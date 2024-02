Le azioni di Tesla ai minimi da maggio. E Musk finisce nuovamente nel mirino del WSJ

Citazione cruciale

Le accuse rivolte Journal rappresentano l’ultima “nuvola nera” sulla Tesla, ha detto a Forbes l’analista di Wedbush Dan Ives, attribuendo in parte il calo delle azioni di lunedì proprio al rapporto.

Quest’anno le azioni di Tesla sono scese più di quelle di Boeing, le cui azioni hanno finora ceduto circa il 21% nel 2024 a causa delle polemiche sulla sicurezza dei suoi aerei commerciali, e del colosso agricolo Archers-Daniels-Midland, le cui azioni sono scese sempre del 21% a causa di un’indagine su presunta frode contabile.

Nel bene e nel male, le azioni di Tesla sono state a lungo condizionate dagli atteggiamenti di Elon Musk. Forse, l’esempio più lampante in questa direzione è quello relativo all’acquisto di X (allora Twitter), quando Tesla scivolò del 65% nel 2022 in seguito proprio alla decisione di Musk di vendere una grossa fetta delle sue partecipazioni nell’azienda per acquisire la piattaforma. In confronto agli altri membri dei ‘magnifici sette’ (i titoli delle big tech), Tesla nel 2024 sta difatti vivendo un periodo non molto fortunato.

Anche Apple comunque ha visto finora scendere le sue azioni, ma solamente del 2%. Apple e Tesla sono gli unici di questo club a non registrare una crescita delle vendite a due cifre nell’ultimo trimestre. I profitti di Tesla sono diminuiti del 23% dal 2022 al 2023 e gli analisti prevedono una crescita dei profitti negativa anche quest’anno, secondo FactSet.