Giovanni Ferrero è il più ricco d’Italia a fine 2023. Sul podio anche Armani e Piero Ferrari

chiude anche il 2023 in testa alla classifica degli italiani più ricchi. Il secondogenito di Michele Ferrero, fondatore dell’impero dei dolci, ha un patrimonio di 39,1 miliardi di dollari: più del triplo di quello del secondo in graduatoria,(12,9 miliardi). Per la prima volta, il podio è completato da, figlio di Enzo, con 7,6 miliardi.

I miliardari italiani sono in tutto 70, un nuovo record: 20 in più di un anno fa, sei in più di aprile, quando è uscita la classifica annuale dei miliardari, e uno in più di luglio, quando Forbes Italia aveva aggiornato la lista con l’ingresso dei figli di Silvio Berlusconi. Il totale dei loro patrimoni è di 230,1 miliardi, cioè quasi 70 in più rispetto a fine 2022, ma tre in meno rispetto a luglio.

Il podio dei miliardari italiani

Tutti e tre i miliardari sul podio hanno molti più soldi di un anno fa. Ferrero è al momento la 32esima persona più ricca del mondo e la quinta d’Europa, dietro ai proprietari degli imperi Lvmh (Bernard Arnault), Zara (Amancio Ortega), L’Oréal (Françoise Bettencourt Meyers) e Lidl/Kaufland (Dieter Schwarz). Il suo patrimonio è aumentato di 4,5 miliardi rispetto a un anno fa. Merito della crescita del suo gruppo, che nell’ultimo bilancio, pubblicato a febbraio, ha visto crescere il fatturato a 14 miliardi, con un aumento del 10,4% sull’anno precedente. Risultati che hanno portato Ferrero a riconoscere ai dipendenti un premio fino a 2.450 euro nello stipendio di ottobre.

Armani ha 6 miliardi in più di un anno fa. A settembre, in un’intervista al Financial Times, lo stilista, 89 anni, ha fatto sapere di non avere intenzione di lasciare la guida della sua azienda. “Tutti mi dicono di ritirarmi e godermi i frutti di ciò che ho costruito, ma io dico di no. Assolutamente no”, ha dichiarato.

Ferrari ha visto il suo patrimonio salire di oltre 3 miliardi negli ultimi 12 mesi, grazie alla crescita del 61% del titolo della casa automobilistica, di cui possiede circa il 10%.

I primi dieci

La prima donna in classifica, al quarto posto, è Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini, che ha un patrimonio di 6,8 miliardi di dollari. Alle sue spalle, con 6,7 miliardi, c’è Sergio Stevanato, presidente emerito di Stevanato Group, uno dei principali gruppi mondiali di fiale di vetro e cartucce per le penne d’insulina. Al sesto posto i coniugi Miuccia Prada e Patrizio Bertelli (4,5 miliardi), seguiti da Giuseppe De’Longhi (4,4 miliardi). Nono Giuseppe Crippa (4,1 miliardi), fondatore di Technoprobe, uno dei due grandi produttori mondiali delle schede per i test dei microchip.

A chiudere la top ten c’è un pari merito tra 11 miliardari, inclusi gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio: i figli Claudio, Clemente, Leonardo, Luca, Marisa e Paola, la vedova, Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, nato dal precedente matrimonio di Zampillo con il banchiere Paolo Basilico. A quota 4 miliardi ci sono anche il costruttore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Campari Group, Luca Garavoglia, e il nome nuovo che occupa la posizione più alta in classifica: Giancarlo Devasini, direttore finanziario di Tether, una società di stablecoin con sede nelle Isole Vergini Britanniche.

Chi entra e chi esce

Devasini è uno dei tre nuovi ingressi rispetto alla classifica di luglio. Il secondo è ancora legato a Tether: è Paolo Ardoino, volto pubblico dell’azienda, che ha un patrimonio di 1,8 miliardi di dollari e a ottobre è stato scelto come nuovo amministratore delegato. Deve invece la sua fortuna alle scarpe Alessandro Rosano, fondatore dell’azienda di mocassini HeyDude. Rosano ha venduto la società a Crocs per 2,5 miliardi nel dicembre 2021 e ha ora un patrimonio di 1,4 miliardi.

Negli ultimi cinque mesi due imprenditori sono usciti dalla lista dei miliardari: Fulvio Montipò, presidente e ad del gruppo di pompe ad alta pressione Interpump, e Luigi Cremonini, che fornisce la carne a catene come McDonald’s e Burger King con la sua Inalca.

Non fanno parte della classifica alcuni miliardari di origine italiana, ma residenti all’estero. Forbes considera ad esempio Gianluigi Aponte, che guida la compagnia di navigazione Msc, ed Ernesto Bertarelli, erede del gigante biotech Serono, venduto alla Merck, come le due persone più ricche della Svizzera. Stefano Pessina, il magnate della multinazionale delle farmacie Walgreens Boots Alliance, è invece il cittadino più ricco del principato di Monaco.

La classifica dei miliardari italiani

Di seguito la classifica dei miliardari italiani. Tutte le cifre sono espresse in dollari e sono aggiornate alla chiusura della Borsa di martedì 12 dicembre. Nel caso dei miliardari che Forbes.com non ha ancora incluso nella classifica in tempo reale, si è fatto riferimento alla valutazione più recente del loro patrimonio compiuta dalla stessa fonte.

