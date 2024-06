Brunello Cucinelli promuove il governo Meloni: “Voglio vivere da italiano e pagare le tasse qui per i miei figli e nipoti”

Un punto di vista sul governo Meloni, sulla situazione dell’economia italiana e sugli investimenti cinesi in Italia. A margine dell’incontro annuale con il mercato finanziario della Consob, il re del cashmere, Brunello Cucinelli, ha risposto ad alcune domande di Adnkronos e Ansa sull’attualità mostrando una visione ottimistica del presente e del futuro del Paese. “Io sono molto positivo sulla situazione europea e sono molto positivo per la nostra Italia”, ha detto Cucinelli. “Credo che siamo forse uno dei migliori stati sociali al mondo, siamo dei grandi manifatturieri, con lo 0,7% della popolazione siamo la settima potenza al mondo, abbiamo il 7% di disoccupazione. Io sono affascinato dalla mia Italia e dal mondo che sta arrivando, con l’intelligenza artificiale e tutto il resto”.

Futuro e sostenibilità

Poi, un parere anche sul governo Meloni: “Lo promuovo sicuro”, ha detto il miliardario. “Io voglio vivere da italiano, voglio collaborare con il mio governo, chiunque esso sia e in qualunque momento”. Infine ha assicurato di voler “essere un’azienda italiana, che paga le tasse in Italia per i figli e nipoti e per chi verrà dopo di loro. Siamo una bella nazione”. Cucinelli ha poi parlato della Cina, mostrando fiducia per il futuro. “Penso che il nostro manifatturiero sia di altissima qualità, non che non lo sia quello dei cinesi, ma ci sono aziende cinesi che producono in Italia per avere il brand Made in Italy”, ha spiegato lo stilista-imprenditore umbro. A chi gli ha chiesto se sia preoccupato di eventuali dazi su beni di lusso da parte della Cina, ha risposto: “Io non sono preoccupato di nulla, penso che la Cina per i prossimi 50 anni sarà un grande vantaggio per tutta l’umanità, compresa l’India”.

In chiusura Cucinelli ha toccato anche il tema della sostenibilità. “C’è una grande presa di coscienza da parte di tutti sulla sostenibilità”, ha concluso l’imprenditore. “C’è una sostenibilità del clima, una sostenibilità economica, una sostenibilità culturale e una sostenibilità spirituale, una sostenibilità tecnologica, una sostenibilità morale”. Già ad aprile, nel corso della cerimonia di consegna del premio “Io sono una persona per bene”, il miliardario umbro aveva dato il suo punto di vista sulla questione climatica: ”Abbiamo il dovere di prenderci cura dell’ambiente in cui viviamo”, aveva sottolineato Cucinelli, “siamo custodi ‘pro tempore’ di luoghi, case e persone”.

Il patrimonio di Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli è al 26esimo posto della classifica dei miliardari italiani (e alla posizione 869 di quella mondiale) con un patrimonio stimato al 27 giugno 2024 di 3,7 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .