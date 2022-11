Da Nord a Sud: 10 strutture termali italiane per rilassare mente e spirito

Articolo tratto dal numero di novembre 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

AQUALUX HOTEL SPA SUITE & TERME

Bardolino (Verona)

Un’oasi di 1.000 mq sulla riva orientale del Lago di Garda, dove l’acqua è l’elemento attorno al quale ruota tutto: otto piscine interne ed esterne, idromassaggi e aero massaggi che coccolano gli ospiti grazie alle proprietà dell’acqua termale, che scaturisce da una profondità di oltre 300 metri. Ricca di calcio, magnesio e bicarbonati, apporta benefici alla pelle e dona una generale sensazione di benessere. A completare l’offerta, AquaSpa & Wellness, con cabine per trattamenti, idroterapia e fangoterapia, una private spa, saune, bagni a vapore, una fontana di ghiaccio, un calidarium e un solarium e un’area riservata alle donne, con sauna divano e bagno al vapore. aqualuxhotel.com

TERME PREISTORICHE

Montegrotto Terme (Padova)

Inserite in un grande parco di 50.000 mq ai piedi dei Colli Euganei, le piscine termali sono il fiore all’occhiello dell’hotel. A temperatura differenziata, le piscine panoramiche coperte e scoperte tra loro collegate sono dedicate esclusivamente agli ospiti di Terme Preistoriche. Le Piscine Chalet sono invece aperte agli ospiti esterni. Tutte le vasche hanno idromassaggi, cascate cervicali, percorso Kneipp, idrobikes e aquarunner. L’albergo vanta anche la Neró Spa New Experience, splendido spazio benessere dove scegliere trattamenti bellezza e fare esperienze relax con gli istruttori dedicati. termepreistoriche.it

TERME MERANO

Merano (Bolzano)

C’è il lampadario con le corna di cervo e quello rosso con gocce di cristallo che scendono dal soffitto. Fino alla spettacolare sfera di vetro ricoperta di cristalli che creano infiniti riflessi di luce. Sono le Kugln Terme di Terme Merano, ognuna unica, con cuscini e accessori che richiamano il colore esterno: argento, rosso, blu, verde, giallo e rosa. Lo spazio termale comprende 15 piscine interne aperte tutto l’anno e dieci esterne in estate, un’area esterna dedicata alle saune e la MySpa con esclusivi trattamenti benessere ed eleganti sale relax. termemerano.it

TERME DI SATURNIA

Grosseto

Tra le prime cinque nel mondo negli annuali World’s Best Awards 2022, possono contare su una millenaria sorgente da cui scaturisce un’acqua unica al mondo, potentissima, ai piedi di un borgo medievale. Il Terme di Saturnia Natural Destination è un unicum, icona dell’ospitalità e del benessere dove eccellenza e professionalità, cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto di una storia di successo di oltre 100 anni. Affiliato a ‘The Leading Hotels of the World’ e ‘Starhotels Collezione’, offre una spa con trattamenti termali ed estetici, consulenze mediche e massaggi innovativi e ispirati ai doni della natura; una linea cosmetica termale a base di bio-plancton, alga che matura nella sorgente; un parco termale, tra i più grandi d’Europa; il club, dedicato ai soci e agli ospiti. Per i golfisti, percorso da campionato geo-certified 18 buche e per tutti un’offerta gastronomica ricercata al 1919 Restaurant e autentica alla Trattoria La Stellata. termedisaturnia.it

POSTA MARCUCCI

Bagno Vignoni (Siena)

“Qui in spazi fascinosi rivivi un tempo. Qui il paesaggio ti ispira con quella luce che penetra i tuoi occhi. Qui puoi credere in ciò che desideri: dalle benefiche acque a una ribollita a un passaporto per il paradiso”. Il proprietario-poeta, Michil Costa, ben descrive il soggiorno in questo albergo storico in Val d’Orcia, patrimonio naturale di rara bellezza. Dove godere gli effetti benefici di un’acqua ricca di calcio, ferro e zinco, ideale per lenire artrosi e reumatismi. La piscina, incastonata nel giardino, è composta da due vasche con acqua non filtrata per non modificarne gli equilibri. Le stanze del benessere comprendono idromassaggio, sauna finlandese e biosalina, bagno turco, sale relax. E non finisce qui… [email protected]

