L’amministratrice delegata di YouTube Susan Wojcicki si è dimessa

“Oggi, dopo quasi 25 anni di lavoro qui, ho deciso di ritirarmi dal mio ruolo di capo di YouTube e di iniziare un nuovo capitolo incentrato sulla mia famiglia, sulla mia salute e sui progetti che mi appassionano”, ha scritto Wojcicki in un’e-mail ai dipendenti. “È il momento giusto per me e sento che posso farlo perché in YouTube abbiamo un team incredibile”.

Wojcicki, presente nella classifica delle donne più potenti di Forbes, è diventata amministratrice delegata di YouTube nel 2014, dopo aver diretto in precedenza il dipartimento degli annunci video e display di Google. Nel 1998 ha affittato il suo garage di Menlo Park ai cofondatori di Google Larry Page e Sergey Brin, entrando a far parte dell’azienda un anno dopo come dipendente numero 16.

Dagli Shorts alle critiche

L’annuncio, riportato da Vox, arriva in un momento difficile per Google. Il mese scorso la società madre Alphabet ha licenziato 12.000 dipendenti, pari al 6% della forza lavoro dell’azienda. YouTube ha cercato di contrastare l’ascesa di TikTok. Secondo i dati dell’azienda tecnologica Qustodio, i bambini e gli adolescenti passano più tempo a guardare video su TikTok che su YouTube. YouTube ha risposto creando un proprio prodotto di video di breve durata, chiamato Shorts.

Il mandato di Wojcicki a YouTube è stato segnato anche da alcune controversie. Il social è stato criticato per aver contribuito a diffondere disinformazione su Covid e sulle elezioni, teorie cospirative e contenuti tossici rivolti ai bambini.

I ringraziamenti di Sundar Pichai

Wojcicki ha dichiarato che rimarrà in Google e Alphabet come consulente.

I vertici di Google hanno lodato la Wojcicki al momento della sua uscita. “Susan occupa un posto unico nella storia di Google e ha dato un contributo incredibile a prodotti utilizzati da persone di tutto il mondo”, hanno dichiarato Page e Brin in un comunicato. “Le siamo molto grati per tutto quello che ha fatto negli ultimi 25 anni”.

Il ceo di Google Sundar Pichai ha dichiarato: “Susan ha avuto un ruolo fondamentale nella storia delle origini di Google, e nel corso degli anni la sua leadership ha aperto capitoli completamente nuovi per l’azienda. La sua visione e la sua passione hanno aiutato YouTube a crescere fino a diventare una piattaforma incredibile che dà potere ai creatori di tutto il mondo”.

