Bernard Arnault supera Elon Musk: è ora la persona più ricca del mondo

Bernard Arnault, il miliardario presidente e amministratore delegato della società globale di beni di lusso Lvmh – la realtà dietro dozzine di marchi di beni di lusso come Louis Vuitton e Sephora – è ora l’uomo più ricco del mondo, superando Elon Musk.

Fatti principali

Il patrimonio netto di Arnault e della sua famiglia è cresciuto fino a 207,8 miliardi di dollari dopo un aumento di 23,6 miliardi di dollari venerdì, superando i 204,5 miliardi di dollari di Musk , secondo la lista dei miliardari in tempo reale di Forbes.

dopo un aumento di 23,6 miliardi di dollari venerdì, , secondo la lista dei miliardari in tempo reale di Forbes. La notizia arriva mentre la Tesla di Musk ha faticato nel mercato azionario giovedì, perdendo il 13%, con Musk che ha perso più di 18 miliardi di dollari di patrimonio netto.

Nel frattempo, venerdì le azioni Lvmh sono salite alle stelle, in rialzo di oltre il 13% alle 11 di mattina, sulla scia della notizia di forti vendite.

La capitalizzazione di mercato di Lvmh ha raggiunto venerdì 388,8 miliardi di dollari, rispetto alla capitalizzazione di mercato di 586,14 miliardi di dollari di Tesla.

Sullo sfondo

Nel 2021, Lvmh ha acquisito Tiffany & Co. per quasi 16 miliardi di dollari, la più grande acquisizione di un marchio di lusso mai realizzata. La holding di Arnault, Agache, sostiene una società di venture capital chiamata Aglaé Ventures, che secondo Forbes investe in aziende come Netflix e ByteDance, la società madre di TikTok.

A margine

Arnault ha cinque figli che lavorano tutti presso Lvmh. Recentemente ha nominato due dei suoi figli nel consiglio di amministrazione di Lvmh insieme ad altri due figli che erano già nel consiglio di amministrazione, con l’obiettivo di garantire il controllo familiare a lungo termine.

