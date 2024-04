“L’intelligenza artificiale più intelligente dell’essere umano sarà presto disponibile”

“L’intelligenza artificiale più intelligente dell’essere umano più intelligente sarà presto disponibile”. A dirlo è stato Elon Musk in un’intervista su X Spaces con Nicolai Tangen – il numero uno di Norges Bank Investment Management – riportata da Reuters. Quando succederà? Il miliardario ha previsto lo sviluppo di un’intelligenza artificiale più intelligente dell’essere umano più intelligente probabilmente entro l’anno prossimo, o entro il 2026.

Il fondatore di SpaceX fa riferimento all’AGI, l’intelligenza artificiale generale, il progetto a cui sta lavorando anche Mark Zuckerberg: “Se mi chiedi quando verrà sviluppata l’AGI (intelligenza artificiale generale), credo che sia probabile l’anno prossimo, al massimo entro due anni”. Il progetto è realizzabile “se la fornitura di energia elettrica e l’hardware saranno in grado di soddisfare le crescenti richieste della tecnologia”.

Le auto elettriche

Parlando di veicoli elettrici, Musk ha ribadito che i produttori automobilistici cinesi sono “i più competitivi al mondo” e stanno creando “le sfide più difficili” per Tesla. In pochi giorni si sono susseguite diverse notizie importanti per Tesla: prima Reuters ha annunciato che l’azienda avrebbe abbandonato il progetto di sviluppo dell’economica Model 2 e poi lo stesso Elon Musk ha annunciato su X la data di presentazione del RoboTaxi di Tesla.

Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

L’importanza di Marte

L’idea di Musk di portare un milione di coloni su Marte non è una novità. Già a febbraio espose su X il suo piano. Ora, il suo progetto è ancora più ambizioso: salvare la specie creando una colonia su Marte, riporta Il Corriere della Sera, “abbastanza lontano dalla Terra, dove sarà più probabile sopravvivere ai missili nucleari rispetto a una base lunare”. Con l’aggravarsi degli scenari geopolitici Musk, nel corso di una conferenza a sorpresa a Starbase (sede di SpaceX in Texas), ha detto: “Se ci fosse una terza guerra mondiale vogliamo assicurarci che ci sia abbastanza seme di civiltà umana da qualche altra parte per riportarlo indietro e abbreviare la durata dei secoli bui”.

At Starbase, @ElonMusk provided an update on the company’s plans to send humanity to Mars, the best destination to begin making life multiplanetary pic.twitter.com/PiX8XOgQs5 — SpaceX (@SpaceX) April 6, 2024

