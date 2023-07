Elon Musk prevede l’arrivo delle Tesla a guida autonoma entro quest’anno

Come ha dichiaratoTesla potrebbe consegnare già quest’anno le sue auto prive di conducente.Si tratta dell’ultima promessa del miliardario, dopo una serie di dichiarazioni fatte in passato riguardo questo tipo di tecnologia.

LEGGI ANCHE: “Elon Musk ammette: la guida autonoma di Tesla è indietro. “Non mi aspettavo che fosse così difficile””

Aspetti principali

Parlando in collegamento video a una conferenza sull’AI a Shanghai, Musk ha dichiarato di ritenere Tesla “molto vicina a raggiungere la guida autonoma completa senza supervisione umana”, secondo i media.

“molto vicina a raggiungere la guida autonoma completa senza supervisione umana”, secondo i media. Tesla dovrebbe realizzare veicoli completamente autonomi “più avanti nel corso dell’anno”, ha promesso il miliardario.

Musk ha sottolineato che “si tratta solo di speculazioni”, riferendosi a chi lo accusa di fare previsioni troppo ottimistiche sull’arrivo di veicoli senza conducente.

Tuttavia, la sensazione è che “siamo più vicini di quanto non lo siamo mai stati”, ha detto.

Musk ha elogiato anche la Cina come attore principale nel campo dell’Ia e si è detto fiducioso sul ruolo di leader globale del paese in questo campo.

come attore principale nel campo dell’Ia e si è detto fiducioso sul ruolo di leader globale del paese in questo campo. Il miliardario ha invitato il governo, che ha appoggiato la conferenza, a implementare una maggiore supervisione normativa per questa tecnologia.

Il rapporto di Musk con la Cina

Musk è desideroso di coltivare un buon rapporto con la Cina e si è opposto a gran voce alla crescente divisione tra Pechino e Washington. È comprensibile che l’imprenditore desideri buone relazioni con la seconda economia mondiale: il paese è il secondo mercato più grande per Tesla dopo il Nord America e si prevede che diventerà un mercato importante per la guida autonoma.

LEGGI ANCHE: “Elon Musk assume ketamina per combattere la depressione: l’inchiesta del WSJ”

La Cina svolge inoltre un ruolo fondamentale per la capacità produttiva di Tesla, oltre a essere un concorrente per le altre imprese di Musk, come il sistema di comunicazione satellitare Starlink di SpaceX.

La sua presenza alla conferenza arriva a ridosso della sua prima visita nel paese dopo la pandemia di Covid-19, dove ha incontrato alti funzionari e visitato la fabbrica Tesla di Shanghai. Il suo invito a Pechino è in linea con altri suoi sforzi per limitare questa tecnologia.

Mesi fa, insieme ad altri leader, Musk ha chiesto una pausa nella ricerca avanzata sull’Ia per dare il tempo di valutare meglio i rischi che essa comporta per le persone. Secondo altri, l’Ia potrebbe portare all’estinzione dell’uomo, come l’imprenditore ha detto in passato.

Cosa non sappiamo

Non è chiaro se la visione di Musk si realizzerà secondo i suoi tempi. Il miliardario ha una storia di promesse non mantenute in questo settore – e in altri – oltre alle continue dichiarazioni sull’arrivo imminente dei veicoli senza conducente.

Per realizzare questo tipo di auto sono ancora necessari numerosi progressi tecnici e gli esperti sono divisi sulla data di produzione. L’implementazione della tecnologia sarà una questione diversa e tutt’oggi solleva una serie di problemi legali e normativi che devono ancora essere affrontati.

Le stime di Forbes

251,1 miliardi di dollari. È questo il valore stimato da Forbes per Musk. Gran parte della ricchezza dell’imprenditore deriva dalla sua partecipazione in Tesla, che è una delle numerose aziende di valore da lui co fondate.

Altre includono la società di razzi SpaceX, l’azienda di interfacce cerebrali Neuralink e l’impresa di tunneling Boring Company. Nel 2022 ha acquisito in modo controverso la piattaforma di social media Twitter per 44 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.