Giri di poltrone tra gli studi professionali: gli ingressi e le nomine della settimana

Promozioni, nomine e nuovi ingressi tra gli studi legali hanno contraddistinto la settimana che si sta concludendo.

Iniziamo dallo studio Znr notai, che ha nominato il notaio Federico Mottola Lucano quale managing partner dello studio, dopo 10 anni dall’ingresso come socio. In qualità di managing partner avrà poteri per la gestione sia dell’ordinaria sia della straordinaria amministrazione.

Proseguiamo con Dentons con i nuovi partner: gli avvocati Antonio Legrottaglie ed Edoardo Galeotti. Il primo, entrato nello studio nel 2017 in qualità di senior associate, fa parte del team di corporate m&a. Il secondo, entrato nel 2016 in qualità di senior associate, fa parte del team di banking and finance.

Con queste nomine, Dentons conta 44 partner, per un totale di oltre 160 professionisti.

Pavia e Ansaldo ufficializza la nomina a partner dell’avvocato Francesco Vitella, già counsel, esperto di diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Vitella, entrato nel 2011 nello studio, ha operato nella contrattualistica, anche in connessione con operazioni m&a e private equity, e nella gestione dei rapporti di lavoro

Con questa nuova nomina, il numero dei partner di Pavia e Ansaldo sale a 37.

Infine, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha annunciato l’ingresso del partner Raffaele Sansone, specializzato in diritto dei mercati finanziari e diritto bancario e assicurativo; guiderà la practice fondi di investimento e servizi finanziari dello studio. Il professionista proviene dallo studio Gianni & Origoni.

