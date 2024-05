Il cofondatore di Scale AI Alexandr Wang è di nuovo il miliardario self-made più giovane del mondo

Wang è di nuovo miliardario dopo l’annuncio che il suo unicorno di intelligenza artificiale ha raccolto 1 miliardo di dollari, con una valutazione di 13,8 miliardi di dollari.

Il cofondatore di Scale AI Alexandr Wang ha debuttato nella lista dei miliardari di Forbes nel maggio 2022, all’età di 25 anni, come miliardario self-made più giovane al mondo. È poi uscito rapidamente dalla classifica dei miliardari dopo che le valutazioni delle startup in ambito tech sono crollate l’anno successivo. Ora Wang, all’età di 27 anni, è ritornato in lista. Ha riconquistato il titolo di più giovane miliardario self-made, dopo aver annunciato martedì che il suo unicorno dotato di intelligenza artificiale ha raccolto 1 miliardo di dollari per una valutazione di 13,8 miliardi di dollari.

Alexandr Wang, il più giovane miliardario self-made

Forbes stima che Wang valga 2 miliardi di dollari dopo l’accordo, grazie alla sua partecipazione stimata del 14% in Scale AI. Si tratta del doppio di quanto valeva nel maggio 2022, quando Scale aveva raccolto fondi per una valutazione di 7,3 miliardi di dollari in un round di serie E nel 2021. Nonostante abbia due anni di più, Wang ha ancora quattro anni meno del secondo miliardario self-made più giovane del mondo: il 31enne cofondatore di DoorDash Stanley Tang.

Wang ha cofondato Scale AI nel 2016 dopo aver abbandonato il MIT l’estate dopo il suo primo anno. La sua cofondatrice Lucy Guo, 29 anni, ha lasciato Scale nel 2018 per cofondare la società di venture capital Backend Capital e il concorrente di Patreon Passes. Oggi, Scale AI fornisce manodopera umana e alcune offerte software per attività come l’etichettatura dei dati necessari per addestrare l’intelligenza artificiale per auto a guida autonoma e modelli linguistici (LLM) come ChatGPT.

Scale AI e il boom dell’intelligenza artificiale

Scale è diventata un unicorno per la prima volta nel 2019, quando ha raccolto un round di serie C con una valutazione di 1 miliardo di dollari. Un anno dopo, la società è stata valutata 3,5 miliardi di dollari in un round di finanziamento di serie D e poi fino a 7,3 miliardi di dollari, cifra che inizialmente ha reso Wang il più giovane miliardario self-made.

L’ultimo investimento di capitale di Scale, annunciata in un comunicato stampa martedì, è arrivata da un gruppo di venture capitalist e player leader nel campo dell’intelligenza artificiale, tra cui Nvidia, i rami di investimento di Intel e AMD e le società di venture capital Accel e Thrive Capital del miliardario Josh Kushner.

“Fin dal primo giorno, Scale si è concentrata sullo sfruttamento del potenziale dei dati per l’intelligenza artificiale”, ha affermato Dan Levine, partner di Accel, nel comunicato stampa. “Tutti i principali progressi che abbiamo oggi nel settore non sarebbe stato possibile senza il motore dati di Scale”.

Anche Wang è ottimista e ha twittato martedì: “@Scale_AI non è mai stata in una posizione migliore per accelerare la grande quantità di dati e aprire la strada all’[intelligenza artificiale generale]”.

