Leonardo Maria Del Vecchio e Will Smith entrano nel mondo delle gare di motoscafi elettrici

Leonardo Maria Del Vecchio si lancia in una nuova avventura nel mondo dello sport e delle tecnologie. Parteciperà infatti all’E1 Series World Championship, il primo campionato mondiale di motoscafi elettrici da corsa, fondando un team personale, Westbrook Racing, insieme all’attore, musicista e produttore cinematografico, Will Smith, ai co-fondatori di Westbrook Ko Yada e Miguel Melendez, all’investitore monegasco Alshair Fiyaz e all’imprenditore nautico Tommaso Chiabra.

“Trovo importante sostenere la nascita di uno sport nuovo, dove l’innovazione unisce emozione e sostenibilità”, ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio. Il mondo delle competizioni ha sempre testato miglioramenti tecnologici per il mercato di massa. Soluzioni d’avanguardia come quelle applicate nelle RaceBird potranno, a cascata, toccare il mondo dei natanti da diporto e ridurre l’inquinamento dei motori a scoppio. Anche la presenza di un pilota uomo e un pilota donna che competono sullo stesso piano è stato un incentivo. Infine, essere presenti come sponsor nel primo campionato mondiale di motonautica elettrica apre una nuova finestra di promozione e relazioni internazionali per le iniziative del mio family office LMDV Capital”.

Soddisfatto anche Will Smith, proprietario del team Westbrook Racing. “Come appassionato di corse, l’opportunità di far parte della flotta E1 e svolgere un ruolo nella realizzazione della sua visione più ampia era qualcosa che non potevo lasciarmi sfuggire. L’intero team di Westbrook è davvero entusiasta di portare Westbrook Racing in acqua e di unirsi a un gruppo così straordinario per questa gara”.

Gli altri volti noti

L’investimento di Del Vecchio, Smith, Fiyaz e Chiabra in una squadra di E1 si aggiunge a un già vasto elenco di proprietari di squadre del campionato, che include la leggenda del tennis Rafael Nadal, l’icona del football Tom Brady, il DJ internazionale Steve Aoki, l’ex campione del calcio Didier Drogba, il filantropo e uomo d’affari Marcelo Claure, il giocatore di cricket Virat Kohli, l’eroe della F1 Sergio Perez e il musicista vincitore del Grammy Marc Anthony.

Ma cosa è la E1 Series World Championship

La E1 Series nasce dall’esperienza della Formula 1 elettrica per portare anche sull’acqua la passione delle competizioni e l’impegno nello sviluppo delle tecnologie sostenibili. Per farlo, la E1 Series ha creato un tipo di motoscafo che prima non esisteva. Le Racebird nascono “sostenibili by design” e seguono uno stile abbastanza fantascientifico, somigliando quasi a delle astronavi. Peraltro, sono capaci di superare i la velocità di 50 nodi. A rendere ancora più appassionanti le gare è il fatto che gli equipaggi gareggiano ad armi pari utilizzando lo stesso modello di imbarcazione.

Il campionato è iniziato a Jeddah, in Arabia Saudita e continua a Venezia (12 maggio) dove il Team Westbrook Racing farà il suo debutto. Le gare successive si terranno a Puerto Banús, Marbella (2 giugno), Ginevra (30 giugno), Principato di Monaco (27 luglio), Rotterdam (8 settembre) e Hong Kong (10 novembre).

Alcuni degli ultimi investimenti di Leonardo Maria Del Vecchio

Per Leonardo Maria Del Vecchio non è il primo investimento in ambito green. Il family office LMDV Capital si è recentemente distinto per i forti investimenti mirati allo sviluppo di nuove tecniche sostenibili nella lavorazione dei materiali. Ne è un esempio quello effettuato in IMA Group, leader del packaging made in Italy. Inoltre, recentemente, grazie a un aumento di capitale da 3 milioni di euro, è diventato l’azionista di maggioranza di Boem, la società fondata insieme a Fedez e Lazza che ha lanciato la bibita al gusto di zenzero, base di acqua gassata, con un basso tasso alcolico e poche calorie.

In cifre

Secondo il tracker in tempo reale dei miliardari di Forbes.com, il 29enne Leonardo Maria Del Vecchio ha un patrimonio – al 10 aprile 2024 – di 4,7 miliardi di dollari e ha visto la sua fortuna crescere rispetto ai 3,5 miliardi del 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .