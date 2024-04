EssilorLuxottica bonus record per i propri dipendenti: oltre 4.000 euro lordi

Cresce ancora il bonus di Luxottica per i suoi dipendenti. Come evidenziato ieri in una nota ufficiale, la società ha dichiarato che quest’anno il premio di risultato può arrivare fino a 4.100 euro lordi o oltre 4.400 euro lordi, qualora il dipendente scelga di convertire l’importo in beni e servizi welfare. Stiamo parlando di un valore lordo di oltre 36,3 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto allo scorso anno, anche in virtù di un sistema incentivante e di calcolo sempre più inclusivo.

“La redistribuzione della produttività aziendale è una parte importante che, collegata alle azioni condivise di conciliazione tempi di vita e di lavoro, dimostra come la sostenibilità sociale di impresa non solo si può realizzare ma diviene valore aggiunto in termini di relazioni industriali ad ogni livello”, commentano i Segretari Nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, rispettivamente Sonia Tosoni, Raffaele Salvatoni e Benedetta Missaglia.

Orgoglioso Piergiorgio Angeli, chief people officer di EssilorLuxottica ha aggiunto: “Con questo premio di risultato, il più importante in valore da noi mai erogato, riconosciamo ancora una volta il contributo essenziale dei nostri lavoratori alla crescita e al successo dell’azienda. Dare valore e dignità al loro lavoro, sostenendo al contempo la competitività delle nostre attività in contesti economici e sociali in continua evoluzione, rimane una priorità per il gruppo, nel solco della nostra tradizione di welfare. In questo percorso di sviluppo incentrato sulle persone e sui loro bisogni, la qualità delle nostre relazioni industriali in Italia ci consente in ogni occasione di sperimentare nuove strade e innovazioni per interpretare la continua evoluzione del senso del lavoro”, ha aggiunto.

EssilorLuxottica e la settimana corta

Annunciata diversi mesi prima, l’1 aprile EssilorLuxottica ha ufficialmente cominciato a sperimentare la settimana corta. Una prova che sta coinvolgendo circa 600 lavoratori, scelti tra il migliaio che ha fatto richiesta, e che permette ai dipendenti di restare a casa per 20 venerdì all’anno, individuati dall’azienda. Nel dettaglio, i dipendenti rinunceranno a cinque giorni di permesso retribuito, mentre EssilorLuxottica coprirà gli altri 15.

Il Giappone

Negli scorsi giorni, Luxottica Japan – società parte di EssilorLuxottica – ha completato l’acquisizione di Washin Optical, rivenditore ottico giapponese con circa 70 negozi nel paese asiatico. “L’accordo”, si legge in una nota diffusa dalla società fondata da Leonardo Del Vecchio, “rappresenta un passo importante a sostegno della crescita del mercato dell’ottica in Giappone, dell’apprezzamento tra i suoi consumatori di prodotti e occhiali di qualità, e degli standard di servizio al cliente”.

In cifre

Da fine febbraio Essilor Luxottica ha fatto registrare un nuovo record, superando la soglia dei 90 miliardi di euro di capitalizzazione in Borsa. Al momento, è ancora in crescita a 92,7 miliardi di euro, con il prezzo delle azioni che si attestano oltre i 200 euro: 203,20 euro per azione.

EssilorLuxottica e gli eredi di Del Vecchio

Nella tradizionale lista annuale dei miliardari di Forbes, gli eredi di Leonardo Del Vecchio – Leonardo Maria, Claudio, Clemente, Claudio, Luca, Marisa e Paola – si sono classificati al 13° posto tra i miliardari italiani più ricchi al mondo, con un patrimonio pari a 4,7 miliardi di euro.

