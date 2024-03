La sfida del marketing digitale e un’opportunità per conquistare la Gen Z

Funnel e content marketing, e-commerce e campagne paid, analytics e seo, intelligenza artificiale e tutte le nuove sfide che stanno rivoluzionando il marketing digitale. Sono sempre di più gli strumenti e le possibilità offerte dall’ambiente online a professionalità come i content marketing manager, mestieri nuovi eppure antichi che tra le poche certezze hanno, in un mercato in continua evoluzione, quella di doversi costantemente formare e aggiornare per sopravvivere e saper cogliere nuove opportunità. Di carriera ma non solo.

Oltre all’inevitabile esigenza di crescere nella comprensione e padronanza di strumenti che sono in continua evoluzione e aggiornamento, dai software e i gestionali più comuni alle singole app e strumenti di analytics, c’è un tema che interroga tutti quanti per lavoro devono analizzare indicatori chiave di prestazione (Kpi) e produrre risultati concreti nell’indicizzazione online di pagine e profili o nelle campagne di comunicazione. Ed è la comprensione dei “gusti” digitali e delle preferenze della Gen Z, altrimenti detta degli Zoomers, i Centennial o Post-Millennial: i nati tra i tardi anni ’90 e primi Duemila insomma. Quelli che parlano la lingua di social network come TikTok con una disinvoltura unica e che hanno portato una piattaforma “antica” come Youtube a un potenziale mediatico che forse nemmeno i suoi ideatori avevano immaginato. E per capirli nel profondo, per saperne leggere i modi d’uso e anticiparne le intuizioni vincenti prima che diventino virali, occorre, senza dubbio creatività, ma soprattutto strumenti, strumenti e strumenti.

È ai professionisti del digitale, analisti e strateghi del marketing online, ai seo specialist e ai social media manager o agli aspiranti tali che Talent Garden, la ‘Digital skill academy’ che unisce percorsi professionali e formazione per valorizzare persone e organizzazioni grazie a esperienze ad alto impatto, realizza ogni anno percorsi educativi di eccellenza confezionati su misura delle più svariate esigenze. E il master di tre mesi in digital marketing al via il 6 maggio a Milano rappresenta per questo tipo di pubblico quello che un altro master recentemente rilanciato nel bouquet di proposte come quello in Cybersicurity e protezione dei dati è per tutti gli esperti di sicurezza informatica che devono governare dati e strategie aziendali, prevenendo ogni tipo di rischio, dal più semplice attacco a quello più sofisticato.

Il più fortunato, infine, tra i digital marketers che parteciperà all’evento gratuito organizzato da Talent Garden lunedì 11 marzo a Milano, nel campus di via Calabiana, potrà anche vincere una borsa di studio e rilanciare così la sua carriera. Appuntamento alle 9.30 fino alle 13, per un evento totalmente gratuito che si svolgerà come la classica “giornata tipo” di un digital marketer e a cui potersi iscrivere qui: https://hubs.li/Q02nwt1P0.

Un’occasione per scoprire le strategie e le competenze più richieste dalle aziende oggi. I partecipanti, durante la mattinata potranno conoscere il team Talent Garden, esplorare il Campus, e lavorare a gruppi ad una strategia di marketing partendo da un semplice brief con chi ha già esperienze nel campo.

Maggiori informazioni sul master in digital marketing di Talent Garden qui: https://hubs.li/Q02nwtMG0.

(Shutterstock)

