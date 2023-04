L’uomo più ricco del Vietnam sta investendo miliardi per sfidare Elon Musk nell’elettrico

e il suo fondatore miliardario, la persona più ricca del Vietnam, stanno iniettandodi nuovo capitale inL’obiettivo è accelerare l’espansione del produttore di veicoli elettrici in Nord America ed Europa.

Vuong, ha dichiarato Vingroup in una nota, inietterà 1 miliardo di dollari della sua ricchezza personale in VinFast entro il prossimo anno. Il conglomerato fornirà separatamente alla casa automobilistica 500 milioni di dollari, mettendo a disposizione un altro prestito di 1 miliardo di dollari nei prossimi cinque anni.

“Il potenziale di crescita di VinFast è stato dimostrato negli ultimi cinque anni”, ha dichiarato Nguyen Viet Quang, ceo di Vingroup. “Questo è un periodo cruciale per VinFast per accelerare verso una solida posizione competitiva nel mercato mondiale dei veicoli elettrici”.

Vingroup verso Wall Street

Le nuove iniezioni di capitale arrivano mentre VinFast si prepara a lanciare la sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti entro la fine dell’anno. La società potrebbe raccogliere almeno $ 1 miliardo dall’Ipo, secondo un report di Bloomberg News id gennaio.

VinFast, che prevede di costruire una fabbrica nella Carolina del Nord, ha iniziato a spedire i suoi veicoli negli Stati Uniti a novembre per sfidare Tesla nel suo mercato interno. Le spedizioni in Canada e in Europa sono previste entro la fine dell’anno.

La valutazione di Forbes

Oltre alla produzione di automobili, l’azionista di controllo di VinFast, Vuong, ha interessi nel settore immobiliare, vendita al dettaglio, elettronica di consumo e assistenza sanitaria attraverso Vingroup, il più grande conglomerato del Vietnam per valore di mercato. È la persona più ricca del paese con un patrimonio netto di 4,2 miliardi di dollari, secondo la classifica dei miliardari in tempo reale di Forbes.

