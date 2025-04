Le interviste ai protagonisti del Divin Verona 2025

Divin Verona, organizzato da Forbes Italia in collaborazione con il Comune di Verona, presso Palazzo della Gran Guardia è un incontro esclusivo pensato per mettere in luce il ruolo sempre più centrale della città come punto di riferimento internazionale per il business, la cultura e lo sport.

Le interviste ai protagonisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .