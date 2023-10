La guerra a Gaza sta mettendo in crisi anche l’ecosistema delle startup palestinesi

L’imprenditore palestinesestava presentando la sua impresa, Olivery, a un programma di startup senza frontiere sostenuto da Meta per sostenere e formare gli imprenditori locali. Tra i 10 finalisti, si è aggiudicato il secondo posto e un assegno di 15mila dollari.

Olivery ora fornisce soluzioni logistiche a 100 clienti in sette paesi e assume soprattutto palestinesi, ha dichiarato sabato a Forbes da Ramallah, in Cisgiordania.

Ma nel caos della guerra, Mere non ha idea se tutti i suoi dipendenti di Gaza siano al sicuro. Ha ricordato una persona che ha continuato a lavorare per due giorni dopo l’inizio dei combattimenti: “Ora non c’è più niente”, ha detto. “Non hanno internet e non so se sia vivo o meno”.

Un ecosistema sempre più fragile

Come altre startup palestinesi, Olivery ha rappresentato un’attività importante per il crescente panorama tech locale, formata da aziende, incubatori e acceleratori in tutta Gaza e Cisgiordania. Anche se piccolo, questo ecosistema tecnologico era considerato come una parte importante del futuro economico dei palestinesi, hanno detto i fondatori e gli investitori. Ma di fronte alle nuove tragedie e alla guerra sembra sempre più fragile.

Dopo che la settimana scorsa i terroristi di Hamas hanno attaccato Israele e ucciso 1.300 israeliani, sequestrandone quasi altri 200, il governo israeliano ha risposto con attacchi aerei che hanno ucciso almeno 3mila palestinesi, secondo quanto riferito da funzionari locali, e con l’ordine di evacuazione di 1,1 milioni di civili di Gaza in vista di una possibile invasione di terra.

Israele ha tagliato l’accesso all’acqua, al cibo e all’elettricità per i civili, e il piano di evacuazione è stato definito un “crimine contro l’umanità” dalle Nazioni Unite. “È impossibile consegnare aiuti o qualsiasi altra cosa per sostenere i miei dipendenti a Gaza”, ha detto venerdì a Forbes il fondatore palestinese Mo Jebrini da Ramallah; il 30% del suo team palestinese è basato nell’enclave.

Ora, quello che era considerato un fattore importante per la crescita economica in uno dei luoghi più poveri del mondo potrebbe svanire del tutto. “La tecnologia era l’ultima risorsa verso cui potevano fuggire dalla prigione”, ha detto Mere, riferendosi alla descrizione di Gaza, da parte di alcuni gruppi per i diritti umani, come una prigione a cielo aperto. “Ora, anche questo non c’è più”.

I finanziamenti alle startup

In Israele, fondatori e dipendenti del settore tecnologico stanno piangendo i parenti uccisi, mentre i loro colleghi vengono chiamati nelle riserve militari israeliane. La scorsa settimana, più di 500 società di venture capital hanno firmato una dichiarazione pubblica a sostegno di Israele e della sua comunità tecnologica.

Il settore tecnologico del paese, che rappresenta il 18% del Pil, ha raccolto quasi 10 miliardi di dollari di finanziamenti nel 2021, di cui 1,4 miliardi solo nell’ultimo trimestre, secondo i dati del tracker dei finanziamenti alle startup Crunchbase.

In confronto, la comunità delle startup palestinesi ha ricevuto una quantità minima di finanziamenti: 9,5 milioni di dollari per tutto il 2021, per una valutazione complessiva di 66 milioni di dollari, secondo Fast Company Middle East.

Un settore da 493 milioni di dollari

Ma nonostante le dimensioni ridotte, il panorama delle startup palestinesi rappresenta un’opportunità unica di sviluppo economico e sostenibilità. E sta crescendo: il settore informatico della Cisgiordania e di Gaza, con un valore di 493 milioni di dollari, è raddoppiato tra il 2008 e il 2018, con circa 2.500 laureati in tecnologia presso le università palestinesi ogni anno (anche se solo il 10% trova lavoro nel settore subito dopo la scuola).

A Gaza, dove il tasso di disoccupazione sfiora il 50%, i lavori tecnologici più comuni per i residenti formati sono quelli di freelance dell’It online, con l’outsourcing che rappresenta circa l’80% del settore tecnologico palestinese. Non è chiaro come la guerra influirà su questo slancio. Alcune infrastrutture della comunità sono già scomparse:

“La mancanza di beni di prima necessità ha reso quasi impossibile a chiunque continuare a lavorare e, credetemi, il lavoro non è una priorità per loro in questo momento con tutto quello che stanno affrontando”, ha dichiarato Leen Abubaker, responsabile dei programmi di Flow Accelerator e cofondatrice della startup a impatto sociale Sawaed19.

Molti degli edifici che i freelance dell’It di Gaza utilizzavano per svolgere il loro lavoro per aziende internazionali, tra cui uffici e spazi di coworking, sono stati distrutti, ha detto Abubaker.

Il polo tecnologico Gaza Sky Geeks

Tra questi sembra esserci la sede di Gaza Sky Geeks, un polo tecnologico fondato nel 2011 con il sostegno della casa madre Google Alphabet e dell’organizzazione no-profit Mercy Corp. Secondo TechCrunch, almeno 5mila coder e sviluppatori della Cisgiordania e di Gaza si sono diplomati nei programmi tecnologici del gruppo, che comprendono un’accademia di coding e un acceleratore di startup.

