Chi sono i miliardari che hanno venduto (finora) il maggior numero di azioni nel 2023

Joe Gebbia: da Airbnb alla fondazione di Samara

Da quando si è dimesso dal suo ruolo in Airbnb nel luglio 2022, il cofondatore Joe Gebbia ha incrementato le vendite di azioni, scaricando 7,3 milioni di azioni dell’affittacamere peer-to-peer peral lordo delle tasse solo nella prima metà del 2023 – più di tutti gli altri miliardari tranne tre.

Si tratta di quasi il 40% di tutte le azioni vendute da quando Airbnb è stata quotata in borsa nel 2020 (sia in termini di dollari che di azioni), e, probabilmente, questo ha contribuito a finanziare la sua acquisizione di una quota di minoranza nei San Antonio Spurs dell’Nba a gennaio.

Gebbia ha fondato anche Samara, che costruisce unità abitative accessorie a energia solare che possono essere utilizzate come spazio aggiuntivo o affittate dai proprietari di casa, nel novembre 2022.

Nonostante la vendita, Gebbia possiede ancora l’8% di Airbnb, che costituisce la maggior parte del suo patrimonio netto stimato in 7,9 miliardi di dollari. Rimane membro del consiglio di amministrazione di Airbnb e continua a presiedere il suo braccio no-profit, Airbnb.org.

Una vendita complessiva di 100 milioni di dollari

Con i titoli azionari che si sono ripresi da un terribile 2022, molte delle persone più ricche del mondo sono state in vena di vendite durante la prima metà del 2023.

Gebbia è stato uno dei ventuno miliardari che hanno venduto azioni quotate negli Stati Uniti per un valore superiore a 100 milioni di dollari negli ultimi sei mesi – 9,3 miliardi di dollari di vendite combinate al lordo delle tasse e del costo degli esercizi delle opzioni in tutti i casi (i portavoce dei miliardari non hanno risposto alle richieste di commento).

I motivi per cui hanno venduto sono stati l’abbandono delle loro aziende, il riacquisto di azioni che avrebbero spinto le loro partecipazioni a livelli indesiderati, la scadenza di opzioni o l’acquisizione di una squadra sportiva appena messa sul mercato.

Josh Harris: una vendita da 830 milioni di dollari

Josh Harris è rientrato in due di queste categorie, scaricando 210 milioni di dollari di azioni di Apollo Global Management, il gigante del private equity da lui co-fondato nel 1990, nella prima metà del 2023.

Da quando ha lasciato Apollo nel 2021, Harris – che oggi ha un valore stimato di 6,5 miliardi di dollari – ha venduto quasi il 30% delle sue azioni per un valore di 830 milioni di dollari.

Una manovra che, probabilmente, contribuirà a finanziare l’imminente acquisizione da parte di un gruppo guidato da Harris dei Washington Commanders della Nfl per la cifra record di 6 miliardi di dollari, nonché la nuova società di gestione patrimoniale alternativa che Harris ha lanciato lo scorso settembre, 26North.

Walton: dall’acquisto dei Broncos all’attività filantropica

L’erede di Walmart Rob Walton ha recentemente acquistato una squadra di football, guidando un gruppo che ha acquistato i Denver Broncos per la cifra record di 4,65 miliardi di dollari nel giugno 2022.

È anche uno dei tre maggiori venditori dell’anno finora. Secondo le stime di Forbes, Rob, Alice e Jim Walton, i tre figli viventi del fondatore di Walmart Sam Walton (morto nel 1992), hanno ricevuto ciascuno il 25% dei 4,5 miliardi di dollari in contanti generati dalla vendita delle azioni del rivenditore da parte del Walton Family Holdings Trust.

Il nipote Lukas Walton si è classificato al nono posto tra i maggiori venditori degli ultimi sei mesi, grazie alla sua quota stimata dell’8% (il resto delle vendite è stato diviso tra la madre Christy Walton e i fondi di beneficenza intestati al padre John Walton, morto nel 2015).

Dopo aver mantenuto le loro azioni Walmart per decenni, i Walton hanno venduto quasi un decimo delle loro azioni dal 2016 per quasi 25 miliardi di dollari.

Sebbene questa cifra abbia contribuito all’acquisto dei Broncos, è probabile che l’obiettivo principale delle vendite dei Walton sia stato quello di finanziare la loro attività filantropica e di mantenere la partecipazione della famiglia intorno al 50%, dato che Walmart ha riacquistato quasi 50 miliardi di dollari di azioni proprie negli ultimi sette anni e mezzo.

Nell’ultima dichiarazione di delega, il Walton Family Holdings Trust e un altro veicolo del clan, Walton Enterprises, possedevano il 46% delle azioni del rivenditore.

Da Larry Ellison a Stéphane Bancel

Larry Ellison ha visto crescere la sua partecipazione in Oracle di quasi un quinto, arrivando a circa il 43%, nonostante abbia venduto circa 2 miliardi di dollari di azioni dal 2020, di cui 850 milioni di dollari nella prima metà del 2023 – più di chiunque altro, tranne i tre fratelli Walton e Gebbia.

Questo perché la società di software che Ellison ha co-fondato e presiede ha riacquistato quasi 50 miliardi di dollari di azioni proprie negli ultimi tre anni e mezzo. Questo è solo uno dei motivi per cui la quota di Ellison non è stata diluita dalla vendita delle azioni.

L’altro è legato alla volontà di limitare le azioni vendute nel periodo a quelle acquistate esercitando opzioni in scadenza. Questo è stato anche il caso del ceo di Oracle Safra Catz e del ceo di Moderna Stéphane Bancel, che hanno entrambi esercitato opzioni e venduto immediatamente le azioni risultanti per 470 milioni di dollari e 300 milioni di dollari a testa, classificandosi rispettivamente come il settimo e il decimo più grande venditore dell’anno fino ad ora.

Nella prima metà del 2023, Bancel ha completato anche gli ultimi due quinti dell’impegno assunto nel maggio 2022 di esercitare 4,6 milioni di opzioni e di donare i proventi al netto delle imposte derivanti dalla vendita delle azioni a organizzazioni benefiche come l’Unicef, il Boston Medical Center e il programma di riabilitazione e reinserimento delle gang Homeboy Industries.

