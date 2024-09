Banca Generali lancia un’opa su Intermonte: operazione da quasi 100 milioni di euro

Altra novità nel settore bancario. Dopo la mossa di UniCredit, questa volta è Banca Generali a conquistare l’attenzione di Piazza Affari. Questa mattina l’istituto diretto da Gian Maria Mossa ha reso noto di aver lanciato un’opa volontaria sulla totalità delle azioni di Intermonte Partners Sim al prezzo di 3,04 euro per azione.

L’opa di Banca Generali su Intermonte

Come dichiarato in una nota ufficiale, il prezzo stabilito per l’opa è comprensivo di un premio del 24% sulla media del titolo Intermonte degli ultimi 3 mesi.

Nel dettaglio, l’obiettivo dell’opa è di raccogliere almeno il 90% delle azioni di Intermonte, in modo da consentirne il delisting.

L’istituto diretto da Gian Maria Mossa punta, così, all’integrazione nel suo gruppo bancario di Intermonte, primario broker indipendente con una posizione di leadership sul mercato italiano e trent’anni di consolidata esperienza e successi. “Intermonte presenta caratteristiche di eccellenza nelle sue aree di attività – Negoziazione & Trading, Global Markets, Investment Banking e Digital Division & Advisory and Research – che risultano complementari e sinergiche all’attività di Banca Generali e del suo posizionamento private, con la particolare vicinanza agli imprenditori e alle pmi”, si legge nella nota

In cifre

In caso di integrale adesione da parte di tutti i titolari delle 32.300.000 azioni ordinarie oggetto dell’offerta, il controvalore massimo complessivo, calcolato sulla base del corrispettivo per azione, risulterà pari a 98,2 milioni di euro.

La citazione

“L’operazione si inquadra nell’ambito del piano di rafforzamento della crescita di Banca Generali finalizzata alla creazione di valore per tutti gli stakeholders attraverso una ulteriore differenziazione del suo posizionamento rispetto peers, con lo sviluppo di competenze professionali distintive cui affiancare soluzioni sempre più approfondite per la protezione e advisory patrimoniale”, dice l’istituto.

Cosa si aspetta Banca Generali

Sulla base di proiezioni prudenziali, Banca Generali si attende di poter generare un volume di sinergie di ricavo e di costo tali da consentire un ritorno stimato sull’investimento (ROI) superiore al costo del capitale della banca. “Inoltre l’operazione avrà un impatto inferiore ai tre punti percentuali sui ratios patrimoniali di Banca Generali, già ora ampiamente superiori ai requisiti patrimoniali, e non si prevede avrà impatto sulla dividend policy di Banca Generali”, precisa la società.

Le reazioni a Piazza Affari

Se il titolo Banca Generali ha reagito in modo pressoché freddo (-0,09%), quello di Intermonte Sim sta invece riscontrando un’importante impennata a Piazza Affari. Sta infatti guadagnando poco più del 19%, con le azioni che sono schizzate a 2,98 euro per azione, vicino quindi al prezzo stabilito per l’opa.

