Netflix punta sui live sportivi: la sfida tra Nadal e Alcaraz in diretta nel 2024

amplierà la sua programmazione sportiva in diretta nel 2024 con una partita di tennis tra due delle più grandi star di questo sport,oltre ad altri servizi di streaming per aumentare l’offerta di sport live.

Aspetti principali

Nadal e Alcaraz si affronteranno in un incontro di esibizione, rinominato da Netflix The Netflix Slam, che sarà trasmesso in diretta dalla Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas il 3 marzo alle ore 15.00.

Netflix ha dichiarato che la trasmissione andrà in onda in entrambi i mercati di lingua inglese e spagnola.

Nadal, 22 volte campione del Grande Slam in singolare maschile, ha perso diverse posizioni nel ranking Atp a causa di un infortunio all’anca che lo ha tenuto lontano dai campi per tutto il 2023.

Alcaraz, 20 anni, ha vinto già due titoli del Grande Slam e attualmente è al secondo posto nel ranking.

Cosa non sappiamo

Sono previsti altri incontri nell’ambito dell’evento, ma non è chiaro ancora chi parteciperà. Netflix ha dichiarato che annuncerà i giocatori in una data successiva non specificata.

Sullo sfondo

Il mese scorso, Netflix ha trasmesso il suo primo evento sportivo dal vivo chiamato Full Swing, un torneo di golf a cui hanno partecipato i piloti di Formula 1 presenti nella docuserie Netflix Drive to Survive e i golfisti professionisti.

L’evento, andato in onda in diretta il 14 novembre, si è svolto a Las Vegas e, secondo quanto riferito, ha avuto alcuni problemi di audio. Netflix segue l’esempio di altre società di streaming, come Peacock e Amazon Prime, che stanno puntando molto sugli eventi sportivi in diretta. Quest’ultima piattaforma trasmette in esclusiva il Thursday Night Football ogni settimana per la Nfl, mentre Apple Tv il Friday Night Baseball.

Cosa guardare

Secondo alcune voci, Netflix sarebbe interessata ad acquisire i diritti per il torneo In-Season dell’Nba, anche se la società di streaming non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale.

