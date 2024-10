Ambani è ancora il più ricco d’India. Il patrimonio totale dei 100 miliardari in classifica supera i 1.000 miliardi di dollari

È stato un anno da record per i 100 magnati più ricchi dell’India, il cui patrimonio collettivo ha superato per la prima volta la soglia dei mille miliardi di dollari. L’entusiasmo degli investitori per la storia dell’India, dopo che il primo ministro Narendra Modi è tornato al potere per un terzo mandato a giugno, anche se con una coalizione, ha messo in moto il mercato azionario. Il Bse Sensex di riferimento è salito del 30% rispetto a un anno fa.

LEGGI ANCHE: “La fortuna del miliardario Gautam Adani sale di 11 miliardi di dollari dopo le vittorie politiche di Modi”

Il patrimonio dei più ricchi dell’India

I più ricchi dell’India hanno un patrimonio di 1.100 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al 2019. Hanno aggiunto 316 miliardi di dollari, ovvero quasi il 40%, solo negli ultimi 12 mesi. Oltre l’80% degli indiani più ricchi è ora più ricco e 58 di loro hanno aggiunto 1 miliardo di dollari o più ai rispettivi patrimoni netti. Una mezza dozzina di persone si è arricchita di oltre 10 miliardi di dollari ciascuna, compresi i primi cinque, che come gruppo hanno guadagnato quasi 120 miliardi di dollari. I primi 12 membri della lista rappresentano circa la metà del patrimonio complessivo del gruppo.

Mukesh Ambani, presidente e amministratore delegato di Reliance Industries, che ha annunciato un’emissione bonus di azioni come regalo di Diwali (una delle più importanti feste indiane) per gli investitori di Reliance – ma che è stato più che altro al centro delle cronache per aver organizzato una serie di festeggiamenti da capogiro per il matrimonio del figlio minore Anant – ha mantenuto il primo posto. È il secondo maggior guadagno in termini di dollari quest’anno, con un aumento di 27,5 miliardi di dollari a 119,5 miliardi.

Il più grande dollar gainer è il magnate delle infrastrutture Gautam Adani, che ha registrato una forte ripresa dopo l’attacco di short-selling dello scorso anno e ha recentemente piazzato i suoi figli e nipoti in posizioni chiave. Con il fratello Vinod, ha aggiunto 48 miliardi di dollari per portare il patrimonio netto della famiglia a 116 miliardi di dollari, sufficienti per mantenere la posizione numero 2.

Le miliardarie Savitri Jindal e Mahima Datla

La donna più ricca dell’India, Savitri Jindal, matriarca del conglomerato siderurgico O.P. Jindal Group, il cui figlio Sajjan Jindal ha recentemente fatto un’ambiziosa incursione nei veicoli elettrici con MG Motor, è salita per la prima volta al numero 3. È una delle nove donne presenti nella lista, rispetto alle otto di un anno fa.

Una new entry è Mahima Datla, che controlla il produttore privato di vaccini Biological E. È una delle 4 new entry della lista, un gruppo che comprende B.Partha Saradhi Reddy, fondatore di Hetero Labs, un produttore di farmaci generici e ingredienti farmaceutici.

Dall’abbigliamento al settore farmaceutico

Gli altri due volti nuovi sono Harish Ahuja, la cui azienda di abbigliamento Shahi Exports rifornisce marchi come H&M e Calvin Klein; il boom del mercato indiano delle ipo ha reso Surender Saluja, fondatore e presidente di Premier Energies, che produce pannelli e moduli solari, un multimiliardario dopo che la sua azienda è stata quotata in borsa a settembre.

L’India è la fabbrica di farmaci del mondo e le fortune dei suoi magnati del settore farmaceutico sono fiorenti, in quanto cercano di conquistare una quota maggiore dei mercati globali. Dilip Shanghvi, fondatore della Sun Pharmaceutical Industries, è balzato di tre posizioni al n. 5 con 32,4 miliardi di dollari grazie all’aumento della domanda per i suoi trattamenti per la pelle, dall’acne alla psoriasi; i fratelli Sudhir e Samir Mehta, la cui Torrent Pharmaceuticals, azienda di punta del Gruppo Torrent, sta puntando alle acquisizioni, hanno più che raddoppiato il loro patrimonio a 16,3 miliardi di dollari.

Il settore immobiliare

Un altro settore in forte espansione è quello immobiliare, con una forte domanda di case che fa aumentare le vendite. Quattro importanti società immobiliari della lista hanno registrato un aumento complessivo di oltre 16 miliardi di dollari. Un altro notevole guadagno immobiliare è stato quello di Irfan Razack e dei suoi fratelli, il cui sviluppatore Prestige Estates Projects, con sede a Bangalore, ha cavalcato il boom della capitale tecnologica indiana e si sta ora affermando a Mumbai, centro finanziario del Paese. La famiglia è una dei cinque membri che in precedenza avevano abbandonato i ranghi, ma che sono rientrati dopo una pausa. Gli altri quattro hanno fatto fortuna in tutti i settori, dalla gestione degli aeroporti alla produzione di esplosivi industriali.

Gli altri

La storica famiglia Godrej ha finalmente concluso in aprile la divisione delle proprie partecipazioni tra due fazioni, che per la prima volta compaiono separatamente: i fratelli Adi e Nadir Godrej, che controllano le società quotate del Gruppo Godrej Industries, e i cugini Jamshyd Godrej e Smita Crishna Godrej, che controllano l’ammiraglia privata Godrej & Boyce del Gruppo Godrej Enterprises.

L’elenco comprende sei nonagenari, la maggior parte dei quali ha già passato il testimone alla generazione successiva. Il più giovane membro della lista è Nikhil Kamath, 38 anni, che ha co-fondato e gestisce il discount brokerage Zerodha insieme al fratello Nithin, 45 anni.

Il limite per entrare nella classifica è salito a 3,3 miliardi di dollari da 2,3 miliardi nel 2023, contribuendo a far uscire dalla classifica 11 dei miliardari dello scorso anno. La classifica dei 100 più ricchi dell’India si differenzia da quella dei miliardari del mondo per il fatto che combina le fortune di membri di famiglie come la famiglia Bajaj e la famiglia Burman, mentre nella classifica internazionale pubblicata ad aprile sono presi singolarmente.

Chi sono i 10 più ricchi dell’India

1. Mukesh Ambani

Patrimonio: 119,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: diversificata

2. Gautam Adani & family

Patrimonio: 116 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: diversificata

3. Savitri Jindal & family

Patrimonio: 43,7 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: metalli e miniere

4. Shiv Nadar

Patrimonio: 40 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: tecnologia

5. Dilip Shanghvi e la sua famiglia

Patrimonio: 32,4 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: healthcare

6. Radhakishan Damani & family

Patrimonio: 31,5 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: fashion & retail

7. Sunil Mittal & family

Patrimonio: 30,7 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Telecom

8. Kumar Birla

Patrimonio: 24,8 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: diversificata

9. Cyrus Poonawalla

Patrimonio: 24,5 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: healthcare

10. Famiglia Bajaj

Patrimonio: 23,4 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: diversificata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .