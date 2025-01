Real Madrid in testa, Milan primo tra le italiane: la classifica dei 20 club di calcio con più ricavi al mondo

È ancora una volta il Real Madrid il club di calcio a registrare più ricavi al mondo. A confermarlo è la nuova edizione della Football Money League pubblicata da Deloitte Sports Business Group, che evidenzia che il club Florentino Perez, campione d’Europa in carica, è diventata la prima società a superare il miliardo di euro di entrate in una sola stagione (1,045 miliardi di euro).

Il Milan mette la freccia, crolla la Juve

Come analizzato dalla ricerca, l’ascesa del Real Madrid è dovuta a diversi fattori: dal completamento dei lavori di ristrutturazione dello stadio Bernabeu (con un raddoppio dei ricavi delle partite a quota 248 milioni nella stagione 2023/24), all’aumento del 19% dei ricavi commerciali (da 403 a 482 milioni di euro), grazie all’aumento del merchandising e a nuove sponsorizzazioni. Entrando nel merito della classifica, al secondo posto si conferma anche il Manchester City, che ha vinto il ‘titolo’ di club inglese che ha generato più entrate (838 milioni), battendo ancora una volta il proprio record di una singola stagione. Bisogna comunque evidenziare che il divario tra il primo e il secondo classificato della top 20 non è mai stato così grande: 208 milioni di euro.

Le prestazioni sportive hanno giocato un ruolo cruciale nello slancio finanziario di molte squadre, con l’Arsenal (717 milioni di euro), il Borussia Dortmund (514 milioni di euro), il Newcastle (372 milioni di euro) e l’Aston Villa (310 milioni di euro) che hanno incrementato i ricavi grazie alla partecipazione alle competizioni UEFA e al miglioramento delle performance a livello nazionale che hanno generato maggiori introiti televisivi.

Guardando alle italiane, non si può non evidenziare il crollo della Juventus, che ha registrato il calo più più significativo in classifica. Con 356 milioni di euro, la società bianconera è scesa dall’11° al 16° posto, la sua posizione più bassa mai registrata nella storia della Money League, soprattutto a causa dell’assenza dal calcio europeo nel 2023/24. Festeggia invece il Milan che con 397 milioni di euro si conferma al 13° posto e conquista così il titolo di squadra italiana per ricavi, anticipando l’Inter campione d’Italia che si ferma immediatamente dietro ai cugini con 391 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: “Il Mondiale per club, gli investimenti e i guai del calcio italiano: Francesco Calvo racconta la nuova Juventus”

Nuovo record per i primi 20 club di calcio

Allargando lo spettro, la Football Money League evidenzia che i primi 20 club di calcio per fatturato a livello mondiale hanno realizzato complessivamente la cifra record di 11,2 miliardi di euro nella stagione nella stagione 2023/24. Si tratta di un aumento del 6% rispetto alla stagione precedente. I ricavi da matchday sono cresciuti del +11% su base annua, confermandosi ancora una volta il flusso di entrate a maggiore crescita per i club grazie a un aumento della capacità degli stadi, ai prezzi dei biglietti e alle offerte premium per le partite. I ricavi da matchday hanno superato i 2 miliardi di euro per la prima volta in assoluto, assorbendo il 18% dei ricavi totali, ossia la quota più alta dal 2014/15 (19%).

Con 4,9 miliardi di euro la parte commerciale è rimasta però la principale fonte di entrate per i club della Football Money League per il secondo anno consecutivo, rappresentando il 44% dei ricavi totali. L’aumento del 10% rispetto all’anno precedente è stato in gran parte determinato da un aumento degli eventi dal vivo di natura non calcistica, da un miglioramento delle vendite al dettaglio e da un aumento degli introiti da sponsorizzazione. Non si registra invece un incremento degli introiti televisivi (4,3 miliardi di euro) in quanto tutti i principali campionati hanno mantenuto gli stessi cicli di broadcast della stagione precedente. I cinque grandi campionati (Italia, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania) vivono un periodo caratterizzato da ricavi radiotelevisivi relativamente stabili grazie a contratti nazionali di diritti Tv a lungo termine, che dureranno almeno fino al 2027.

L’importanza dei diritti e delle infrastrutture

La performance finanziaria dei club classificati dall’11° al 20° posto è attribuibile principalmente all’impatto dei successi sul campo. L’Eintracht Francoforte (245 milioni) è uscito dalla top 20 nella stagione 2023/24 a seguito di un calo del 34% dei ricavi televisivi (calo del 16% dei ricavi totali) in seguito alla partecipazione del club alla Conference League invece che alla Champions League.

Numeri che ribadiscono l’importanza delle entrate commerciali che hanno permesso a squadre del calibro di Liverpool (715 milioni di euro), Tottenham (615 milioni di euro) e Chelsea (546 milioni di euro) di mantenere la loro posizione nella top 10 nonostante la riduzione degli introiti televisivi dovuto alla mancata partecipazione alla Champions League. Il Barcellona infine è sceso al 6° posto (760 milioni) dopo un calo di 40 milioni nei ricavi dovuto a una contrazione di 63 milioni dei ricavi da matchday, avendo giocato in un altro stadio durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Camp Nou.

Liverpool e Olympique Lyonnais (264 milioni di euro) hanno invece beneficiato dell’impatto degli investimenti infrastrutturali come un fattore chiave per l’aumento dei ricavi, grazie a un aumento delle presenze e degli eventi di natura non sportiva, che hanno incrementato rispettivamente i ricavi delle partite e quelli commerciali. “Gli stadi dei club rappresentano ormai qualcosa di più di un semplice asset per il giorno della partita. Molti club stanno convertendo i loro stadi in luoghi di intrattenimento a 360° in grado di attirare nuovi visitatori, sponsor e opportunità di vendita al dettaglio. I club calcistici si stanno rendendo conto dell’importanza di diventare molto più che marchi sportivi”, dice Tim Bridge, lead partner di Deloitte Sports Business Group.

LEGGI ANCHE: “Nuovo format, più squadre e montepremi al rialzo: al via la nuova Champions League”

Il Barcellona guida la classifica delle migliori squadre di calcio femminile

Per il terzo anno consecutivo, la Deloitte Football Money League inoltre ha analizzato i 15 club femminili che generano più fatturato e queste realtà per la prima volta hanno registrato complessivamente ricavi per oltre 100 milioni di euro. I ricavi cumulati di 116,6 milioni nella stagione 2023/24 segnano una crescita del 35% su base annua.

Per il terzo anno consecutivo, l’FC Barcelona Femení rimane al primo posto tra i club analizzati, avendo generato 17,9 milioni di entrate, con un aumento del 26% rispetto alla stagione 2022/23. L’Arsenal Women è al secondo posto con un fatturato di 17,9 milioni, avendo conseguito un aumento rispettivamente del 64% e del 48% dei ricavi da matchday e commerciali nella stagione 2023/24. La top five è completata da altri due club inglesi, il Chelsea Women (13,4 milioni) e il Manchester United Women (10,7 milioni), oltre al Real Madrid Femenino (10,5 milioni).

La top 20 dei club di calcio per ricavi

Rank (last year’s position) Club Matchday Broadcast Commercial Total (€’000) 1 (1) Real Madrid 247,600 316,300 481,500 1,045,500 2 (2) Manchester City 88,000 343,100 406,500 837,800 3 (3) Paris Saint-Germain 170,100 244,600 391,200 805,900 4 (5) Manchester United 152,100 258,100 360,400 770,600 5 (6) Bayern Munich 131,400 212,600 421,300 765,400 6 (4) FC Barcelona 103,200 235,900 421,100 760,300 7 (10) Arsenal 153,400 305,400 257,800 716,500 8 (7) Liverpool 132,000 240,200 342,500 714,700 9 (8) Tottenham Hotspur 123,200 194,700 297,200 615,000 10 (9) Chelsea 93,300 189,900 262,300 545,500 11 (12) Borussia Dortmund 92,500 206,100 215,100 513,700 12 (15) Atlético de Madrid 74,000 218,400 117,100 409,500 13 (13) AC Milan 86,600 160,900 150,100 397,600 14 (14) Internazionale 81,300 197,500 112,300 391,000 15 (17) Newcastle 67,700 214,500 89,700 371,800 16 (11) Juventus 55,100 99,700 200,900 355,700 17 (18) West Ham United 51,900 194,500 75,700 322,200 18 (n/a) Aston Villa 52,500 214,700 43,000 310,200 19 (20) Marseille 67,900 117,100 101,900 287,000 20 (n/a) Olympique Lyonnais 33,900 95,400 134,800 264,100

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .