è stato arrestato e accusato di aver cospirato per corrompere i medici affinché prescrivessero lo spray al fentanil Subsys della società, progettato per alleviare il dolore legato a malattie oncologiche, a pazienti che non ne avevano bisogno. Insys ha presentato istanza di fallimento e ha annunciato che avrebbe chiuso le proprie attività nel 2019. L’uomo d’affari di origine indiana, che è uscito dalla classifica dei miliardari di Forbes pochi mesi dopo il suo arresto, ha ricevuto una condanna a cinque anni e mezzo di carcere nel 2020, dopo che una giuria ha giudicato lui e altri quattro dirigenti di Insys colpevoli di associazione a delinquere finalizzata al racket. Secondo il Federal Bureau of Prisons, il suo rilascio è previsto per l’agosto 2024.

5. Elizabeth Holmes: un tempo magnate della medicina, ora condannata a 11 anni di carcere

Patrimonio netto massimo: 4,5 miliardi di dollari nel 2015

Valore netto attuale: 0 dollari

Data del fallimento: 2016

La cofondatrice di Theranos, Elizabeth Holmes, è stata una volta il fiore all’occhiello dell’industria tecnologica per aver sviluppato un dispositivo che, secondo lei, avrebbe rivoluzionato il business delle analisi del sangue utilizzando solo una goccia o due di sangue dal polpastrello di una persona. Nel 2015, era la donna più ricca d’America. Un anno dopo, Forbes ha ridotto la stima del suo patrimonio netto a zero, dopo che la tecnologia in questione si era rivelata inaffidabile e l’azienda aveva dovuto affrontare una serie di indagini da parte delle agenzie federali. Nel 2018 la Holmes è stata incriminata per frode telematica. Il processo è iniziato nel 2021. Durante il processo, la Holmes ha cercato di addossare la colpa al suo ex fidanzato ed ex presidente e direttore operativo di Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani. Tuttavia, i giurati non se la sono bevuta e nel gennaio 2022 hanno condannato la Holmes per quattro capi di accusa di frode agli investitori. Incinta del suo secondo figlio, nel novembre 2022 è stata condannata a più di 11 anni di detenzione. Anche Balwani è stata giudicato colpevole e rischia fino a 20 anni di carcere per frode telematica e associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica.

6. Eike Batista: Un tempo il più ricco del Brasile condannato a 30 anni di carcere

Patrimonio netto massimo: 30 miliardi di dollari nel 2012

Patrimonio netto attuale: non conosciuto

Data del fallimento: 2013

Uomo dalle ambizioni smisurate, l’imprenditore brasiliano del petrolio e del gas Eike Batista una volta promise a Forbes che sarebbe diventato la persona più ricca del mondo. Per un po’ ciò è sembrato possibile. All’inizio del 2012, Batista aveva un patrimonio stimato di 30 miliardi di dollari, grazie all’impennata dei prezzi delle sue società energetiche quotate in borsa, riunite sotto la società madre EBX Group. Ma nel giro di un anno, in seguito al mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione e finanziari, il suo impero energetico ha iniziato a sgretolarsi. È diventato chiaro che la sua società petrolifera di punta OGX aveva ampiamente sopravvalutato le proprie riserve petrolifere. Nel 2013 OGX ha dichiarato bancarotta dopo il mancato pagamento di un’obbligazione da 45 miliardi di dollari, che ha il primato del più grande inadempimento societario nella storia dell’America Latina. Nel 2018 Batista è stato condannato a 30 anni di detenzione per aver corrotto l’ex governatore di Rio de Janeiro Sergei Cabral, ora in carcere, per 16,5 milioni di dollari in cambio di contratti statali. Secondo quanto riferito, egli è ora agli arresti domiciliari nella propria villa.

7. Vijay Mallya: I divertimenti finiti male

Patrimonio netto massimo: 1,6 miliardi di dollari nel 2007

Patrimonio netto attuale: non conosciuto

Data del fallimento: 2012

Conosciuto come “il Re dei divertimenti” per il suo stile di vita sopra le righe, Mallya è stato a capo della United Spirits, una delle più grandi società indiane di alcolici, e dell’ormai defunta Kingfisher Airlines. Dopo essere entrato nel settore dell’aviazione nel 2005, il magnate degli alcolici ha accumulato debiti per oltre 1 miliardo di dollari nei confronti di numerose banche indiane, mentre cercava di tenere a galla la sua Kingfisher Airlines in crisi. Ad un certo punto Kingfisher, il secondo vettore nazionale più grande dell’India, è divenuto insolvente e ha chiuso i battenti nel 2012; i piloti e il personale di cabina non sono stati pagati per mesi e mesi, mentre Mallya ha continuato a organizzare feste lussuose, come riportato da Forbes all’epoca. Mallya è fuggito nel Regno Unito nel 2016 dopo il mancato pagamento dei debiti con i creditori della State Bank of India e si ritiene che viva ancora lì, pur essendo oggetto di un tentativo di estradizione. Mallya è stato dichiarato fallito da un tribunale britannico lo scorso luglio, circostanza che ha aperto la strada alle banche indiane per chiedere il rimborso dei debiti insoluti di Mallya.

