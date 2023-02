Forbes di febbraio è in edicola con l’allegato sulle 100 eccellenze

Gli approfondimenti di Forbes di febbraio

Forbes di febbraio è in edicola. Il nuovo numero è dedicato alla nuova generazione di imprenditori che si è affacciata sul mercato con atteggiamenti e idee nuove, attenti non più soltanto al fatturato ma che prendono coscienza anche della responsabilità sociale dell’impresa. La storia di copertina è dedicata a, giovane imprenditore siciliano, under 40, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, che guida con cultura e tradizione. Proiettandosi, al tempo stesso, verso l’innovazione grazie proprio alle sue scelte imprenditoriali.

Tra gli approfondimenti del 64esimo numero di Forbes uno su l’anno nero delle startup. Tante giovani aziende hanno dovuto tagliare il personale. Intanto il mercato italiano è in controtendenza rispetto al resto del mondo: la raccolta del venture capital ha superato per la prima volta i due miliardi di euro. E poi un’analisi sull’Artico, nuovo centro delle strategie geopolitiche di Stati Uniti, Russia e Cina. E ancora: i dubbi e i rischi sul monopolio spaziale di SpaceX e, infine, il viaggio di Small Giants all’interno del distretto di Biella, uno dei maggiori poli lanieri al mondo e riferimento assoluto per i tessuti di alta gamma.

Spazio anche alle classifiche con le sportive più pagate del mondo, all’innovazione con il nuovo oratorio digitale per l’e-sport di Bobo Vieri e alle storie che ispirano, come quella del miliardario Marc Lore che vuole costruire una città utopica da 5 milioni di abitanti nel deserto.

Leadership e interviste

Tra le interviste, quella a Enrico Vita di Amplifon che, attraverso la digitalizzazione, utilizza i dati per conoscere meglio i clienti e personalizzare di più la loro esperienza; quella ai fondatori di Fiscozen, startup che vuole semplificare la vita al popolo delle partite Iva; ad Alessandro Lovisetto, che con la sua Artknit Studios, realizza magliera di lusso eco-sostenibile

Forbes 100 eccellenze 2023

Allegato al numero di febbraio di Forbes lo speciale 100 Eccellenze 2023, che presenta, in oltre 130 pagine, le aziende selezionate da Forbes, in collaborazione con So Wine So Food, che contribuiscono a fare grande l’Italia.

Il volume, giunto alla IV edizione è suddiviso in cinque categorie: ristoranti, socialize, food, wine e drink. La scelta della copertina è caduta su Compagnia dei Caraibi, società benefit piemontese, all’impronta della sostenibilità e dell’occupazione femminile che distribuisce nel mondo circa 450 etichette italiane oltre a una gamma vastissima di spirits selezionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.