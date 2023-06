Il progetto formativo della onlus che ha supportato 700 imprenditori in difficoltà

Un programma di formazione gratuita ideato per supportare la nascita di nuove imprese in Italia, dalle più tradizionali alle più innovative. L’idea è di Imprenditore Non Sei Solo, onlus dedicata al supporto degli imprenditori in difficoltà attraverso un programma di formazione e orientamento gratuito, che ha dato vita a

Si tratta di un progetto formativo dedicato agli startupper promosso e finanziato dal network di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, privacy e sicurezza di “Partner di Impresa” che supportano in aula i partecipanti fornendo formazione specifica.

Il progetto formativo di INSS Startup

Alla prima edizione si si sono candidati imprenditori o aspiranti tali che hanno una partita IVA da non più di 18 mesi quale unica attività lavorativa o che sono in procinto di aprirla. Il corso si è svolto in parte in presenza, a Bologna, e in parte in streaming con un webinar settimanale. A queste, si sono aggiunte per ogni partecipante delle call di allineamento con il proprio tutor di riferimento.

Il programma prevede un periodo di formazione di un anno gratuito che terminerà con una selezione delle 30 migliori startup, le quali avranno la possibilità di presentare i propri progetti a un comitato di potenziali investitori che potranno sostenere lo sviluppo delle idee con un contributo economico a fondo perduto. La formazione erogata permetterà di consolidare le soft skills generali e definire un piano di business fino all’acquisizione di competenze di marketing, comunicazione e fundraising.

L’ultima edizione ha visto 71 startupper iniziare il percorso formativo, dal campo edile al food, dal coaching fino al mondo assicurativo. Oltre il 60% dei partecipanti era under 30 e delle 24 aziende selezionate per presentare le startup agli investitori, 10 sono ideate e gestite da donne. Solo una fra queste era a impronta tecnologica. INSS, con il progetto INSS Startup, ha scelto infatti di affiancare e far crescere qualunque idea imprenditoriale, anche più tradizionale, che possa mettere basi solide di sviluppo.

“Il progetto ha avuto un riscontro molto positivo – dichiara Andrea Turrini, operations manager e responsabile fundraising – il nostro compito con INSS Startup è supportare i futuri imprenditori con formazione, business coaching e consulenza affinché nascano aziende sane, in grado di creare posti di lavoro e opportunità per il nostro Paese”.

Chi sono i formatori di Imprenditore Non Sei Solo

La realtà associativa di INSS vanta una rete di grandi e piccoli imprenditori volontari che hanno scelto – gratuitamente – di sostenere le imprese in difficoltà in prima persona, partecipando a un programma di formazione imprenditoriale e sviluppo soft skills specifico sviluppato gratuitamente per la Onlus da OSM, Open Source Management, società di consulenza manageriale, realtà da cui viene sostenuta e promossa.

Agli assistiti, che vengono accolti gratuitamente nel percorso formativo, vengono forniti un supporto umano solido e un piano di formazione personalizzato sulle specifiche attitudini e criticità gestionali. Inoltre, gli imprenditori volontari mettono a disposizione del network e degli assistiti formazione verticale specifica collegata alle proprie professionalità. Nasce così una rete virtuosa di sostegno che consente, sia ai volontari sia agli assistiti, di migliorarsi dal punto di vista professionale e umano.

L’associazione Imprenditore Non Sei Solo

Imprenditore Non Sei Solo è stata fondata nel 2018 da Enrico Tosco e Paolo Ruggeri. Il primo, con esperienza di marketing nel settore di estetica e benessere culminata con la Direzione Generale della multinazionale del marketing Hotlead, nel 2018 applica il suo know-how nel mondo del franchising fondando Reting. Paolo Ruggeri invece è ceo di OSM – Open Source Management, società italiana di consulenza manageriale, e gestisce ventidue aziende in diversi Paesi nel mondo.

Dalla sua fondazione, INSS ha supportato 696 imprenditori in difficoltà, attivando 275 volontari in Italia e classi territoriali di sostegno nelle città di Roma, Milano, Bologna, Cagliari, Bari e Venezia e Palermo. Le donazioni ricevute dalla Onlus dal 2018 ammontano a 900mila euro. Dal 2022 è possibile donare all’associazione il 5XMille.