8. Allen Stanford: Il principe dello schema Ponzi

Patrimonio netto massimo: 2,2 miliardi di dollari nel 2008

Valore netto attuale: 0 dollari

Data del fallimento: 2009

Un truffatore che ha dato del filo da torcere a Bernie Madoff, Stanford è stato condannato nel 2012 per aver gestito uno schema Ponzi da 7 miliardi di dollari tramite il suo Stanford Financial Group, una banca offshore con sede ad Antigua. Secondo le accuse, l’ex miliardario aveva fatto il botto per circa due decenni vendendo certificati di deposito fraudolenti ad alto rendimento e utilizzando poi i fondi per investimenti dubbi e per finanziare il suo tenore di vita lussuoso. Nel 2012 è stato condannato a 110 anni di carcere, che sta attualmente scontando in una prigione di massima sicurezza a Coleman, in Florida. Le vittime dello schema di Stanford si sono visti restituire il proprio denaro a un ritmo più lento rispetto alle vittime di Madoff. Sinora è stato recuperato poco più di 1 miliardo di dollari. Nel gennaio 2022, un giudice del Texas ha stabilito che cinque banche citate in giudizio per 4 miliardi di dollari da un gruppo di investitori di Stanford per aver presumibilmente agevolato il truffatore fornendogli servizi finanziari, dovranno affrontare un processo. Le banche hanno negato le accuse e hanno cercato invano di far archiviare la causa.

9. Adolf Merckle: Una vittima della crisi finanziaria

Patrimonio netto massimo: 12,8 miliardi di dollari nel 2007

Patrimonio netto attuale: non conosciuto

Data del fallimento: 2008

Merckle era un industriale tedesco il cui patrimonio è stato duramente colpito dalla crisi finanziaria del 2008. A peggiorare di molto le cose è stata una grossa scommessa fatta nei confronti di Volkswagen AG, che gli si è ritorta contro nell’ottobre dello stesso anno quando è stato rivelato che il gigante automobilistico europeo Porsche fosse in procinto di rilevare l’azienda, facendo impennare il prezzo delle azioni Volkswagen. Merckle chiese più di un miliardo di dollari in prestiti ponte per coprire le perdite subite dal suo conglomerato VEM Vermoegensverwaltung, che a quel punto era fortemente indebitato. Mentre il suo impero si avvicinava al collasso, nel 2009 Merckle si è tolto la vita gettandosi sotto un treno vicino alla propria abitazione di Blaubeuren, in Germania. Dopo la morte di Adolf, il figlio Ludwig ha risollevato le sorti del patrimonio di famiglia, vendendo alcuni pezzi ma riuscendo alla fine a riprendersi. Oggi il suo patrimonio personale supera i 5 miliardi di dollari.

10. Mikhail Khodorkovsky: Il crollo dell’uomo più ricco della Russia causato da Putin.

Patrimonio netto massimo: 15 miliardi di dollari nel 2004

Patrimonio netto attuale: non conosciuto

Data del fallimento: 2006

Ex capo del gigante russo del petrolio e del gas Yukos, Khodorkovsky era un tempo l’uomo più ricco della Russia, con un valore stimato di 15 miliardi di dollari nel momento massimo della propria ricchezza nel 2004. Ma dopo uno scontro pubblico con Putin sulla corruzione del governo russo, Khodorkovsky è stato arrestato e incarcerato per evasione fiscale, appropriazione indebita e frode, accuse che ha negato e che ha definito motivate da ragioni politiche. Yukos, un tempo la più grande società petrolifera russa, è stata smembrata e dichiarata fallita nel 2006; la maggior parte dei suoi beni è stata assorbita dalla società petrolifera Rosneft, controllata dallo Stato. Khodorkovsky è stato graziato nel 2013 e da allora si è trasferito a Londra, dove continua a criticare Putin. “Il mondo non sarà un posto sicuro finché Putin resterà al potere”, ha dichiarato l’ex miliardario a maggio alla conferenza annuale del Milken Institute.

Questa storia è stata aggiornata il 20 novembre per includere il fallimento di Nirav Modi al posto di quello di Anil Ambani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.