ADLER SPA RESORT THERMAE

San Quirico d’Orcia (Siena)

Ricca di minerali e principi attivi, l’acqua termale di Bagno Vignoni viene portata a 37° C nelle piscine del resort, per rigenerarsi tutto l’anno. Sempre a disposizione degli ospiti la zona umida che, oltre alle piscine termali con idromassaggi e cascata d’acqua, include piscine sportive, zone relax e un parco saune con cinque tipologie diverse: il bagno turco nella Grotta del filosofo, bio-sauna sul laghetto di travertino, sauna finlandese panoramica con vasca d’acqua fredda, caldarium alle erbe toscane, sauna etrusca al vapore salino e fontana di ghiaccio Kneipp. Il resort si compone di una villa centrale, un ampio parco e oltre 1.000 mq di piscine con vista panoramica sulla campagna. Tante le proposte personalizzate, dall’ayurveda alla vinoterapia. adler-thermae.com

BAGNI DI PISA PALACE & THERMAL SPA

San Giuliano Terme (Pisa)

Prima con gli etruschi e poi con i romani, hanno conosciuto la massima fama. E riacquistato l’antico splendore grazie a un restauro che ha riportato l’architettura, gli affreschi, le volte e i marmi alla bellezza originaria. Bagni di Pisa oggi è un resort a cinque stelle che offre un’esperienza termale dalla cura della salute al dimagrimento, dal relax alla bellezza. Alle terapie termali tradizionali, comprese fangoterapia e inalazioni con una specifica sezione per bambini, si affiancano i trattamenti di estetica, cosmetologia termale e medicina estetica, discipline orientali, fitness e massofisioterapia. bagnidipisa.com

FONTEVERDE LIFESTYLE & THERMAL RETREAT

San Casciano dei Bagni (Siena)

Un palazzo nato da un portico del Rinascimento, su una fonte termale, voluto dal Granduca Ferdinando I de’ Medici, nel cuore della Val d’Orcia, tra dolci colline, boschi di cipressi e piccole chiese. Le spettacolari piscine panoramiche così come quelle adibite a cure e relax si riempiono del calore naturale delle sorgenti termali. Fonteverde è un gioiello e un rifugio senza tempo dove scoprire una nuova dimensione di benessere e raggiungere un livello superiore di armonia con il metodo Equilibrium. Un’esperienza che tocca corpo e spirito. fonteverdespa.com

GROTTA GIUSTI THERMAL SPA RESORT

Monsummano Terme (Pistoia)

Un luogo nascosto, nel cuore caldo della terra. Un’esperienza unica, la magia del lago termale sotterraneo nella grotta. Per poi immergersi nelle piscine di questo resort che nulla lascia al caso, in un’antica villa appartenuta a un poeta che sapeva apprezzare i segreti e i sussurri di questa meraviglia naturale. Grotta Giusti riapre con la sua nuova spa, tutta rinnovata negli spazi e nello stile, completamento del progetto che ne ha fatto l’esclusivo resort a cinque stelle della prestigiosa Autograph Collection di Marriott International. grottagiusti.com

TERME MANZI HOTEL & SPA

Casamicciola Terme (Ischia)

Si deve anche qui agli antichi Romani la scoperta delle proprietà rinvigorenti delle acque termali, patrimonio naturale di cui beneficia anche questo gioiello architettonico costruito nel 1863 per ospitare uno stabilimento termale. Oggi è una dimora con 55 camere e suite in stile ischitano. L’acqua ipertermale che sgorga dalla fonte del Gurgitello, alcalina e ricca di bicarbonati, solfati, cloruro di sodio e fosfati di calcio, è un prezioso antinfiammatorio naturale dalle proprietà decontratturanti, analgesiche, disintossicanti e antiossidanti. Il potere delle acque si combina perfettamente alla qualità dell’argilla vulcanica nei trattamenti di fangoterapia proposti dalla Privilege Spa. relais.com/manzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.