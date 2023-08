Ecco i conti di SpaceX: nel primo trimestre del 2023 il primo utile dopo due anni di perdite

Fatti principali

Secondo il Wall Street Journal, dopo avere riportato perdite per due anni consecutivi, nel primo trimestre del 2023, SpaceX ha registrato un profitto di 55 milioni di dollari.

In base ai documenti visionati dal giornale americano, la società di Elon Musk avrebbe registrato, nel primo trimestre, un fatturato di 1,5 miliardi di dollari.

Lo scorso anno SpaceX ha speso 3,1 miliardi di dollari tra stipendi dei dipendenti, materiali e ammortamento delle navicelle spaziali. Si tratta di 1,6 miliardi di dollari in più rispetto al 2021, come indicato nei documenti.

Nel 2022, l’azienda ha riportato 1,3 miliardi di dollari di spese per la ricerca e lo sviluppo, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente.

In base ai valori delle azioni vendute recentemente ai dipendenti, SpaceX è stata valutata circa 150 miliardi di dollari, allo stesso livello di Intel e Disney.

I bilanci degli ultimi due anni

Dopo due anni in continua perdita,, nei primi tre mesi del 2023, ha registrato. A rivelarlo è il Wall Street Journal.

Come evidenziato dal Journal, SpaceX nel 2022 ha riportato circa 5,2 miliardi di dollari di spese totali, rispetto ai 3,3 miliardi dell’anno precedente. Il fatturato è raddoppiato a 4,6 miliardi di dollari, consentendo all’azienda di ridurre la perdita da 968 a 559 milioni di dollari. Inoltre, l’anno scorso ha riportato circa 2 miliardi di dollari di entrate dalla vendita di azioni. Nel 2021, secondo i documenti visionati dal Journal, la cifra era di 1,5 miliardi.

SpaceX e Starship

Tra il 2021 e il 2022, SpaceX ha speso 5,4 miliardi di dollari per l’acquisto di proprietà e attrezzature, oltre a quelle per la ricerca e lo sviluppo. Una parte di questa spesa è legata al programma di sviluppo di Starship. Ad aprile, tra l’altro, è andato in scena il primo volo di prova, che si è concluso con l’esplosione del veicolo dopo circa quattro minuti. L’azienda ha investito poi in Starlink, un servizio di internet via satellite. Una parte dei fondi è servita a costruire una nuova fabbrica nei pressi di Austin, in Texas.

SpaceX e Bitcoin

Infine, sempre secondo il Journal, SpaceX nel 2021 e nel 2022 avrebbe venduto la sua riserva in Bitcoin, pari al valore di 373 milioni di dollari.

