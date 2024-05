La compagnia spaziale di Bezos manderà i turisti nello spazio per la prima volta dal 2022

Blue Origin, l’azienda aerospaziale di proprietà del miliardario Jeff Bezos, riprenderà il suo programma di turismo spaziale il 19 maggio, inviando un equipaggio di sei persone nello spazio, per la prima volta dopo quasi due anni.

Aspetti principali:

Il razzo New Shepard di Blue Origin partirà dal Texas domenica, con una finestra di lancio che si aprirà alle 8:30 del mattino, come ha annunciato l’azienda.

di Blue Origin partirà dal Texas domenica, con una finestra di lancio che si aprirà alle 8:30 del mattino, come ha annunciato l’azienda. Il razzo trasporterà un equipaggio di sei civili, tra cui lo scultore novantenne Ed Dwight , passato alla storia nel 1961 come primo candidato astronauta di colore negli Stati Uniti, ma mai selezionato per partecipare a una missione spaziale.

, passato alla storia nel 1961 come primo candidato astronauta di colore negli Stati Uniti, ma mai selezionato per partecipare a una missione spaziale. Il lancio di domenica rappresenterà un riavvio del programma di turismo spaziale di Blue Origin, che è stato messo da parte dall’agosto del 2022 dopo che uno dei razzi New Shepard senza equipaggio ha subito un malfunzionamento a metà volo, provocando un’indagine sull’incidente con la supervisione della Federal Aviation Administration .

. Il lancio segnerebbe il settimo volo spaziale con equipaggio di Blue Origin e porterebbe a 37 il numero totale di persone che Blue Origin ha portato con successo nello spazio.

Blue Origin offre un viaggio oltre il confine dello spazio, riconosciuto a livello internazionale, a 62 miglia sopra la Terra e a più di tre volte la velocità del suono, consentendo all’equipaggio di fluttuare in assenza di peso prima di tornare indietro.

Sullo sfondo

Prima del malfunzionamento del 2022, il razzo New Shepard aveva effettuato sei missioni di successo trasportando più di due dozzine di passeggeri, tra cui Bezos, l’attore di Star Trek William Shatner e l’ex star della Nfl e conduttore di Good Morning America Michael Strahan.

Dopo il malfunzionamento, Blue Origin ha condotto un’indagine con la supervisione della Faa, chiusa lo scorso settembre. La Faa ha stabilito che la causa dell’incidente è stata probabilmente il “cedimento strutturale di un ugello del motore causato da temperature di esercizio del motore superiori al previsto”.

Alla compagnia è stato ordinato di adottare 21 azioni correttive. A dicembre ha lanciato un razzo senza equipaggio, compiendo un passo significativo verso la ripresa delle attività di turismo spaziale.

Ma la pausa non ha aiutato Blue Origin a tenere il passo nella corsa allo spazio: nei due anni in cui è rimasta a terra, la concorrente Virgin Galactic, fondata dal miliardario Richard Branson, ha proseguito ininterrottamente con numerosi voli spaziali commerciali di successo.

In cifre

28 milioni di dollari. Questo è il prezzo del primo biglietto del New Shepard venduto all’asta, anche se non è del tutto chiaro il costo degli altri biglietti. Alcuni rapporti in precedenza suggerivano che Bezos avesse intenzione di far pagare più di 200mila dollari.

Fatti sorprendenti

A 90 anni, Dwight diventerà l’uomo più anziano nello spazio, battendo di pochi mesi il precedente detentore del record, Shatner, secondo quanto riportato da Npr. Tra i suoi compagni di equipaggio figurano il venture capitalist Mason Angel, il fondatore della birreria francese Brasserie Mont Blanc Sylvain Chiron, l’imprenditore Kenneth Hess, la commercialista in pensione Carol Schaller e il pilota Gopi Thotakura.

Le stime di Forbes

Forbes stima un patrimonio netto di Bezos a 204,2 miliardi di dollari, in gran parte grazie alla sua partecipazione in Amazon, che ha fondato nel 1994.

