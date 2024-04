È il giorno del derby Milan-Inter. I nerazzurri verso uno scudetto da 100 milioni di euro

Dopo settimane di attesa, tutta Milano – ma non solo – è pronta a fermarsi e ad assistere, in un clima più invernale che primaverile, al big match di questo turno di Serie A: il derby tra Milan-Inter. Una partita unica nel suo genere che questa sera potrebbe entrare nella storia. E non per le sue implicazioni europee, come successo solamente un anno fa, ma per i suoi risvolti in termini di classifica. Battendo i cugini, infatti, i nerazzurri conquisterebbero lo scudetto con cinque giornate di anticipo. Uno smacco che i tifosi milanisti vorrebbero ovviamente evitare, così da non dover ricordare con fastidio la data di oggi.

Quanto vale lo scudetto per l’Inter

Anche se i festeggiamenti sono ormai prossimi – a prescindere dall’esito di questa sera – per l’Inter vincere lo scudetto nel derby e in ‘casa’ del Milan è un obiettivo difficile da nascondere.

E i protagonisti lo sanno benissimo, dall’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, che non vede l’ora di conquistare il primo tricolore della sua carriera, fino ad arrivare al presidente Steven Zhang che ieri, prima dell’inizio dell’allenamento ha detto ai suoi. “Non c’è bisogno di motivarvi prima di un derby. Vi voglio solo ringraziare per quello che avete fatto finora. Domani giocate per godervi la partita perché se non dovesse succedere domani, succederà presto”. Parole che non fanno altro che rispecchiare il sentiment di questi giorni di tutti i tifosi interisti, che ovviamente sognano di festeggiare lo scudetto già stasera.

Un titolo importante, mai messo in discussione dal girone di ritorno e in particolare dal crollo psicofisico di quella che fino al big match del 4 febbraio era la sua antagonista, la Juventus, che oltre ad apporre una stella in più sullo stemma e sulle maglie della squadra (si tratterebbe infatti del ventesimo scudetto nella storia della società), porterebbe con sé diversi e importanti introiti economici. Stiamo parlando di circa 100 milioni di euro, come evidenziato dal club nella relazione semestrale di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono tutti i ricavi da sponsor e diritti televisivi.

“In base al modello di distribuzione attualmente in vigore, ci aspettiamo un importo minimo garantito nell’ordine di 78 milioni di euro (in un peggior scenario con l’ultima posizione nella classifica della Serie A 23/24), che aumenta fino a circa 100 milioni di euro in caso di vittoria nella Serie A 23/24”. Una cifra che ovviamente tiene conto diversi fattori: dal montepremi ricavato dai diritti tv della Serie A, fino ad arrivare alle entrate dettate dalle varie sponsorizzazioni in essere.

Oltre 30 milioni come premi ‘sul campo’

Per i risultati in campo, l’Inter incasserà 23,4 milioni di euro dalla Lega di Serie A, come quota di diritti tv garantita a chi vince lo scudetto. A questi si sommano altri 18,62 milioni di euro per la qualificazione alla Champions League 2024-2025. Edizione che porterà con sé diverse novità. Sia in termini di format che di entrate economiche. Senza dimenticare, peraltro, che vedrà per la prima volta la partecipazione diretta 5 di squadre italiane. Record raggiunto ufficialmente grazie ai passaggi alle prossime semifinali di Europa League e Conference League di Roma, Atalanta e Fiorentina.

Nel dettaglio, come spiegato dalla Uefa, le squadre qualificate alla prossima edizione si divideranno, non in parti uguali, 2,467 miliardi di euro (30 milioni dei quali per la Supercoppa europea), divisi in tre voci. Il 27,5% (670 milioni) come quota di partecipazione, il 37,5% (914 milioni) in base ai risultati nella competizione e il restante 35% (853 milioni) per una voce che mette insieme il valore di mercato della squadra nel paese e il suo ranking, cioè i risultati europei degli ultimi anni. La quota di partecipazione, che non terrà quindi più conto del piazzamento nel proprio campionato, è uguale per tutti i club. Ed è, come dicevamo, 18,62 milioni di euro.

Scudetto Inter, aumentano gli introiti dagli sponsor

Nella relazione, l’Inter si è anche soffermata sugli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni in essere. Evidenziando che per l’anno fiscale in corso – che termina al 30 giugno 2024 – ammontano a circa 71 milioni di euro, ossia 18 milioni di euro in più rispetto al dato consuntivato

al 30 giugno 2023. Cifra che comprende:

il contratto rinnovato con Nike in qualità di sponsor tecnico a partire da luglio 2023 per il periodo 2024-2031, prolungando la partnership precedentemente in scadenza il 30 giugno 2024 per una tariffa maggiorata del 70%. (Si tratta di circa 30 milioni di euro a stagione, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport)

il contratto firmato all’inizio di luglio 2023 con Paramount+ come sponsor di maglia ufficiale per la stagione sportiva 23/24 (circa 15 milioni di euro più bonus)

il contratto firmato a settembre 2023 con U-Power come partner ufficiale di maglia (posteriore) fino al

Giugno 2027 (ovvero quattro stagioni sportive): circa 18 milioni di euro a stagione

Giugno 2027 (ovvero quattro stagioni sportive): circa 18 milioni di euro a stagione A questi si aggiungono, quelli con eBay, con LeoVegas News, con Konami e con altri partner globali e regionali (circa 30 in totale).

Tuttavia, è interessante notare che, nonostante la finale di Champions League dello scorso anno e l’attuale straordinaria annata in Serie A, l’Inter si è comunque posizionata 14esima nella Deloitte Football Money League, la classifica dei club di calcio con maggior ricavi al mondo, dietro anche a Juventus e Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .