Amazon lancia Q, il chatbot di IA dedicato alle aziende

Durante la conferenzadi Las Vegas, l’amministratore delegato di Amazon Web Services,, ha svelato Q, il nuovo chatbot dedicato alle aziende, già disponibile in anteprima a partire da 20 dollari l’anno per utente. Come riporta il New York Times , l’azienda fondata dapunta a recuperare terreno sull’ intelligenza artificiale rispetto alla concorrenza. Dal rilascio di ChatGpt da parte di OpenAi, infatti, aziende come Microsoft Google hanno investito diversi miliardi di dollari nello sviluppo di questa tecnologia solo nel 2023.

La prima, ad esempio, ha presentato Copilot, una versione basata sull’intelligenza artificiale che mira a sfruttare la produttività, liberare la creatività e a trasformare il lavoro, mentre la seconda ha risposto con Duet Ai, un insieme di strumenti collaborativi basati sull’IA disponibili per Google Workspace.

Che cos’è Amazon Q

“Pensiamo che Q abbia il potenziale per diventare un compagno di lavoro per milioni e milioni di persone nella loro vita lavorativa”, ha affermato Selipsky. “Con Q sarà possibile chattare in modo semplice, generare contenuti e avviare azioni. Tutto si basa sulla comprensione dei vostri sistemi, dei vostri archivi di dati e delle vostre operazioni”.

L’assistente digitale aiuterà le imprese ad aumentare la produttività dei lavoratori, ridurre i costi e migliorare l’esperienza nel servizio ai consumatori. Addestrato su 17 anni di conoscenze di Aws, potrà rispondere a domande semplici e complesse, oltre a trovare soluzioni utili e proporre nuove idee.

Gli impiegati potranno ottenere informazioni su aspetti vari, come le linee guida aziendali o la comprensione del codice di un altro ingegnere per la manutenzione di un’applicazione, senza dover consultare ulteriori documenti.

Al momento Q è disponibile solo per gli utenti di Amazon Connect, ma in futuro dovrebbe diventare disponibile anche per altri servizi, come Amazon Supply Chain e Amazon QuickSight.

LEGGI ANCHE: Amazon lavora a Olympus, il modello di intelligenza artificiale per sfidare ChatGPT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .