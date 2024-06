Elon Musk boicotta l’accordo Apple-OpenAI: “Pronto a vietare gli iPhone nelle mie aziende”

Elon Musk contro Apple. O meglio, contro l’integrazione di OpenAI nel sistema operativo Apple. Qualche ora dopo l’annuncio dell’azienda di Cupertino di “Apple Intelligence” – la sua nuova iniziativa di intelligenza artificiale generativa – il miliardario Elon Musk ha criticato l’operazione attraverso X e ha lanciato un ultimatum: “Se Apple integrerà OpenAI nei sistemi operativi, tutti i dispositivi Apple saranno vietati nelle mie aziende”. Il motivo? La sicurezza. Musk ha inoltre annunciato che se l’integrazione dovesse avvenire “i visitatori dovranno dichiarare i loro dispositivi Apple all’ingresso, dove saranno custoditi in una gabbia di Faraday”. La gabbia di Faraday è un sistema costituito da un contenitore in materiale elettricamente conduttore in grado d’isolare l’ambiente interno da un qualunque campo elettrostatico presente al suo esterno, per quanto intenso questo possa essere.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Aspetti principali

Musk ha affermato che l’integrazione di OpenAI nei sistemi operativi Apple “è un’inaccettabile violazione della sicurezza”.

Come detto, in un post successivo ha affermato che chi si recherà negli uffici delle sue aziende, “dovrà consegnare i dispositivi Apple all’ingresso” e saranno custoditi in una gabbia di Faraday , che blocca i campi elettromagnetici.

, che blocca i campi elettromagnetici. Lunedì, il ceo di Apple Tim Cook ha annunciato che il prossimo sistema operativo Apple avrà ChatGPT direttamente integrato negli iPhone , il che consentirebbe al chatbot di scrivere iMessage o rispondere ad altre richieste.

, il che consentirebbe al chatbot di scrivere iMessage o rispondere ad altre richieste. Apple ha dichiarato in un comunicato che “le protezioni privacy sono integrate per gli utenti che accedono a ChatGPT”, aggiungendo che i loro indirizzi IP sono oscurati e che OpenAI non memorizzerà le richieste effettuate, ma ha aggiunto che si applicano le politiche di utilizzo dei dati di ChatGPT.

La frase di Musk

“È assurdo che Apple non sia abbastanza intelligente da creare la propria IA, ma sia in qualche modo in grado di garantire che OpenAI protegga la vostra sicurezza e la vostra privacy!”, ha scritto Musk su X. “Apple non ha la minima idea di cosa accadrà una volta consegnati i vostri dati a OpenAI. Vi stanno vendendo”. Il miliardario ha poi pubblicato un meme per spiegare “il funzionamento di Apple Intelligence”.

