Il titolo Tesla ai minimi da gennaio dell’anno scorso. Pesa il downgrade di Deutsche Bank

Le azioni di Tesla sono scese di nuovo a seguito di un declassamento degli analisti di Deutsche Bank che hanno criticato l’apparente “cambiamento di tesi” dell’azienda, lontano dal suo core business dei veicoli elettrici, estendendo il crollo del titolo nel 2024.

Aspetti principali

Il titolo Tesla è sceso del 3,5% sotto i 150 dollari , la chiusura più bassa dal gennaio 2023.

, la chiusura più bassa dal gennaio 2023. Il calo di giovedì è avvenuto dopo che il gruppo Deutsche Bank, guidato da Emmanuel Rosner , ha tagliato la sua raccomandazione per il titolo da buy a hold, riducendo il suo obiettivo di prezzo per Tesla del 35% a 123 dollari, prevedendo un ulteriore ribasso del 19%.

, ha tagliato la sua raccomandazione per il titolo da buy a hold, riducendo il suo obiettivo di prezzo per Tesla del 35% a 123 dollari, prevedendo un ulteriore ribasso del 19%. Rosner ha citato l’alta probabilità di ritardi per l’auto meno costosa Model 2 di Tesla e la svolta nello sviluppo di robotaxi, la sua rete di veicoli autonomi per il ride hailing in fase iniziale, come le ragioni principali di questo scetticismo, spiegando che lo spostamento dell’attenzione dal business delle auto di consumo “creerà una significativa” pressione sugli utili nei prossimi anni.

di Tesla e la svolta nello sviluppo di robotaxi, la sua rete di veicoli autonomi per il ride hailing in fase iniziale, come le ragioni principali di questo scetticismo, spiegando che lo spostamento dell’attenzione dal business delle auto di consumo “creerà una significativa” pressione sugli utili nei prossimi anni. Rosner ha avvertito che il prezzo delle azioni di Tesla potrebbe subire ulteriori pressioni al ribasso, in quanto alcuni investitori potrebbero allontanarsi a causa dei risultati finanziari in calo, mentre altri sarebbero disposti ad aspettare per la crescita degli utili legata ai robotaxi.

Le azioni della società sono scese del 40% da un anno all’altro, con una performance di gran lunga inferiore a quella dell’S&P 500 e del Nasdaq, che ha guadagnato rispettivamente il 6% e il 7%.

Citazioni importanti

“Il fatto che Musk abbia annunciato la presentazione dei robotaxi per l’8 agosto non significa che la tecnologia sia pronta”, ha dichiarato Rosner, facendo riferimento al post in cui Musk indicava che ci sarebbe stato un annuncio in quella data e al successivo post in cui affermava che l’azienda si sarebbe data “da fare” per costruire la sua tecnologia di guida autonoma.

“Il rischio è considerevole” per i robotaxi, e quando la rete sarà effettivamente in circolazione “ci potrebbero volere altri anni”, ha aggiunto Rosner.

Sullo sfondo

L’andamento negativo delle azioni Tesla coincide con un inizio d’anno difficile per i titoli dei veicoli elettrici – le azioni del piccolo concorrente americano Rivian sono scese di quasi il 60%, quelle del rivale cinese Nio di oltre il 50% – mentre il settore è alle prese con le sfide della domanda a livello globale.

Tesla, la più grande casa automobilistica del mondo per capitalizzazione di mercato, ha subito il duplice colpo del calo della crescita delle consegne di auto e della contrazione dei margini di profitto:

“Tesla è ora passata alla modalità di conservazione del contante”, ha giudicato Rosner, un annuncio terribile per un’azienda conosciuta per la sua crescita esplosiva e che si riflette nella volontà di tagliare il personale di oltre il 10%.