1 | Giovanni Ferrero

Patrimonio: 39,1 miliardi

2 | Giorgio Armani

Patrimonio: 12,9 miliardi

3 | Piero Ferrari

Patrimonio: 7,6 miliardi

4 | Massimiliana Landini Aleotti e famiglia

Patrimonio: 6,8 miliardi

5 | Sergio Stevanato e famiglia

Patrimonio: 6,7 miliardi

6 | Patrizio Bertelli

Patrimonio: 4,5 miliardi

6 | Miuccia Prada

Patrimonio: 4,5 miliardi

8 | Giuseppe De’Longhi e famiglia

Patrimonio: 4,4 miliardi

9 | Giuseppe Crippa e famiglia

Patrimonio: 4,1 miliardi

10 | Francesco Gaetano Caltagirone

Patrimonio: 4,0 miliardi

10 | Claudio Del Vecchio

Patrimonio: 4,0 miliardi

10 | Rocco Basilico

Patrimonio: 4,0 miliardi

10 | Clemente Del Vecchio

Patrimonio: 4,0 miliardi

10 | Leonardo Maria Del Vecchio

Patrimonio: 4,0 miliardi

10 | Luca Del Vecchio

Patrimonio: 4,0 miliardi

10 | Marisa Del Vecchio

Patrimonio: 4,0 miliardi

10 | Nicoletta Zampillo

Patrimonio: 4,0 miliardi

10 | Paola Del Vecchio

Patrimonio: 4,0 miliardi

10 | Giancarlo Devasini

Patrimonio: 4,0 miliardi

10 | Luca Garavoglia

Patrimonio: 4,0 miliardi

21 | Renzo Rosso e famiglia

Patrimonio: 3,5 miliardi

22 | Alessandra Garavoglia

Patrimonio: 3,3 miliardi

23 | Remo Ruffini

Patrimonio: 3,2 miliardi

23 | Brunello Cucinelli e famiglia

Patrimonio: 3,2 miliardi

23 | Isabella Seragnoli

Patrimonio: 3,2 miliardi

23 | Giuliana Benetton

Patrimonio: 3,2 miliardi

23 | Luciano Benetton

Patrimonio: 3,2 miliardi

28 | Susan Carol Holland

Patrimonio: 3,0 miliardi

29 | Paolo Rocca

Patrimonio: 2,7 miliardi

29 | Gianfelice Rocca

Patrimonio: 2,7 miliardi

29 | Gustavo Denegri e famiglia

Patrimonio: 2,7 miliardi

32 | Domenico Dolce

Patrimonio: 2,5 miliardi

32 | Stefano Gabbana

Patrimonio: 2,5 miliardi

34 | Alberto Bombassei

Patrimonio: 2,4 miliardi

35 | Augusto Perfetti

Patrimonio: 2,3 miliardi

35 | Giorgio Perfetti

Patrimonio: 2,3 miliardi

37 | Maria Franca Fissolo

Patrimonio: 2,0 miliardi

38 | Alberto Prada

Patrimonio: 1,9 miliardi

38 | Marina Prada

Patrimonio: 1,9 miliardi

38 | Marina Berlusconi

Patrimonio: 1,9 miliardi

38 | Pier Silvio Berlusconi

Patrimonio: 1,9 miliardi

38 | Nicola Bulgari

Patrimonio: 1,9 miliardi

43 | Paolo Ardoino

Patrimonio: 1,8 miliardi

44 | Sabrina Benetton

Patrimonio: 1,7 miliardi

44 | Giovanni Arvedi

Patrimonio: 1,7 miliardi

44 | John Elkann

Patrimonio: 1,7 miliardi

44 | Massimo Moratti

Patrimonio: 1,7 miliardi

44 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia

Patrimonio: 1,7 miliardi

49 | Paolo Bulgari

Patrimonio: 1,6 miliardi

49 | Romano Minozzi

Patrimonio: 1,6 miliardi

51 | Nerio Alessandri

Patrimonio: 1,5 miliardi

51 | Federico De Nora

Patrimonio: 1,5 miliardi

51 | Barbara Benetton

Patrimonio: 1,5 miliardi

54 | Mario Moretti Polegato e famiglia

Patrimonio: 1,4 miliardi

54 | Alessandro Rosano

Patrimonio: 1,4 miliardi

56 | Sandro Veronesi e famiglia

Patrimonio: 1,3 miliardi

56 | Simona Giorgetta

Patrimonio: 1,3 miliardi

56 | Annalisa Doris

Patrimonio: 1,3 miliardi

56 | Massimo Doris

Patrimonio: 1,3 miliardi

60 | Marco Squinzi

Patrimonio: 1,2 miliardi

60 | Veronica Squinzi

Patrimonio: 1,2 miliardi

60 | Diego Della Valle

Patrimonio: 1,2 miliardi

60 | Lina Tombolato

Patrimonio: 1,2 miliardi

64 | Giuliana Caprotti

Patrimonio: 1,1 miliardi

64 | Marina Caprotti

Patrimonio: 1,1 miliardi

64 | Antonio Percassi

Patrimonio: 1,1 miliardi

67 | Barbara Berlusconi

Patrimonio: 1,0 miliardi

67 | Eleonora Berlusconi

Patrimonio: 1,0 miliardi

67 | Luigi Berlusconi

Patrimonio: 1,0 miliardi

67 | Danilo Iervolino

Patrimonio: 1,0 miliardi

