Lo smart working costa a New York 12,4 miliardi dollari l’anno

Quanto costa lo smart working a New York? Secondo i dati del gruppo WFH Research dell’Università di Stanford, diffusi da Bloomberg a causa delin ufficio. Questa cifra, calcolata dal gruppo guidato dall’economista Nicholas Bloom, è stata raggiunta moltiplicando la perdita annua di spesa per lavoratore, corretta per l’inflazione, per i circa 2,7 milioni di pendolari e residenti stimati dall’US Census Bureau che hanno lavorato anel 2019.

Scomponendo i dati un lavoratore medio spende quindi 4.661 dollari in meno all’anno per pasti, shopping e intrattenimento nei pressi del proprio ufficio a New York. Una cifra più alta rispetto a quella di San Francisco (3.040 dollari) e Chicago (2.387).

La perdita di 12,4 miliardi di dollari all’anno si traduce in mancate entrate per ristoranti, negozi al dettaglio e altre attività commerciali che sono il motore economico di New York. Gli uffici lasciati sfitti dalle aziende rappresentano inoltre un grave problema per il mercato immobiliare americano.

La situazione in Italia e in altri Paesi

Tra settimana corta e smart working si stanno muovendo anche diverse grandi aziende italiane: Intesa Sanpaolo, Lavazza e Tim sono infatti le principali realtà che hanno deciso di inseguire un nuovo modello lavorativo basato sull’estensione dello smart working e sull’introduzione della settimana corta.

Ciò che accade a New York anticipa in qualche modo gli altri centri finanziari del mondo: Secondo i dati diffusi da Bloomberg, solo il 6% dei londinesi che hanno usufruito dello smart working durante la pandemia è stato richiamato in ufficio per cinque giorni alla settimana. A Tokyo inoltre, secondo Indeed, circa il 14% delle offerte di lavoro era prevalentemente a distanza, rispetto al 3% del 2019.

