Come Dr.Feel integra la medicina, l’attività fisica, il rilassamento psicologico e le buone abitudini alimentari

Il sistema sanitario nazionale italiano ha la fama di essere tra i migliori al mondo. Eppure, la soddisfazione dei cittadini è ai minimi storici: il 70% degli italiani si dichiara insoddisfatto a causa dei lunghi tempi di attesa, della carenza dei medici, dell’eccessiva burocrazia e dei costi elevati delle cure. Il 66% dichiara di avere difficoltà di accesso ai medici e si prevede che 14 milioni di persone potrebbero essere senza medico di base nel 2028. Questo quanto emerge da un’analisi di Dr.Feel, servizio sanitario digitale che integra algoritmi, analisi predittive e medici per la salute degli utenti.

Il ruolo della telemedicina

In questo contesto, come dobbiamo immaginare il mondo della salute del futuro? La telemedicina è una delle possibili risposte per alleggerire il sistema sanitario. Ed è quello che sta cercando di fare Dr.Feel. “In futuro chiunque potrà chiedere un parere al proprio medico di fiducia via chat o fare una visita in videochiamata in pochi minuti, ovunque si trovi, ricevere la prescrizione sul cellulare o direttamente in farmacia e prenotare online una visita in presenza nel centro più vicino, all’orario che preferisce”, dice Alessandro Fazio, ceo di Dr.Feel.

Un fattore importante nella salute è lo stile vita e diminuire l’incidenza di alcune malattie significherebbe meno costi per il sistema sanitario. “Più del 50% della salute dipende dallo stile di vita, ma la spesa del sistema sanitario è allocata quasi interamente su servizi sanitari, quasi nulla sullo stile di vita e sulla prevenzione. Il medico del futuro curerà il paziente non solo attraverso i farmaci, ma anche prescrivendo attività fisica, rilassamento psicologico e buone abitudini alimentari”.

Il digitale è l’altro aspetto chiave della sanità del futuro. “Digitalizzare le azioni che oggi intasano medici e ospedali permetterà di snellire i processi, riducendo il carico sul servizio sanitario”. Dr.Feel vuole rivoluzionare l’esperienza di salute di milioni di persone rendendola digitale, immediata e personalizzata.

Cos’è Dr.Feel

È nato a dicembre 2023 ed è già stato scelto da 73mila utenti e dipendenti di aziende. “È il primo servizio sanitario digitale senza attese, con medici disponibili h24 in chat, in video e anche in presenza. “Con la tecnologia vogliamo rendere democratico e accessibile un servizio che altrimenti pochi potrebbero avere”, ha spiegato Fazio. La piattaforma mette a disposizione un care team personale composto da un health manager e un medico e/o un pediatra di fiducia, con cui l’utente può parlare in qualsiasi momento, attraverso la chat o in video. C’è anche la possibilità di fare visite con oltre quattromila specialisti e professionisti del benessere, da remoto entro 48 ore oppure in presenza in una rete di centri convenzionati, con tariffe agevolate. A questo si aggiungono un percorso personalizzato con nutrizionista, psicologo e fisioterapista e piani digitali di fitness, yoga e meditazione sulla piattaforma di Technogym in esclusiva per Dr.Feel.

“Con Dr.Feel abbiamo rivoluzionato il concetto di salute, passando dalla cura al prendersi cura. Desideriamo creare un nuovo servizio sanitario dove i medici siano sempre disponibili e si prendano cura proattivamente della salute di ogni persona, conoscendone i bisogni, la storia clinica e lo stile di vita. Oggi l’esperienza di salute è molto complicata, poco digitale, frammentata. La persona viene lasciata spesso da sola e noi vogliamo invertire questa tendenza, garantendo assistenza medica sia digitale, sia fisica. Anche attraverso i dati, che ci permettono di personalizzare il servizio in base alle esigenze dell’utente, mettendo la salute in tasca alle persone”.

