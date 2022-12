Dalle sfide della pandemia al sostegno all’Ucraina: è Ursula von der Leyen la donna più potente del mondo

Durante il suo discorso annuale sullo stato dell’Unione al Parlamento europeo a Strasburgo, in Francia, a settembre, Ursula von der Leyen, prima donna presidente della Commissione europea, ha fatto una dichiarazione politica visiva di grande impatto. Era vestita con un blazer giallo brillante e una camicetta blu reale e, in piedi davanti alle 12 stelle dorate dell’Unione Europea, ha dichiarato:

“Questa è una guerra alla nostra energia, una guerra alla nostra economia, una guerra ai nostri valori e una guerra al nostro futuro”, riferendosi all’invasione immotivata della Russia in Ucraina. “Si tratta di autocrazia contro democrazia”. Ha poi fatto una promessa: “Voglio che sia molto chiaro: le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento di mostrare risolutezza, non acquiescenza”.

Il ruolo di mediatore

Alcuni cittadini dei Paesi dell’Ue devono affrontare un inverno freddo senza il gas naturale russo che riscalda le loro case. Altri invece si trovano sulla linea di fuoco diretta nel caso in cui il presidente russo Vladimir Putin si senta incoraggiato a espandere la sua aggressione.

Von der Leyen è riuscita a convincere le persone a compiere i sacrifici necessari per restare uniti contro Putin. La presidente, eletta nel 2019, gestisce gli oltre 300 miliardi di dollari annui dell’Ue, lavora per raggiungere un consenso con 27 capi di Stato che rappresentano 450 milioni di persone.

L’anno scorso, Von der Leyen era all’ottavo posto nella lista di Forbes delle 100 donne più potenti del mondo. Quest’anno è salita al primo posto grazie al forte e decisivo sostegno all’Ucraina e alla leadership nel far superare all’Europa la pandemia di coronavirus.

Le sanzioni contro la Russia

Il suo sostegno all’Ucraina è stato rapido e ampio. Appena una settimana dopo che Putin aveva inviato i primi missili verso Kiev a febbraio, Von der Leyen si è impegnata a vietare le transazioni dalla banca centrale russa, a chiudere i cieli europei agli aerei russi e a vietare le agenzie di stampa di proprietà del Cremlino. In aprile, è diventata il più alto funzionario dell’Ue a visitare l’Ucraina e a incontrare il presidente Volodymyr Zelensky.

A maggio ha presentato una nuova e più severa serie di sanzioni contro la Russia, chiedendo ai leader europei di approvare un “divieto totale” del greggio russo. Alcuni hanno criticato la proposta per la mancanza di specificità, ma a giugno Von der Leyen è riuscita ad annunciare una misura che avrebbe tagliato il 90% delle importazioni di petrolio russo nell’Ue.

“È davvero all’apice dei suoi poteri in questo momento”, spiega a Forbes Matthias Matthijs, senior fellow per l’Europa presso il Council on Foreign Relations e professore associato presso la School of Advanced International Studies della Johns Hopkins University. Sebbene la Von der Leyen non sia stata l’unica leader mondiale a imporre sanzioni alla Russia, Matthijs afferma che ha dovuto affrontare un lavoro più difficile per convincere i suoi elettori che era la cosa giusta da fare e che si sarebbe rivelata più costosa per loro che per i cittadini di altri Paesi.

“Deve mediare il consenso tra 27 Stati membri, che sono culturalmente molto diversi”, afferma Anja Langenbucher, direttore dell’Ufficio europeo della Fondazione Gates. “E lei è davvero favolosa in questo”. La Fondazione ha conferito alla Von der Leyen il premio Global Goalkeeper Award 2022 per la leadership nella ripresa dell’Europa del Covid dopo per il pacchetto di aiuti da 800 miliardi di euro nell’estate del 2020 che è entrato in vigore nel 2021.

La carriera politica di Ursula von der Leyen

Il background di Von der Leyen come medico e madre di sette figli può spiegare la sua abilità nel placare gli animi. Il suo primo lavoro è stato quello di medico in una clinica femminile nella sua nativa Germania. E’ entrata in politica dopo i 40 anni, quando ha iniziato a fare carriera negli uffici locali fino a diventare ministro federale della Famiglia e della Gioventù nel 2005. Durante questa esperienza ha contribuito ad avviare riforme critiche del sistema di assistenza all’infanzia in Germania. Dal 2013 al 2019 è stata la prima donna ministro della Difesa del Paese.

“È stata incredibile nel creare strutture di pianificazione parentale e di assistenza all’infanzia che non esistevano in Germania prima di allora”, afferma Vivien Schmidt, docente di relazioni internazionali all’Università di Boston e direttrice del Centro per lo studio dell’Europa della scuola.

L’agenda che la Von der Leyen ha proposto prima di essere eletta nel 2019, afferma ancora Schmidt, è stata una delle ragioni principali per cui è riuscita ad agire in modo così deciso su un pacchetto di aiuti Covid. Quell’anno sembrava un’idea “irrealizzabile”, ma sullo sfondo delle chiusure del 2020 e dell’incertezza economica, le sue idee di affrontare le disuguaglianze sociali, rafforzare gli impegni ambientali dell’Europa e accelerare la sua trasformazione digitale sono state considerate necessarie.

“Sa bene quando agire”, dice Schmidt. “E ha, credo, un forte senso morale di ciò che è giusto”. Per ora, questo significa continuare a tenere la linea dura contro la Russia. Il 30 novembre, Von der Leyen ha proposto di istituire un tribunale speciale per “indagare e perseguire” i presunti crimini di guerra di Putin. “Abbiamo riportato in superficie la forza interna dell’Europa”, ha dichiarato la Presidente. “E avremo bisogno di tutta questa forza”.

