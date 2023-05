Forbes di maggio in edicola: in copertina Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum

Forbes di maggio con inserto sul wealth management

Forbes di maggio disponibile in edicola con l’allegato gratuito Forbes Small Giants, il magazine dedicato alle Pmi. In copertina Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum , che, con il suo lavoro quotidiano, ha creato un modello fondato su consulenti sempre al fianco dei clienti. “Per meritare la fiducia dei risparmiatori bisogna mantenere le promesse”, dice.

All’interno Forbes contiene anche Forbes Wealth Management, un inserto speciale staccabile di 16 pagine dedicato al mondo finanziario e al private banking. In copertina la storia di Giancarlo Marino, co-amministratore delegato institutional business di Directa Sim.

Tanti, inoltre, gli articoli e gli approfondimenti del mese. Come l’intervista a Alec Ross, esperto di tecnologia ed ex consulente per Barack Obama e Hillary Clinton, oggi insegna alla Bisiness school dell’Università di Bologna; l’approfondimento su costi, vantaggi e dubbi intorno all’idrogeno verde, da molti considerato lo strumento più prezioso per il cambiamento climatico, il solo in grado di decarbonizzare le industrie pesanti; le storie degli under 30 dell’Education, che stanno esplorando nuove frontiere del sapere.

Presenti anche le consuete classifiche con la lista dei 25 miliardari più ricchi del mondo. E le nazioni con il maggior numero di miliardari: gli Stati Uniti sono al primo posto con 735, seguiti da Cina e India. L’Italia occupa il settimo posto, con i suoi 64 miliardari, 12 in più rispetto all’anno scorso.

Small Giants, il mensile dedicato alle pmi

In allegato a Forbes il magazine Small Giants dedicato alle piccole medie imprese che fanno parte del nostro paese. Dentro, come sempre, tante storie di piccole e media imprese italiane, ma non solo. Da George Lucas a Helen Mirren, tra case, aziende agricole e residenze storiche, ecco i dieci vip mondiali che hanno investito nel nostro paese; dal patto di famiglia al trust, gli strumenti di tutela esistono e sono in evoluzione: anche i professionisti devono adeguarsi. Infine, data center, motori, imballaggi, cosmetica. L’Export delle valley di Bologna cresce grazie allo spirito di comunità, di innovazione e alla sua posizione logisticamente strategica.