Chiamato così per l’accesso a Internet via satellite che ha fornito a molti abitanti di Gaza una “porta aperta sul mondo”, ha detto Dalia Shurrab, ex coordinatrice della comunicazione e dei social media del gruppo, Gaza Sky Geeks è stata una preziosa fonte di formazione per i residenti che non potevano partire per proseguire gli studi.

Mercoledì scorso, Shurrab ha condiviso su LinkedIn un filmato dell’edificio di Mercy Corps dove Gaza Sky Geeks aveva affittato un ufficio. La maggior parte delle finestre è saltata e la cenere ricopre tuttora la strada. Il direttore regionale di Mercy Corps per il Medio Oriente, Arnaud Quemin, ha dichiarato che i membri del suo team sono al riparo e che Gaza Sky Geeks “non è in grado di operare in sicurezza a Gaza”.

La voglia di andare avanti

In Cisgiordania, territorio che ospita la maggior parte della scena delle startup palestinesi e l’unica società di venture capital, l’Ibtikar Fund (che ha sostenuto startup come Olivery), le aziende tecnologiche stanno cercando di mantenere le operazioni il più possibile normali.

Il fondatore di Endeavor Technology, Ibraham Housheya, che impiega più di 20 persone in un ufficio a Nablus, ha dichiarato che la sua azienda ha completato progetti di trasformazione digitale per imprese come Walmart e Kroger.

Il talento del suo staff non è diverso da quello dei colleghi degli uffici statunitensi o turchi dell’azienda, ha aggiunto Housheya, ma lavorano utilizzando connessioni wireless 3G, non 4G o 5G. I dipendenti sono ancora in grado di connettersi quotidianamente tramite Gmail e Google Meet, ha detto Housheya, che è cresciuto in Cisgiordania e ha parlato con Forbes dalla Turchia sabato.

“La cosa più importante in questo momento è aiutare a far funzionare l’azienda”, ha detto Housheya. “C’è una differenza tra i palestinesi e Hamas”, con quest’ultima che “è solo una parte della nazione palestinese”, ha aggiunto. “Sto cercando di rimanere concentrato sul settore tecnologico e di costruirlo in modo da mantenere tutti al sicuro e liberi”.

Il sostegno da parte degli imprenditori

Un imprenditore, che ha chiesto di rimanere anonimo per motivi di sicurezza, ha dichiarato di essere in prima linea per fornire pasti ai lavoratori bloccati a Ramallah e in altre città dopo gli attacchi di Hamas di sabato. L’accesso a Israele e Gaza è bloccato, hanno detto. La gente del posto sente le finestre tremare a causa dei bombardamenti aerei durante la notte.

“Stiamo cercando di essere il più ospitali possibile”, hanno detto, aggiungendo che la loro attenzione è rivolta a fornire cibo, vestiti e coperte. “Molte delle persone bloccate qui hanno un dolore doppio perché sono lontane dai loro cari e non possono raggiungerli”.

Sondos Mleitat, cofondatore e ad della piattaforma online per la salute mentale Hakini, con sede a Ramallah, sta cercando di istituire una linea telefonica gratuita per la salute mentale dei gazesi, in cui psicologi e specialisti di tutto il mondo potrebbero fornire un intervento immediato sui traumi.

L’autrice ha dichiarato a Forbes che la guerra ha sottolineato la missione di responsabilità sociale di Hakini, anche se gestire un’attività in questo momento è difficile. “So che siamo in ritardo sulla tabella di marcia, ma questo non è niente”, ha detto. “Per me è inutile se penso alle persone la cui vita è a rischio”.

Gli ostacoli per le startup palestinesi

I fondatori palestinesi hanno descritto le sfide che hanno dovuto affrontare per costruire le loro aziende già prima dello scoppio della guerra: accesso ridotto al capitale iniziale, attraversamento di posti di blocco militari per viaggiare.

A Gaza, ad esempio, i fornitori di servizi Internet palestinesi sono stati in grado di offrire solo reti 2G e il blocco ha imposto restrizioni alle importazioni di hardware. Anche la raccolta di denaro a livello internazionale è stata difficile a causa dell’instabilità della zona. Rispetto all’ecosistema tecnologico israeliano, “non è assolutamente paragonabile in termini di risorse”, ha detto Mleitat. Ora però, questi ostacoli potrebbero aggravarsi.

“È una lotta continua quando non si sa cosa succederà domani”, ha detto Mohammad Alnobani, cofondatore e ad di The Middle Frame, una piattaforma di immagini stock che mira a smontare gli stereotipi sul mondo arabo. Stava tornando a casa da una conferenza quando è scoppiata la guerra: “Ero letteralmente al confine sull’autobus in attesa di entrare, quando tutto ha iniziato a esplodere e ci hanno rimandato in Giordania”.

Ma Mleitat ha detto che la sua comunità è abituata a costruire imprese con così poche risorse e contro così tante probabilità: “Uno dei vantaggi che abbiamo in quanto palestinesi è la nostra capacità di resistenza a causa di ciò che abbiamo passato”, ha dichiarato a Forbes. Questa resilienza, hanno detto diversi fondatori, è fondamentale per il successo degli imprenditori.

“Il popolo gazanese ha molto talento”, ha detto Dalia Shurrab di Gaza Sky Geeks. È convinta che l’organizzazione – e la comunità che sostiene – resisterà. “La ricostruiremo di nuovo e ricostruiremo Gaza di nuovo”.

