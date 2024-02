Tesla ora vale 110 miliardi di dollari in meno del colosso farmaceutico Eli Lilly

Via i veicoli elettrici, dentro i farmaci per la perdita di peso. Gli investitori hanno abbandonato Tesla, che prima era trai titoli preferiti, per il colosso farmaceutico Eli Lilly, poiché i loro farmaci per il diabete e la perdita di peso hanno portato profitti esplosivi.

Fatti principali

Il valore di mercato di Tesla è sceso di circa 210 miliardi di dollari (27%) nelle prime cinque settimane del 2024, da 790 miliardi di dollari a circa 580 miliardi di dollari , mentre la capitalizzazione di mercato di Eli Lilly è aumentata di circa 140 miliardi di dollari (23%) da inizio anno, da 553 miliardi di dollari, a 690 miliardi di dollari.

Il divario tra le due aziende si è ampliato nelle contrattazioni di martedì, con le azioni di Eli Lilly che hanno aperto di circa il 5% sulla scia di forti utili tra cui 2,4 miliardi di dollari di vendite nel quarto trimestre per i suoi farmaci iniettabili per la perdita di peso. Le azioni di Tesla hanno invece aperto in ribasso del 2% dopo che gli analisti di Daiwa hanno declassato il rating in parte a causa dei problemi di governance aziendale posti dal capriccioso ceo di Tesla, Elon Musk.

Eli Lilly, quotata in borsa nel 1952, si è posta su una traiettoria finanziaria rara per un’azienda così vecchia. Gli analisti prevedono una crescita esplosiva dei profitti del 96% nel 2024 e del 40% nel 2025. Si prevede che le vendite per i farmaci Mounjaro e Zepbound GLP-1 cresceranno di circa il 70% raggiungendo circa 8,5 miliardi di dollari quest’anno e fino a 12,5 miliardi di dollari nel 2024, secondo i dati FactSet.

Si prevede che Tesla, azienda molto più giovane con i suoi 14 anni sui mercati finanziari, registrerà un calo degli utili dell'1% quest'anno dopo aver registrato un calo del 23% dal 2022 al 2023.

Sullo sfondo

Tesla è il titolo con la performance peggiore del 2024 secondo l’S&P, mentre Eli Lilly è il quinto migliore, portando alcuni osservatori di mercato a chiedersi se Eli Lilly abbia usurpato Tesla come membro dei “magnifici sette” principali titoli azionari statunitensi. Eli Lilly è l’ottava società americana quotata con più valore per capitalizzazione di mercato, mentre Tesla è la decima azienda più grande, doppiata anche dal produttore di chip per semiconduttori Broadcom.

Il colosso farmaceutico danese Novo Nordisk, il principale concorrente di Eli Lilly nel settore dei farmaci dimagranti e produttore di Ozempic, ha goduto di un aumento simile sul mercato azionario, con la sua valutazione balzata da 305 miliardi di dollari a 525 miliardi di dollari dall’inizio dello scorso anno, diventando l’azienda con la maggior capitalizzazione di mercato in Europa. Mounjaro e Zepbound di Eli Lilly contengono lo stesso principio attivo, ma Mounjaro è prescritto in etichetta solo per il diabete di tipo 2 e Zepbound è approvato per la perdita di peso.

Il brutale inizio d’anno di Tesla è arrivato dopo che il suo report sugli utili del quarto trimestre del mese scorso ha deluso le aspettative degli analisti per quanto riguarda i profitti e ricavi, mentre crescono le domande del cda sulla capacità di Musk di governare. Il margine di profitto lordo di Tesla si è ridotto dal 24% al 18% dal quarto trimestre del 2022 al quarto trimestre del 2023, un risultato legato alle riduzioni dei prezzi dei veicoli attuata dall’azienda per tenere il passo con i suoi ambiziosi obiettivi di produzione.

Contrarian

Nonostante le recenti sfide, Tesla rimane comunque un boom per gli investitori che hanno acquistato azioni prima o all’inizio del rialzo di circa il 1.000% delle azioni Tesla del 2020. Un investimento di 1.000 dollari in Tesla cinque anni fa varrebbe circa 6.500 dollari adesso e lo stesso investimento 10 anni fa varrebbe circa $ 12.000.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

